Los irónicos posteos de Nicole Neumann tras las fuertes declaraciones de su madre

Después de muchos años Claudia Neumann, la mamá de Nicole Neumann reapareció en los medios luego que la modelo contara en una reciente entrevista cómo estaba su vínculo en la actualidad y la acusara de , ya que era su representante. Sus dichos , pero la disputa entre madre e hija viene desde hace mucho tiempo. Y el año pasado hubo dos hechos que dejaron en evidencia que las cosas entre ellas no estaban bien.

Para septiembre de 2023, cuando estaba en plenos preparativos de su boda, la famosa cambió su identificación en la biografía de Instagram. Y pasó de estar como Nicole Neumann a Nicole Unteruberbacher, el apellido de su padre.

Este viernes, después de la nota que dio su mamá en Socios del Espectáculo (El Trece) la modelo reaccionó en sus historias de Instagram.

Primero, puso una imagen con fondo blanco y letras en blanco que dice: "La gente está tan acostumbrada a que los demás sean indirectos y falsos que la.comunicación clara y directa parece agresiva", puso.

Más adelante, dejó saber cómo siguió su día en medio de este escándalo. Nicole decidió meditar como cada día para relajarse y también para desconectarse de tanto ruido mediático, ya que además de la palabra de Claudia, también Mica Viciconte salió al cruce por sus dichos sobre su ex, Fabián Cubero.

Los posteos de Nicole Neumann tras la nota de su madre.

"A meditar unos minutos... Y a disfrutar la tarde en familia y con hijas. A lo mío y a cultivar buenos hábitos (cosa que deberíamos hacer todos y les aseguro que sus vidas mejorarán)", agregó.

Qué dijo la mamá de Nicole Neumann

"Yo estoy feliz en Tenerife. Que se arreglen todos allá con sus problemitas", comenzó diciendo Claudia Neumann en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece) sobre la actualidad de su vida y las picantes declaraciones que hizo esta semana su hija mayor.

Y ante la consulta del periodista Matías Vázquez sobre las palabras de Nicole respecto a que su madre "le robaba el sueldo", ella opinó: "¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que esa chica tenga la carrera que tiene. Si es una desagradecida qué se yo. Es lo que hay".

"Ya no me duele como mamá. Son tantos años que no puede creer que este tema siga saliendo. Es un poco difícil de entender. No se hace falta que ella se dedique a difamarme", dijo sin dudar.

Respecto a cómo era el vínculo laboral entre madre e hija, detalló: "Ella empezó a los 12. Yo dejé mi carrera como psicóloga porque tenía que acompañarla. A partir de sus 15 años yo fui su representante y obviamente cobraba una comisión. Le cobraba menos que cualquier otro representante, eh".

"Nicole a los 18 años tenía casa y auto, imaginate. Aparte a esa edad fue cuando ella empezó a facturar y ya no estaba conmigo. En ese momento fue cuando empezó a ganar plata grande", explicó.

Además, comentó: "Ella quiso tener un caballo y lo mantenía ella. No era mi obligación. Yo tenía que pagarle la educación y la comida, pero no un caballo...".