Pablo Echarri, “espantado y angustiado” con el gobierno de Milei

El actor Pablo Echarri aseguró en las últimas horas que está “espantado” y “angustiado” por las medidas que tomó el gobierno de Javier Milei sobre el área de cultura. A su vez, remarcó que “no le extraña” la postura de su colega Guillermo Francella, quien se mostró conforme con los primeros cuatro meses de gestión del libertario.

“Espantado, angustiado. Creo que este gobierno lo que va a dejar hacia adelante es un verdadero dolor y destrucción”, dijo Echarri luego de ser consultado cómo está tras los recortes en el presupuesto en el sector de parte de la administración actual.

Días atrás, Francella indicó que las medidas que llevó a cabo el Gobierno “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”, al mismo tiempo que afirmó que tiene esperanzas de que la sociedad “empiece a disfrutar un poco” tras los cambios.

Sus declaraciones generaron polémica en el último tiempo. Érica Rivas y Nancy Duplaá fueron dos de las artistas que se opusieron al actor, mientras figuras como Mirtha Legrand se oponen al cierre del cine Gaumont, por ejemplo.

“No me extraña la postura de Guillermo”, declaró Echarri en declaraciones televisivas y agregó: “Sí me extraña que haya hablado en este momento que estaba pretendiendo no dar opinión para que no se crucen con su trabajo. Pero siempre es bienvenida la libertad para poder opinar”.

“Estoy en las antípodas del pensamiento de Guillermo. Creo que hay una mirada más individualista y menos colectivista, y yo soy un colectivista hecho y derecho. Trabajo en SAGAI hace 18 años y construyo con el colectivo, entonces las miradas individuales no son las que me identifican”, completó.

“Sabemos que pensamos muy, muy diferente. Vemos la realidad de forma diferente y, vuelvo a decir, me alegro que él pueda expresarlo con total libertad”, finalizó.

Nancy Duplaá apuntó contra Guillermo Francella

Duplaá, pareja de Echarri, también se mostró en la vereda opuesta a Francella. “Cualquiera puede opinar lo que quiera y las decisiones de cada uno son respetables. Hay ‘Franchellas’ que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien, y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa cuando van a grabar para hacer un bolo”, dijo.

Y agregó: “Me parece que tenemos que ser todos un poco más empáticos, más compasivos con lo que decimos por esta desigualdad feroz que existe”.

“No es de ahora. Ahora se profundizó con los vaivenes de nuestra economía y de nuestra realidad, pero siempre existió”, sumó.

“Él (por Francella) dijo lo que cree y está bien y confía en eso, pero confía en un modelo que está cerrando el INCAA, que está tomando muchas decisiones que afectan a nuestro colectivo y a los que menos tienen”, sintetizó.