Abandonó a cuatro cachorros en un abolsa de plástico y tres de ellos murieron por asfixia

Una vecina de Rosario de Lerma todavía no sale de su estupor que le causó haber hallado a cuatro cachorros abandonados en una bolsa de plástico. Tres de ellos no pudieron sobrevivir y fallecieron por asfixia, mientras que el único que logró salir sobrevivió. La mujer lo cobijó y le dio la atención que requería en el momento el cachorro que se encontraba casi moribundo. “No hay que tener alma para hacer algo así, no sé por qué necesidad abandonan a cuatro cachorros de esta manera. Esto literalmente es sacrificarlos. Meterlos en una bolsa de plástico sabiendo que se van a asfixiar es de una persona de una crueldad extrema que también es un peligro para la sociedad”, señaló la vecina que halló a los perritos.