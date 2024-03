Temor de vecinos por víboras y serpientes en el éjido urbano

La presencia de culebras, víboras y serpientes en los distintos barrios y en el éjido urbano de la Ciudad Termal, está causando un gran de temor entre los habitantes de la comunidad rosarina.

Ante la aparición de estas alimañas, ya sea en lugares públicos o en los domicilios, hay quienes se comunican con algún organismo de seguridad para pedir la intervención, pero hay otros vecinos, quizás por el temor o la ignorancia, las matan a machetazos o a palazos.

Desde Bomberos Voluntarios advirtieron sobre el peligro de matar o intentar matarlas, por lo que solicitaron que antes se pongan en contacto con la división o bien con los diferentes organismos de seguridad.

Advertencia

"Bajo cualquier situación que el vecino de Rosario de la Frontera esté en presencia de alimañas y que no puede manejar este momento de manera correcta, para eso justamente hay gente que está preparada y tiene los elementos necesarios para poder contrarrestar cualquier tipo de situación", indicó a El Tribuno Luis Museda, oficial inspector de Bomberos Voluntarios.

En ese sentido, ejemplificó: "Si hablamos de la manipulación de un ofidio, el que sea, nosotros estamos en condiciones de hacer las capturas o los rescates", afirmó.

Las causas

Además del crecimiento exponencial de las malezas en diversos puntos cardinales de la Ciudad Termal, explicó que la presencia de estos diferentes animales se deben a otras causas no menores.

"Tiene que ver con el cambio climático, ya que hemos estado en épocas estivales con muchas lluvias y tormentas, lo que a su vez ha provocado muchísimas crecientes en todo Rosario de la Frontera, justamente porque el agua baja de los cerros", expresó.

"Sabemos que hay varios cerros que han sido desmontados y también que hay numerosos cercos que hacen la descarga sobre los canales fluviales naturales y los que se hicieron en Rosario para protegernos del ingreso del agua. Entonces la sumatoria de todo lo mencionado sin dudas que trae consigo a todo tipo de alimañas, ya sean víboras o insectos que no estamos acostumbrados a ver dentro del éjido urbano y por lo tanto, nos sentimos invadidos, pero hay quienes reaccionan bien y otros, mal", detalló y ejemplificó: "Por lo general nos llaman al cuartel, vamos al domicilio, los capturamos y los llevamos nuevamente a su hábitat natural, pero en otros casos hay vecinos que han reaccionado mal y las mataron. El problema de esto es que ante cualquier movimiento que haga una víbora, llámese yarará, de la cruz o una cascabel, que son víboras venenosas, en un pequeño descuido lamentablemente esa persona puede ser mordida y la puede pasar muy mal. Incluso si no es atendida correctamente, puede se fatal".

Antiofídico en el hospital

Por otro lado, el oficial informó que existe disponibilidad de suero antiofídico en el hospital local. "He hablado con el gerente y me informó que sí hay en estos momentos antiofídicos en el hospital. Hay unos que son específicos y otros universales que son combinados para los distintos tipos de mordedura o en el caso que el vecino mordido no sepa qué serpiente lo mordió", indicó.

Recomendaciones

Finalmente recalcó que "en el caso que una víbora de cualquier especie ingrese al hogar, lo primero que hay que hacer es mantener distancia y observar en los lugares que pueda llegar a ocultarse y por favor, inmediatamente llamen a Emergencias para que la situación sea tratada como corresponde y obviamente, el ofidio sea manipulado y capturado para que la podamos devolver a su hábitat natural.

Varios factores en el fenómeno

La inusual presencia de ofidios en las viviendas de la ciudad de Rosario de la Frontera, responde a factores climáticos, pero también al crecimiento descontrolado y exponencial de malezas en diversos puntos cardinales de la Ciudad Termal. También se explicó que los vecinos deben comunicarse con los organismos responsables, como por ejemplo Bomberos Voluntarios.

"También les pedimos que por favor no se arriesguen a matarlos, porque al no conocerlos, un mal movimiento en una condición de distancia, puede terminar en una situación mortal", advirtieron desde el organismo.