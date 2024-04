Ley de Bases en VIVO: el oficialismo tiene los votos para aprobarla en general pero hay artículos clave en duda, seguí el minuto a minuto

El Gobierno inició este mediodía un nuevo intento para aprobar, en general y particular, la Ley Bases y el paquete fiscal. Después de varias concesiones, el oficialismo confía en que las iniciativas del Poder Ejecutivo logren la media sanción y sigan su curso en el Senado. Se esperan más de 30 horas de debate hasta la votación en general, y se especula con que haya alrededor de 150 discursos. Luego de una negociación con la sesión en curso, se redujo la cantidad de oradores, sobre todo en el oficialismo y Pro, y la votación podría concretarse mañana a las 8 . A las 12.25 se logró el quórum con 135 diputados sentados en sus bancas, seis más de los necesarios por reglamento. Además de La Libertad Avanza (LLA), contribuyeron a este número parte del radicalismo, Hacemos Coalición Federal, Pro e Innovación, los bloques aliados del Gobierno. SEGUÍ EL MINUTO A MINUTO.

18:41 | Banfi defendió la Ley Bases: "Quiero terminar con este Estado ineficiente"

La diputada nacional de la UCR Karina Banfi defendió con énfasis la Ley Bases que se está discutiendo en el recinto de la Cámara baja y aseguró que comparte el objetivo de “terminar con este Estado ineficiente”.

Mimetizándose con el discurso libertario, la radical bonaerense resaltó que la iniciativa ómnibus propone “una economía liberada de las ataduras burocráticas” y apoyó el proceso de privatizaciones que se impulsa a través de la norma.

"La Ley Bases propone cambios profundos, una economía liberada de las ataduras burocráticas, una reforma administrativa que pone al Estado en cumplimento de misiones esenciales", destacó al intervenir como oradora en el debate.

“Hemos vivido mucho tiempo bajo un imperio de lógica proteccionista, conservadora, prebendaria. Y el resultado es que hoy uno de cada dos argentinos es pobre”, siguió con tónica liberal.

Sobre las privatizaciones, Banfi dijo que la ley ómnibus garantiza “los resguardos institucionales que aseguran su transparencia y equidad”.

“El Gobierno tomó nota de esto en distintas conversiones que fuimos llevando, diferenciándose del proceso de privatizaciones de los 90 que terminó en variados casos de corrupción. Hoy proponemos un proceso mucho más transparente, con acceso a la información y participación ciudadana. Con rendición de cuentas y adecuación a los estándares internacionales”, ponderó.

La diputada radical hizo hincapié en la necesidad de hacer una “vuelta de página” y avanzar con la media sanción después de “meses de discusión”.

“Tenemos una oportunidad excepcional para mostrar ante la sociedad que está cansada, intolerante, esta ley que es fruto de la discusión y los consensos alcanzados. Llevamos meses de discusión, avances, retrocesos, participación de muchos actores, acuerdos, disidencias. Y hemos llegado a un momento donde debemos materializar todo este esfuerzo en una norma que de vuelta la página, que nos saque de la frustración en la que estamos”, insistió.

17:44 | Massot: “Esta no es más la ley de Milei, esta es la ley de este Congreso”

El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot aseguró hoy que el proyecto de Bases “no es más la ley” del presidente Javier Milei sino que “es la ley de este Congreso”, fruto de “más de cuatro meses de trabajo”.

Al intervenir como orador individual en el debate del proyecto ómnibus que se trata en sesión especial de la Cámara baja, el legislador bonaerense destacó todas las mejoras que sufrió el texto tanto en el primer proceso de debate que se frustró en febrero pasado como en la antesala a la actual sesión, producto de la insistencia de la oposición dialoguista.

A la vez, Massot dijo que se “juega entero” a que el Senado va revisar la media sanción que surja de Diputados, y consideró que eso sería deseable, especialmente en temas polémicos como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la eliminación del monotributo social y la actualización del impuesto a las Ganancias.

“Esta no es mas la ley de Milei, esta es la ley de este Congreso a la que le falta la revisión de una cámara”, indicó, y dijo que si fuera necesario tomarse “tres semanas” para “sacar algo” a “largo plazo”, que se haga.

Massot criticó tanto a quienes se ponen “en una posición irreflexiva de que acá no hay nada que cambiar, de que hay que votarlo a libro cerrado”, en una alusión a La Libertad Avanza y al PRO, como a aquellos (Unión por la Patria y la izquierda) que dicen que todo es negativo, que nada de todo esto va a ocurrir y que solo podemos mejorar si vamos para atrás"

El diputado de Hacemos criticó “lo inequitativo del reparto del peso del ajuste” llevado a cabo por el Gobierno, aunque reconoció que había que transitar un sendero de ajuste y equilibrio fiscal.

Más allá de comprometer el apoyo en general al proyecto de Ley de Bases, el ex titular del bloque del PRO durante la época de Mauricio Macri prometió que desde su actual bancada van a “pelear” para que a los jubilados les paguen una compensación por la inflación entera de enero.

“No vamos a dejar de insistir para que se haga, porque sí hay plata”, aseveró Massot, confrontando con el eslogan libertario de que “no hay plata”.

También indicó que desde Hacemos Coalición Federal van a “insistir en que se resuelva la cuestión de los presupuestos universitarios y la ciencia y la tecnología”.

“Nada de todo eso implica que no se pueda auditar para que las cosas mejoren. Pero no hace falta que para que las cosas mejores cargarse consensos que la sociedad construyó o instituciones públicas enteras”, cerró.

15:41 | Juan Manuel López: “El presidente tiene una emocionalidad desbordada”

El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López cargó hoy contra el presidente Javier Milei a quien acusó de querer “degradar el debate” por la ley de Bases, y aseguró que “tiene una emocionalidad desbordada”.

Al intervenir en la sesión especial, el legislador opositor llamó a “no caer en la provocación, no entrar en la mugre de un Presidente de la Nación que intenta degradar el debate y al que no hay que hacerle el juego”.

"Porque el Presidente, después de que se sancione esta Ley de Bases, tiene miedo de que se note que no hay equipo, de que se note que no hay pericia, y no va a tener más excusas para gobernar y trazar un programa de salida", señaló.

López consideró que el "presidente tiene un carácter, una emocionalidad desbordada", y también opinó sobre su hermana Karina Milei, de quien dijo que "es una señora que no conoce la Argentina pero que decide todo".

Sobre el sentido del voto del grupo de seis diputados de la Coalición Cívica (que a partir de mañana dejará de formar parte de Hacemos Coalición Federal) dijo que no son “mezquinos, ni especuladores ni mucho menos cobardes”.

"Vamos a votar a favor lo que haya que votar a favor y consideremos pertinente y votaremos en contra lo que nos parezca", afirmó, y ratificó que no acompañarán la delegación de facultades a favor del Poder Ejecutivo.

"Miedo no tenemos, no le tuvimos miedo en su momento ni a Aníbal Fernández ni a (Julio) De Vido, ni a Néstor ni Cristina (Kirchner), mucho menos vamos a tener ahora miedo de apoyar o de criticar", continuó López, uno de los referentes del partido político que lidera Elisa Carrió.

En tanto, denunció que está en marcha “un evidente y posible acuerdo de impunidad que se está tramitando” con la promoción de la candidatura de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, y al respecto advirtió que Milei “después tendrá que hacerse cargo”.

15:19 | Germán Martínez: "Este es un gobierno de tramposos y mentirosos"

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió hoy con los tapones de punta contra la Ley Bases, y sostuvo que “este es un gobierno de tramposos y mentirosos” por hacer creer que esta es una versión “atenuada” respecto del dictamen que no pudo aprobarse en febrero pasado.

““No hay transparencia posible con un gobierno de tramposos. Y este es un gobierno de tramposos y de mentirosos”, despotricó el santafesino al tomar la palabra durante el debate en la sesión especial.

Para Martínez, “es absolutamente falso que este proyecto de ley sea mejor que el anterior”.

“Que tenga menos artículos no significa que sea mejor; al contrario, incorpora aspectos como todo el paquete de la reforma laboral y todas las cuestiones previsionales que no estaban en debate antes”, agregó.

Sobre la iniciativa de Medidas Fiscales, Relevantes y Paliativas que se está tratando conjuntamente con la ley ómnibus, dijo que “lejos de mejorar la idea primigenia que tenía el Gobierno alrededor de este tema lo que hace es empeorarlo”.

“Ciertamente trabajadores que no pagaban Ganancias van a volver a pagar, el escalón más alto de contribuyentes que pagan Bienes Personales va a tener una alícuota más chica, van a dejar en la lona a monotributistas sociales, van a llevar adelante un blanqueo de capitales que es tirarle la alfombra roja al producido por las economías delictivas en la República Argentina”, enumeró.

Martínez también cuestionó la idea de que el oficialismo esté “impulsando una reforma laboral light”.

“Es falso. Lo meten para que un bloque se siente y les de quórum, se enoje quien se enoje”, dijo al hacer alusión, sin nombrarlo, al bloque Hacemos Coalición Federal.

“Es una reforma laboral que termina con cualquier tipo de estabilidad laboral en la planta permanente”, dijo Martínez sobre el capítulo que regula el empleo público.

“¿Qué están haciendo ustedes hoy acá? Dan quorum y quieren que se apruebe algo que blinda el capítulo laboral del DNU que está observado y suspendido por los fallos judiciales. Perverso es lo que están haciendo”, fustigó, dirigiéndose a la oposición dialoguista.

Según el titular del bloque de Unión por la Patria, “la República Argentina no necesita la ley bases ni un mega DNU refundacional”.

“Argentina no se tiene que refundar. Despejemos toda idea de tabula rasa, toda posibilidad de empezar de cero”, insistió.

“Toda vez que tuvimos proyectos refundacionales que dijeron que había que arrancar de cero, hicieron pelota la Argentina”, señaló Martínez, y comparó este proceso de La Libertad Avanza con las dictadura de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla, y el gobierno constitucional de Carlos Menem.

14:16 | Espert sobre el nuevo piso del impuesto a las Ganancias: “Seguimos teniendo un mínimo no imponible altísimo”

Como miembro informante del oficialismo, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, defendió tanto la ley Bases como el paquete fiscal que se están discutiendo en la sesión especial de la Cámara de Diputados, y sobre el nuevo piso del impuesto a las Ganancias que propone la iniciativa consideró que seguirá siendo “altísimo”.

“Seguimos teniendo un mínimo no imponible altísimo”, dijo el diputado oficialista en el recinto, recientemente incorporado a las filas del bloque de La Libertad Avanza.

Como primer orador del debate por ambas leyes, Espert insistió en que “el paquete fiscal deja el piso muy alto”, al referirse al mínimo no imponible de 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y de 2.200.000 para casados con hijos.

La Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes del Gobierno propone reponer la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias (renombrado impuesto a las Ingresos Personales) luego de que la gestión anterior del Frente de Todos la dejara sin efecto en medio de la campaña electoral.

“Los que sostienen que 'el salario no es ganancia' deberían votar de cabeza” esta reforma, recomendó Espert durante su intervención.

13:40 | Reforma laboral: Del Caño cuestionó “el regalito” que el oficialismo le hará a los trabajadores en vísperas del 1 de Mayo

El diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Nicolás del Caño apuntó hoy contra el oficialismo y las fuerzas de la oposición afines al Gobierno que tienen la decisión tomada de votar a favor de la reforma laboral contenida en la Ley Bases.

"¿Qué regalito en vísperas al Día del Trabajador? Muchos van a votar acá una reforma para meterle la mano en el bolsillo a los laburantes", se quejó airadamente el legislador trotskista al formular una cuestión de privilegio en la sesión de la Cámara baja.

Del Caño recordó que el presidente Javier Milei ganó las elecciones del año pasado prometiendo al pueblo que iba a “ajustar a la casta” y destacó que al final quedó al descubierto que su intención era “ajustar a la clase trabajadora”.

“Al final la casta está de fiesta y los que pagan este ajuste brutal son las clases trabajadoras”, señaló el ex candidato a vicepresidente del FIT, que catalogó al oficialismo como “la casta paleo libertaria”.

Para el diputado de izquierda, en el Gobierno “no van a poder ocultar lo que están haciendo con este paquetazo”, y agregó que “tienen miedo y por eso están apurando para tratar estas leyes rápidamente”.

“¿Se creen que esto va a pasar así nomás?”, preguntó de forma retórica, y subrayó las "décadas de historia" que tiene la clase obrera en la defensa de sus derechos.

“Hay que unificar todas las peleas y toda la bronca que es hoy es mayoritaria. No se crean que tienen crédito para que acá hagan los que quieran porque el año pasado los votó una mayoría. La gente lo votó porque iba a ajustar a la casta, no a las mayorías trabajadoras”, consideró Del Caño.

El capítulo de modernización laboral fue incluido en la Ley Bases luego de intensas negociaciones con el acuerdo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.

Este último bloque, coordinado por Miguel Pichetto, logró que la versión final de la reforma laboral fuera más acotada, lo que generó el descontento de la UCR, del PRO, e incluso de un sector interno de la propia bancada como la Coalición Cívica.

13:23 | Martín Menem le cortó el micrófono a diputada de UP que lo estaba cuestionando

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le cortó este mediodía el micrófono a la diputada nacional de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, quien estaba desarrollando una cuestión de privilegio en contra del riojano por no haber dado lugar al pedido de sesión especial de su bancada para mañana a fin de rechazar el DNU 70.

La legisladora kirchnerista de Entre Ríos se estaba excediendo en el uso del tiempo estipulado en esta primera tanda de cuestiones de privilegio, y tras una primera advertencia el titular de la Cámara baja procedió a silenciar el micrófono y darle la palabra al siguiente orador.

Antes de que sucediera ese incidente, Gaillard apuntó contra Menem por la supuesta “censura” en el canal Diputados TV a raíz de una serie de hechos irregulares que ocurrieron pocas semanas atrás.

Luego arremetió contra él por haber denegado el pedido de sesión especial para mañana a las 11 pedido por Unión por la Patria para rechazar el mega decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación económica.

“En esta cámara no es discrecional o no otorgar la sesión especial”, indicó la entrerriana, que recordó que las convocatorias a sesiones especiales están reguladas en el artículo 35 y 36 del reglamento..

Gaillard reconoció que la sesión especial por la Ley Bases de este lunes se iba a extender más allá del horario de inicio de la sesión pedida por el titular de su bloque, Germán Martínez, para mañana.

“Efectivamente se iba a extender. Usted tendría que haber convocado para mañana y si esta sesión no terminaba, la levantaba (la sesión de UP)”, reprochó. "Pero tiene que cumplir el reglamento”, remató.

12:45 | Hostil recibimiento a los diputados dialoguistas que acompañarán la Ley de Bases

La sesión por la Ley de Bases del presidente Javier Milei motivó una serie de reclamos en contra del oficialismo y de los diputados de los bloques opositores que ya anticiparon su acompañamiento al proyecto.

En las inmediaciones del Congreso se dieron manifestaciones en contra de los legisladores de la Unión Cívica Radical, del PRO y del bloque Hacemos Coalición Federal por votar a favor de la extensa ley.

"Traidores a la Patria", afirmaba un cartel con los rostros y los nombres de los diputados de esas bancadas que acompañarán la votación firmado por el Frente de Trabajadores jubilados.

Además, apareció una muñeco con la cara del presidente Milei y la leyenda “La casta son los jubilados”.

El Congreso amaneció con un fuerte operativo de seguridad, mientras que la ministra del área nacional, Patricia Bullrich, aseguró que se aplicará el protocolo antipiquetes de ser necesario ante un corte de calles.

12:28 | Comenzó la sesión por la Ley de Bases y se espera un maratónico debate en Diputados

La Cámara de Diputados se reúne este lunes para debatir la nueva de Ley de Bases y Puntos de Partida que el Gobierno negoció en su totalidad con los bloques dialoguistas durante más de un mes, para implementar una serie de reformas laborales, económicas y sociales en el país.

Tras el fracaso de febrero, La Libertad Avanza (LLA) se muestra optimista sobre poder avanzar con la ley, además del paquete fiscal, que también se discutirá en esta sesión de manera conjunta.

El quórum que habilitó la sesión se logró pasadas las 12.20, con la presencia de 135 legisladores en sus bancas.

El oficialismo arribó a un consenso mayoritario recién el miércoles pasado después de extensas rondas de negociaciones que se desarrollaron entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

Eso destrabó el tira y afloje y permitió que el jueves pasado se realizara el plenario de comisiones en el que lograron plasmar en un dictamen de mayoría.

De esta manera, el proyecto quedó listo para tratarse este lunes, en el marco de una sesión que se extendería hasta martes y, según supo Noticias Argentinas, no habría cuarto intermedio durante la madrugada.

Según estimaron fuentes parlamentarias, la sesión podría extenderse por más de 30 horas sin interrupciones.

Al inicio de la sesión, se votó afirmativamente el Plan de Labor para que al cabo del debate en general de las dos leyes se vote por capítulos y no por artículos, aunque algunos bloques manifestaron objeciones y pidieron que se admitan algunas excepciones para abrir algunos títulos y poder desmenuzar por artículos.

12:22 | Ley de Bases: una sesión maratónica y sin cuartos intermedios

Los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados se reunieron en labor parlamentaria y determinaron que la sesión no tendrá cuartos intermedios y se podría extender por más de 30 horas.

Antes del inicio del debate, los titulares de las bancadas del oficialismo y la oposición se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y establecieron las reglas de la jornada.

Una vez comenzada la sesión, se dará lugar a una tanda de cuestiones de privilegio y luego de votar la Ley de Bases, habrá lugar para otras, así se intentará evitar que esos reclamos se extiendan por varias horas y retrasen la discusión del proyecto principal.

principal.

Se esperan unos 150 oradores, por lo que se calcula una sesión de más de 30 horas ininterrumpidas, ya que se descartó en la reunión de labor que vaya a convocarse a un cuarto intermedio en la madrugada.

Faltaba definir cómo será la votación, si por capítulo o por artículo, algo que en la primera vez que se llevó al recinto hizo que se cayera la ley.

12:03 | Martín Menem: “De acá no nos sacan ni muertos”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que La Libertad Avanza (LLA) tiene la expectativa de aprobar en la sesión de este lunes la Ley de

Bases y subrayó que del recinto no los sacarán "ni muertos".

"Tengo fiebre, pero de acá no nos sacan ni muertos", enfatizó el riojano en declaraciones radiales.

Además, adelantó que tras conseguir el dictamen de mayoría el jueves con consenso de la oposición dialoguista, no habrá nuevas modificaciones.

"No esperamos que haya modificaciones, tengo la expectativa que saldrá completa la ley", remarcó Martín Menem.

El presidente de la Cámara de Diputados se expresó así luego de que circulara una versión sobre que no iba a poder encabezar el debate.

La Cámara de Diputados se reúne este lunes para debatir la nueva de Ley de Bases y Puntos de Partida que el Gobierno negoció en su totalidad con los bloques dialoguistas durante más de un mes, para implementar una serie de reformas laborales, económicas y sociales en el país.

Tras el fracaso de febrero, La Libertad Avanza (LLA) se muestra optimista sobre poder avanzar con la ley, además del paquete fiscal, que también se discutirá en esta sesión de manera conjunta.

El quórum que habilitó la sesión se logró pasadas las 12.20, con la presencia de 135 legisladores en sus bancas.

El oficialismo arribó a un consenso mayoritario recién el miércoles pasado después de extensas rondas de negociaciones que se desarrollaron entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

Eso destrabó el tira y afloje y permitió que el jueves pasado se realizara el plenario de comisiones en el que lograron plasmar en un dictamen de mayoría.

De esta manera, el proyecto quedó listo para tratarse este lunes, en el marco de una sesión que se extendería hasta martes y, según supo Noticias Argentinas, no habría cuarto intermedio durante la madrugada.

Según estimaron fuentes parlamentarias, la sesión podría extenderse por más de 30 horas sin interrupciones.

Al inicio de la sesión, se votó afirmativamente el Plan de Labor para que al cabo del debate en general de las dos leyes se vote por capítulos y no por artículos, aunque algunos bloques manifestaron objeciones y pidieron que se admitan algunas excepciones para abrir algunos títulos y poder desmenuzar por artículos.

El oficialismo tiene los votos para aprobarla en general pero hay artículos clave en duda

Después de varias rondas de tires y aflojes en la negociación del texto de la Ley de Bases, el oficialismo llegó al inicio de la sesión especial con la certeza de que tiene los votos suficientes para aprobar la iniciativa en general. Sin embargo, hay artículos clave que están en riesgo, empezando por el artículo 3 del capítulo de Reforma del Estado.

También pende de un hilo la reposición del impuesto a las Ganancias, reforma que está enmarcada en la Ley de Medidas Fiscales que se debate de forma conjunta con la ley ómnibus.

Esta situación de incertidumbre remueve viejos fantasmas, con el antecedente aún fresco de lo que sucedió en febrero pasado cuando producto de la caída de algunos incisos de la reforma del Estado, el presidente Javier Milei ordenó la vuelta a comisión del dictamen y el debate volvió a foja cero.

¿Podría repetirse ese escenario tan temido por el oficialismo? Es menos probable ya que esta vez el Gobierno llegó con niveles más amplios de acuerdo con los bloques dialoguistas. Sin embargo, nadie se anima a descartar ese desenlace producto de lo que muchos (incluso dentro de la fuerza oficialista) catalogan como “la inestabilidad emocional” del presidente.

Temen que algún traspié parcial en algún artículo altere la sensibilidad del presidente de tal forma que lo desborde y lo lleve a patear el tablero aniquilando la discusión por segunda vez.

"Hagan lo que quieran con la ley bases, vamos a lograr todo a pesar a la política", dijo Milei días atrás en una cena de la Fundación Libertad. Son palabras que resuenan como una amenaza para opositores colaboracionistas, que no quieren que se los vuelva a someter al escarnio público de ser cómplices de un nuevo fracaso legislativo para el Gobierno.

Los artículos en riesgo

Apartir del diálogo con varias fuentes parlamentarias, el artículo tres del título Reforma del Estado está en riesgo porque los votos están muy divididos en los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal. En este último bloque los seis diputados de la Coalición Cívica votarán en contra, al igual que los dos socialistas santafesinos, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota y probablemente Juan Brügge.

Este artículo aborda las facultades al Poder Ejecutivo nacional “a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada” ya sea "la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades", o "la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Este artículo excluye del alcance a "las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan".

Y se agregó a la lista de organismos exceptuados el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

(INTA).

Un sector del radicalismo que responde al diputado Facundo Manes y al senador Martín Lousteau piensa darle la espalda a esta facultad delegada para disponer sobre organismos públicos, más allá de las excepciones puntualizadas. En Hacemos Coalición Federal también hay resistencias internas de algunos sectores.

En cuanto al paquete fiscal, la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias está en duda. El mínimo no imponible fijado por el Gobierno en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros no conforma a sectores de la oposición dialoguista.

Votación en general

Para la votación en general, no hay mayores complicaciones a priori. A los 38 votos propios de La Libertad Avanza, hay que sumarle los 37 del PRO, los tres del MID, los dos de Buenos Aires Libre, los ocho de Innovación Federal y los tres del bloque Independencia que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

La UCR tiene asegurados los votos a favor de unos 19 de los 35 diputados, pero probablemente haya más adhesiones. Posiblemente, los diputados que responden a Manes voten en contra (no votaron ningún dictamen en el plenario de comisiones), pero no así los que reportan a Lousteau, que se inclinan por acompañar.

En Hacemos Coalición Federal, de los 22 hay una mayoría que levantará la mano. En contra solamente votarían los dos socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, De la Sota y hay dudas sobre lo que hará Brügge. Stolbizer, en cambio, confirmó al comenzar la sesión que votará a favor de la Ley Bases en general.

En el bloque Por Santa Cruz que responde al gobernador Claudio Vidal hay dudas, pero posiblemente se repita la misma votación de "equilibrio" que en febrero, cuando Sergio Acevedo votó en contra y José Luis Garrido a favor.

En rechazo a la ley Bases votarán los 99 de Unión por la Patria, los cinco del Frente de Izquierda, los tres o cuatro de Hacemos Coalición Federal, un puñado de radicales y algunos diputados sueltos más. No les alcanzará para frustrar la aprobación en general de la iniciativa.