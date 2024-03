Animales muertos en contenedores: alarma

En pleno centro de Chicoana se ha repetido una situación alarmante: el cuerpo de un pequeño perrito fue arrojado a un contenedor de basura. Este acto irresponsable encendió las alertas entre los vecinos debido a las implicancias sanitarias.

Lamentablemente no es la primera vez que ocurre. Es que los cadáveres de los animales, al entrar en estado de descomposición, generan olores nauseabundos y pueden incluso propagar infecciones. Los trabajadores municipales, quienes cumplen el rol de recolectores de basura, fueron los primeros en denunciar y advertir sobre esta imprudencia.

A pesar de que existe un contenedor ecológico en la plaza central del pueblo, diseñado para depositar ciertos tipos de desechos domésticos, algunos vecinos parecen ignorar esta premisa de cuidado ambiental. El caso más reciente es de un animalito de pequeño porte muerto y arrojado en uno de estos contenedores.

María José Soria, responsable del área de Bromatología de la Municipalidad de Chicoana, explicó que están utilizando las cámaras del municipio para identificar al responsable de este acto."No es la primera vez que pasa esto, y eso da cuenta de la responsabilidad que tenemos como miembros de esta comunidad. Debemos hacernos cargo de la disposición de los residuos como corresponde. Por un lado la protección del medio ambiente y de los recolectores que por ahí son los que más sufren las consecuencias no tan solo cuando recogen los residuos, sino también cuando circulan en la recolección son mordidos por los perros que son dejados en la vía pública por sus dueños".

El municipio de Chicoana cuenta con un código de protección ambiental que prohíbe expresamente la disposición de animales muertos en los contenedores. Como medida preventiva para proteger al personal de recolección, se recuerda constantemente a los vecinos que, en caso de tener vidrios rotos, deben identificar las cajas o envolverlos con diarios antes de desecharlos, por dar algunos ejemplos de la prevención en el depósito de los desechos domésticos.

"Este tipo de acciones son perjudiciales para el medio ambiente. Además, este no es un caso aislado; ya se han presentado varias denuncias por parte de los recolectores debido a que algunos vecinos arrojan animales muertos en bolsas. En esta ocasión, la visibilidad de un perro sobre el contenedor llamó la atención", advirtió Soria. El animal hallado no tenía heridas, ni rasgos de haber muerto envenenado. De todos modos, al no ser el único caso, se comenzó a investigar.

Identificarán a los responsables

El siguiente paso es notificar cuando se identifique al responsable a través de las cámaras de seguridad. Se espera que los dueños de los animales actúen de manera responsable, realizando el enterramiento adecuado para evitar no solo la contaminación, sino también para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de tratar con respeto a los animales.

"Este lamentable episodio refleja la responsabilidad que todos los miembros de la comunidad tienen en la correcta disposición de los residuos. Además, para proteger el medio ambiente, debemos garantizar la tenencia responsable. No se puede arrojar el cuerpo de un animal en cualquier lado", puso de relieve la funcionaria municipal.