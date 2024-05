"Magical girls" resaltará la presencia de la mujer en el cómic y el animé

El próximo domingo, de 15 a 20, en el Centro Cultural América (Mitre 23) se realizará "Magical Girls", un evento ideado por Warmy Producciones e ideal para los fanáticos del cómic y animé, que combina romance y fantasía y al que pertenecen obras como "Sailor Moon" y "Sakura Card Captor", "Winx", "Madoka Mágica", "Las Chicas Superpoderosas" y "Lady Bug", entre otras. Las entradas, a $5000, están a la venta en Plop Store (Buenos Aires 88, local 25) y también en puerta el día del evento. Los niños menores de seis años entran gratis, acompañados de un mayor que sí abone su ingreso.

Habrá estands con merchandising, una cafetería temática, sets fotográficos, charlas, proyecciones, talleres, karaoke, concursos de canto, de dibujo y cosplayers.

Conforman Warmy la diseñadora gráfica y artista Nadia Barreto (Rufus art), la licenciada en Comunicación Social Micaela Salgado (micky_mimiky) y la licenciada en Diseño de Interiores Cecilia Escribas (Cecy tsukino), quienes se definen como frikis y en los dos últimos casos cosplayers.

Con años de experiencia en actividades de la cultura pop, ellas percibieron que casi siempre estos eran liderados por personajes masculinos y sus temáticas, exclusivas para un público específico. Entonces tuvieron una epifanía: había que crear eventos temáticos con una visión femenina.

Desde el 2015 Escribas había encabezado el festejo local por el Sailor Moon Day, que se realizó aquel año en Pro Cultura Salta y en 2016 en San Salvador de Jujuy, en el Centro de Arte Joven Andino. Ya con Warmy volvió con el Sailor Moon Day en 2022 y ese mismo año con "Fantasía Ghibli" sobre las mejores películas animadas de Estudios Ghibli en el Centro Cultural América.

Espacio propio

"Warmy significa en quechua 'mujer' o 'mujer mágica' para nosotras", sintetizó Cecilia y añadió que este año presentan al público "Magical girls", un evento que "abraza" a todas las chicas mágicas. Luego detalló que el subgénero género "maho shojo" está presente en el animé, un estilo de animación tradicional japonesa, y el manga, historietas de origen japonés. La relación entre ambos es muy estrecha, pues la mayor parte de las historias de las series animadas proviene del manga. Así, el maho soho tiene como tema principal a niñas o adolescentes poseedoras de algún objeto mágico o poder especial que deben proteger al mundo y a la humanidad -o salvarla- de alguna fuerza maligna y al mismo tiempo lidian con problemas propios de su edad como aprobar las materias del colegio, las amistades y los enamoramientos. Agregó que en muchos casos están acompañadas por una mascota parlante. Todas ellas constituyeron un eje transversal del consumo cultural de las infancias de los 90.

"El evento surgió por una idea que teníamos dando vueltas hace rato. Después del Sailor Moon Day nos dimos cuenta de que quedaban afuera muchas otras series de magical girls que nos hubiese encantado incluir", señaló Micaela. Juntas nombraron a "Sakura Card Captor", "Las Guerreras Mágicas", "Madoka Mágica", "Tokyo Mew Mew", "Súper Cerdita", pero también series como la francesa "Miraculous: las aventuras de Ladybug", las estadounidenses "Star versus las fuerzas del mal", She-ra" y "Steven Universe", o la italiana "Winx Club", entre otras.

Sabor a infancia

"Soy de la época cuando se tenía que esperar a que emitieran un capítulo por día. Con mucho entusiasmo después del cole, veía el capítulo acompañándolo con la merienda que me preparaba mi mamá. Somos varias generaciones las que gustamos de las guerras mágicas. Desde quienes fuimos niñas en los 90 hasta la actualidad, todas soñamos con ser una guerrera magia. También están los varones, quienes veían los episodios a escondidas y por miedo a la mirada de la sociedad no podían verlos libremente como nosotras", rememoró Cecilia. También vinculó la temática con un autoconcepto que viene creciendo a la luz de la perspectiva de género (que intenta instaurar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos). "Hoy lo traslado a la realidad de una mujer que puede con todo a pesar de las adversidades, que cree en sí misma y que lucha por conseguir sus metas, que todavía cree en la amistad y en el amor para todos y todas aquellas que siguen su instinto y su magia interior", expresó.

Micaela Salgado interpretando a Sakura Kinomoto.

Micaela citó también a las Clamp, un cuarteto femenino de dibujantes japonesas de manga con un estilo bastante maduro en relación al guion, al punto que podría interpretarse como un manga para adultos, aunque "Sakura Cardcaptor" está dedicada a un público infantil. Las Clamp son Tsubaki Nekoi, Satsuki Igarashi, Mokona Apapa y Nanase Ōkawa.

"Tuve un momento de hiperfijación con Sakura, que me duró muchos años, y consumía todo producto hecho por las Clamp, que también hicieron 'Las guerreras mágicas'. Y sí puedo decir que también había algunas series americanas que me gustaban mucho como 'She-ra' y 'Jem and the Holograms', que pueden ser consideradas también chicas mágicas de cierta manera porque contaban con los elementos característicos para ello como transformaciones, poderes y la lucha contra el mal", detalló.

Y agregó que la temática en todas sus aristas la deslumbra. "Creo que lo que más me llamó la atención siempre fue la estética, los vestuarios y los diseños de personajes con esas cabelleras atractivas y de colores. El anime japonés tiene un nivel estético superior, superestilizado, con esos juegos de luces en las transformaciones que hacen que todo sea muy brillante y muy llamativo. Uno de chico se vuelve loco con esas cosas y creo que me quedó ese sentimiento lindo que me generaba entonces para toda la vida, porque tengo una tendencia a consumir mucha animación", reflexionó.

Las novedades

Si bien la mayoría de las obras tienen sus años, en una época en que las grandes compañías se enfrentan al desafío de generar precuelas, ampliaciones de universos y hasta multiversos al estilo de George Lucas o Marvel Cómics, con el fin de conquistar a nuevos públicos, Salgado se refirió a cómo las magicals girls más tradicionales también se vienen actualizando.

"'Sakura Cardcaptor' nos dio hace poco una secuela, 'Cardcaptor Sakura: Clear Card' de la cual salió la primera parte en anime y todavía falta una segunda parte. También hay algunas producciones que las Clamp tienen sin terminar y que incluyen a Sakura. Estaría muy bueno a futuro poder tener ya la siguiente parte de 'Clear Card'", afirmó.

Y llegó a un punto en que se dividen las aguas entre los conservacionistas y los innovadores de todo fandom. "Hay diferencias entre el manga y el animé original de 'Sakura Cardcaptor'. Por ejemplo, hay personajes que salen en el animé justamente porque es más extenso y no aparecen en el manga. Lo genial es que al hacerse una adaptación al animé de la secuela, también se incluyó a los personajes que salían solo en el animé y no en el manga. Eso estuvo muy lindo, porque fue como ver una reinterpretación o una versión diferente de lo que ya habíamos leído", concluyó.

La exposición

Entre los atractivos se encuentra una exposición de coleccionables sobre Sailor Moon, Sakura Cardcaptor y Ladybug. También una charla sobre la historia del género maho shojo por Micaela Salgado, un concurso de canto magical girls, la charla "Mahō shōjo: un mundo de magia, heroínas y simbolismo" por La Brujita Lectora, un concurso de cosplay magical girls, un callejón de artistas, trivia sobre Sailor Moon a cargo del fans club Sailor Moon Salta, el certamen de dibujo "Crea tu magical girl" y el cierre musical de Melisa Tejerina (Andrómeda).