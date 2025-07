"La innovación no es solo para empresas: es vital para las personas"

Este miércoles a las 18 en el Centro de Convenciones de Salta se realizará "Hablemos de lo que viene", un encuentro que busca abrir el diálogo sobre los desafíos que ya están marcando el presente: la innovación, el mundo FinTech y el futuro financiero. El evento contará con la presencia de destacados referentes del ecosistema tecnológico y empresarial, y será moderado por Patricia Cerrizuela, una reconocida especialista en desarrollo de negocios, innovación y cultura emprendedora.

"Es una oportunidad muy linda para Salta de poder plantear temas que nos interesan a todos y que cada año pueda actualizar sedes y temáticas. Me entusiasma mucho, me estoy preparando, hablando con los disertantes e imaginando lo que va a ocurrir ese día", expresó Cerrizuela, quien remarcó el valor de generar espacios que permitan reflexionar con visión de futuro.

Para Patricia Cerrizuela, la innovación es clave no solo para las empresas, sino para las personas, las organizaciones y los países. "El mundo avanza a una velocidad impresionante. No innovar hoy, es quedar atrás. Los cambios no son solo rápidos, son profundos. Y si no tenés una mentalidad de aprendizaje constante, te volvés obsoleto", sostuvo. Por eso, considera que eventos como este permiten "hacer una especie de update personal y profesional, entendiendo qué se está hablando hoy en las empresas, en la calle, en el mundo".

La IA, uno de los grandes temas del evento

Uno de los grandes temas del evento será la inteligencia artificial y los desafíos que conlleva su incorporación en la vida laboral y cotidiana. "Las empresas pueden adaptarse a nivel tecnológico, pero lo más difícil es el cambio cultural. El gran reto es que las personas lideren la tecnología, no al revés", explicó Cerrizuela. Además, se abordarán conceptos como reskilling, upskilling y cómo acompañar a los equipos humanos a desarrollar nuevas habilidades en un entorno cada vez más automatizado.

Cerrizuela también destacó el impacto de las FinTech: "Cambió todo. Donde antes había estructuras rígidas, hoy hay agilidad y foco en el cliente. Las FinTech permitieron que muchas personas accedan por primera vez al sistema financiero. Y eso, además de innovación, es inclusión". Según señaló, estas tecnologías obligaron a los bancos tradicionales a modernizarse y mejorar la experiencia de usuario, modificando por completo la lógica del sistema financiero.

Cerrizuela es licenciada en Administración de Empresas por la UNT y MBA del IAE, Patricia Cerrizuela completó estudios en diversas universidades de Estados Unidos, incluyendo una certificación como formadora de emprendedores en la Universidad de Babson (Boston).

Con más de 15 años de experiencia, trabajó en empresas privadas, en proyectos sociales y fue Directora de Operaciones de Endeavor NOA durante siete años. Actualmente, dirige DOERS, una agencia de Business Counseling que asesora empresas en estrategia, entrenamiento y experiencias corporativas.

Además, es Directora Regional de Peer Advisory Boards para Cambridge Business Association, Presidenta del Consejo Asesor de Junior Achievement en NOA, y se desempeña como disertante y moderadora de eventos de negocios.