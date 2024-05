Denuncian que golpeaba y escupía a sus alumnos

Una maestra del jardín maternal núcleo 120 de la Escuela Nº 4862 del barrio Docente fue denunciada por maltrato el lunes por diez madres y padres de sus alumnos de tres años. El ministerio de Educación intervino en el caso y separó a la docente.

Los sueños de los niños y la comunicación entre los padres y madres fueron clave para dar con los relatos de maltrato que se volcaron en las denuncias. El viernes, cuando fue a dejar a su nieto, la abuela de uno de los alumnos habló con otra madre de los sueños de su nieto. "Mi mamá me contó que tres niños tenían pesadillas, que habían soñado con lo mismo, con bichos. Ahí les pareció raro y comenzaron a preguntar a otras mamás", contó Sofía B. La joven trabaja, por lo que su madre se ocupa de llevar a su nieto al jardín. Lo primero que supo fue de su propio hijo. " Yo estaba trabajando y me mandó un audio diciendo que la maestra lo había escupido y que llamó a la víbora", indicó. Su hijo es uno de los que más habla de la sala de tres años por lo que su relato también fue clave. El niño nombró a varios compañeritos como quienes también eran golpeados supuestamenete por la maestra Gladys Gabriela Subía. "Decía que los rasguñaba, los escupía, los empujaba y amenazaba con bichos para que se los coman", contó Sofía.

Las madres de los niños señalados hablaron con sus hijos. "Cuando les preguntaron, los chicos les hacían señas", aseguró la joven. A partir de allí, las sospechas comenzaron a ser más firmes y algunas situaciones más claras. "Ya nos parecía un poco raro porque, a veces, cuando los íbamos a buscar venían golpeados, rasguñados, con moretones y cuando le preguntábamos a la maestra decía que se habían golpeado pero que ella no los había visto", profundizó Sofía sobre la maestra a la que calificó como apática con los niños desde el inicio.

Las conductas que los especialistas siempre señalan como alertas, comenzaron a sentirse hace al menos dos semanas. En el caso del hijo de Sofía, de dormir solo comenzó a querer dormir acompañado y no querer comer. De disfrutar del jardín a no querer irse. "Al principio la seguía mucho a la seño y luego al irse ya ni la saludaba", recordó la joven. Las conductas de los niños que no habían sido señalados por sus compañeros, sin embargo, también se sumaron. "Otros padres coincidieron en que veían a sus hijos más violentos", advirtió.

A partir de tener la situación más clara, las madres y padres se organizaron y coordinaron realizar denuncias individuales a la par de una nota para la directora de la institución. Se realizaron 5 denuncias policiales y posteriormente se dirigieron hacia la escuela de zona sur para entregar la nota. Sin embargo, no había ningún responsable para recibirlos. "Nos dijeron que la directora estaba con carpeta médica y su suplente también, querían que se la dejáramos a las señoritas", señaló Sofía. Ante la situación decidieron mediatizar el caso y a las pocas horas se presentaron supervisoras del Ministerio de Educación para reunirse con las madres y padres. Del encuentro también participó la supervisora de Dirección General y Legislativa. Ante la cartera educativa fueron 10 los padres quienes realizaron denuncias. Las funcionarias les informaron que la maestra sería reemplazada por otra docente. "Dijeron que iban a averiguar si ella tenía otros casos parecidos porque no sabemos nada de ella", indicó Sofía, a la par de destacar la inexistencia de la búsqueda de antecedentes ante quién estaría a cargo de los niños "Dijeron que ya había tenido un caso particular con un niño que dejó de ir. Les dijimos que si no hacían averiguación previa o test psicológicos", destacó. La mujer también recordó que una niña con autismo era "destratada" por la misma maestra. "También su mamá que tenía algún retraso madurativo y la mandaron a otra escuela", contó.

El caso llevó a darle otra mirada a las preocupantes conductas que habían mostrado algunos niños. "Había una nena que se orinó dos veces en el jardín y su papá dijo que solo lo hace cuando tiene miedo", indicó Sofía.