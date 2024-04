Maria Eugenia Hernandez Berni, asesora de menores N° 5: "Solo el 1 por ciento de los delitos los cometen los menores".

Toda vez que la prensa da a conocer delitos cruentos protagonizados por menores, el tema vuelve a ponerse en discusión y días atrás fue el propio ministro de justicia de la Nación Mariano Cuneo Libarona quien, luego del homicidio del playero en la ciudad de Rosario por parte de un chico de 15 años, consideró necesario que en Argentina se baje la edad de imputabilidad, opinión que cuenta con la adhesión de gran parte de la opinión pública asediada por los hechos de inseguridad.

Pero son los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público Pupilar quienes más se oponen a esa posibilidad que debe tener tratamiento legislativo, atendiendo cuestiones que la población en su conjunto desconoce pero sobre todo en la convicción que menores imputados o juzgados como mayores o privados de su libertad no garantizan mayor seguridad a la población.

María Eugenia Hernandez Berni es asesora de menores e incapaces y dentro de la estructura del Ministerio Público Pupilar son estos los funcionarios y funcionarias los que día tras día se enfrentan con la dura realidad de los menores maltratados, abusados, abandonados, retirados de contextos familiares de violencia y destinados a los hogares en tránsito para su protección bajo el patronato del estado.

Niños en peligro o niños peligrosos

"Más allá de la posibilidad de bajar la edad de punibilidad, como sociedad tendríamos que preguntarnos si con estas medidas habrán menos delitos cometidos por menores. Y creo que uno de los grandes temas que se deben abordar es la presencia o ausencia del estado en materia de políticas públicas que puedan contener a todos estos niños y niñas que en su inmensa mayoría provienen de hogares disfuncionales, con ausencia de las figuras parentales. Como sociedad tenemos que pensar porqué pasamos que de niños en peligro pasen a ser niños peligrosos. Pero si cualquiera de nosotros hubiera nacido en un hogar con una mamá adicta, con un papá que delinque o donde las conductas habituales de la casa son de violencia lo más probable es que seamos peligrosos para el resto de la sociedad".

Hernandez Berni consideró que "cualquier modificación que se realice a las leyes tiene que respetar el federalismo y en Salta no se puede tomar como referencia lo que sucede en Buenos Aires. Pero más allá de esto los niños que cometen delitos graves como homicidios, abusos sexuales, robos calificados, según los datos estadísticos son menos del 1 por ciento. De igual modo, el año pasado que me tocó estar a cargo de las instituciones de la provincia donde se alojan a los menores que cometieron delito, de 27 varones adolescentes que estaban en los centros, solo habían dos mujeres otro dato que debe ser tomado muy en cuenta" .

La importancia de los espacios de contención

La defensora de menores e incapaces precisó que "hay un error conceptual y a veces se piensa que los menores no son responsables de los actos cuando en realidad sí lo son, solo que su acción no es punible lo que significa que una vez condenado no cumplirá una pena en un ambiente carcelario como sucede con un adulto. En todo caso la medida que se adopta con ese menor es re educarlo en los espacios de contención como los centros para menores en conflicto con la ley para que le provean a estos niños las herramientas y los recursos para que cuando salgan puedan tener otro horizonte, otras perspectivas para mejorar su calidad de vida. Pero la escuela resulta fundamental como espacio de contención por eso me parecen equivocadas las declaraciones de un legislador nacional que propone que los niños no asistan a las escuelas si tienen que trabajar. Hoy tenemos el caso tan difundido a nivel nacional de este chico de 15 años que asesinó en Rosario a un joven de un tiro y lo más posible es que haya sido reclutado por alguna organización delictiva. En definitiva lo que creo que podría pasar si se baja la edad de punibilidad es que estas organizaciones buscarán chicos aún más chicos para que cometan estos mismos delitos que tanto nos conmocionan. Por eso tengo la certeza que la solución a la inseguridad nunca puede pasar solamente por bajar la edad de punibilidad, eso sería una mirada parcial o sesgada de la realidad".