Dengue: Por ahora está controlado el brote en Rosario de la Frontera

Autoridades del hospital Melchora F. de Cornejo de Rosario de la Frontera informaron ayer que, por el momento, el brote de dengue está controlado, al tiempo que afirmaron que cuentan con los recursos necesarios para tratar a los infectados, como camas reservadas, medicamentos disponibles y los "puntos de hidratación" que se montaron en los diversos puestos sanitarios de Rosario.

"Necesitamos que la comunidad sepa cuál es la situación actual del brote de dengue con la finalidad de aumentar las medidas de prevención de cada uno de los vecinos, porque estamos en un momento en donde la capacidad operativa, tanto del hospital como del municipio, está al límite y necesitamos que la población colabore más", manifestó el doctor Miguel Astudillo, gerente del Melchora.

Detalló que hay un brote que empezó a principios de febrero y desde esa fecha, hasta ahora, tuvieron un crecimiento leve de pacientes que consultan por síndrome febril.

"Inicialmente, más del 90 por ciento de los pacientes, daban positivo para dengue y no está circulando otro virus de enfermedades transmitidas por mosquitos; no hay chikungunya ni zika. Llevamos en lo que del año, es decir desde el inicio del brote hasta ahora, entre los pacientes de laboratorio y que ya podemos diagnosticar por la clínica, sin necesidad de hacer un laboratorio, un total de 150 pacientes aproximadamente, pero sabemos que hay más", detalló.

Indicó que la mayoría de los pacientes son mayores de 20 años y "son personas que están habitualmente sanas, por lo que no se requiere de un estudio de laboratorio, por eso le pedimos a la gente que se quede tranquila y que si en el hospital les dicen que no hace falta hacer un análisis, es porque no hace falta. No significa que estemos mezquinando, sino que el protocolo indica que en determinados casos, ya declarado el brote, los análisis se piden en determinadas situaciones muy especiales".

Al haber aumentado las consultas por síntomas de fiebre, el gerente informó que desde este lunes, se habitó un consultorio febril que funciona en la ex guardia del hospital.

Al respecto, Astudillo advirtió con mucha preocupación: "Funciona por la mañana y por la tarde y desde que abrió, se ven veinte pacientes por turno. Es decir que por día, tenemos cuarenta pacientes con síntoma febril, lo cual, es bastante por lo que esperamos que en las próximas semanas, aumente la curva".

Por otro lado, Gabriela García, Vigilante Epidemiológica del nosocomio, confirmó que hay una reserva de camas, que hubo 14 internados y actualmente, "hay 3 porque presentan algún tipo de sangrado leve, entonces, por precaución están internados hasta que se resuelva esta situación".