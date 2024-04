Juntaron firmas para tratar de frenar el tarifazo de la luz

Un petitorio para tratar de frenar el tarifazo de la energía eléctrica fue presentado ayer en San José de Metán con más de 2000 firmas de vecinos de esa ciudad, de El Galpón y Río Piedras.

"Los abajo firmantes, vecinos del departamento de Metán, amparados por la ley de Defensa del Consumidor y Usuario número 26.361, solicitan que se extienda hasta diciembre de este año la resolución 295/24, en la cual se obliga a Edesa a suspender por 120 días el período pendiente de actualización tarifaria sobre el servicio de energía eléctrica para todos los usuarios de la provincia", señala el escrito, acompañado por las firmas, que fue presentado ayer en las oficinas de Edesa de Metán, por el concejal, Federico Delgado.

"Se deberá facturar el servicio conforme al cuadro vigente para el período febrero de 2024, dejando sin efecto las actualizaciones previstas para marzo y abril de este año", remarca la iniciativa del edil metanense.

La localidad del sur provincial fue noticia porque comerciantes salieron a mostrar, a principios de este mes, facturas de energía eléctrica de casi $1.000.000.

"Es imposible que los comerciantes, vecinos de los barrios y los jubilados puedan pagar los aumentos desmedidos que se están aplicando", dijo Delgado.

"Estamos trabajando para que los aumentos de las tarifas sean conformes a los incrementos salariales. Es un principio de igualdad, no se pueden aplicar de otra manera", destacó el abogado y concejal.

Comerciantes de Metán se vienen quejando por el tarifazo de la energía eléctrica cuyo costo muchos no pueden seguir afrontado, ya que mostraron boletas de más de $1.000.000 entre luz, agua e impuestos.

"En los últimos meses pasé a pagar de $320.000 a $450.000. Luego de $700.000 a $1.000.000. Se me hace imposible abonar eso. Llevo 23 años en el rubro gastronómico y estamos en una situación muy delicada", dijo Pablo Martínez, quien tiene un comercio dedicado a la venta de comidas en la colectora de la ruta nacional 9/34, en el tramo urbano de Metán.

"En la última boleta me llegó $929.650,53 de energía eléctrica y con el agua y los impuestos el monto total es de $1.004.505,43. Nosotros somos un comercio chico, familiar. Todavía debo la de $700.000 porque no había llegado a juntar para pagarla. Creí que había un error por semejante incremento pero no puede ser de semejante magnitud. La última es más de un millón de pesos, por eso llevé una copia a Defensa del Consumidor para hacer un reclamo", dijo el comerciante, indignado, a principios de este mes.

El comerciante que lloró

"En las últimas boletas de EDESA me llegaron $900.000 y después $800.000 y la de ahora no la quiero ni ver porque me amargo porque todo esto me parece una gran injusticia", dijo a principios de este mes, Alejandro Caliva, quien tiene un comercio tradicional del rubro pastelería en Metán.