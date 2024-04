Metán: Fuerte cuestionamiento del comercio por la suba del peaje

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Metán rechazó y cuestionó con dureza el aumento de un 200% en las tarifas del peaje que se cobra en Cabeza de Buey, sobre la ruta nacional 9/34, en General Güemes.

Los automóviles pasaron a pagar de $300 a $900 desde el viernes pasado, lo que pone en desventaja a los que permanentemente viajan desde localidades del sur provincial a Salta capital o a Jujuy. Actualmente tienen que abonar en total $1.800 para ir y regresar a sus ciudades, lo que se incrementa de manera considerable si circulan en camiones para buscar insumos, mercaderías, verduras, etc., porque deben pagar una tarifa más elevada.

"El reciente incremento del 200% en el peaje de una ruta comercial que cruza por San José de Metán nos enfrenta a una situación aún más crítica en una economía regional ya de por sí afectada. Como Cámara de Comercio, no podemos más que expresar nuestro profundo rechazo a esta medida que agrava la carga sobre los comercios y la ciudadanía, especialmente en un contexto de extrema dificultad económica", dijo Miguel Morales, un asesor de seguros, que es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Metán.

"El pésimo estado de mantenimiento de las rutas no solo es inaceptable, sino que también representa un peligro constante para la seguridad de miles de personas que a diario transitan por estas vías. Las carreteras deterioradas aumentan el riesgo de accidentes y elevan los costos operativos para los comercios que dependen de estas rutas para la distribución de sus productos", remarcó.

"Es imperativo exigir un cumplimiento estricto de las responsabilidades contractuales por parte de los concesionarios encargados del mantenimiento de estas rutas. Las explicaciones sobre incrementos en costos de mantenimiento carecen de justificación cuando no se observan mejoras tangibles en la infraestructura vial", destacó Morales.

"Instamos a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto y a buscar soluciones inmediatas que garanticen rutas seguras y accesibles para todos", sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio.

"Además, invitamos a todas las instituciones, tanto privadas como públicas, y a la ciudadanía en general, a unirse a esta demanda. Es crucial que nuestras voces se unan en un clamor común por medidas justas que no solamente eviten la degradación económica de nuestra región, sino que también protejan la vida y la seguridad de cada uno de los usuarios de estas rutas", concluyó Morales.

Defensa del Consumidor

El concejal de Metán, Federico Delgado, adelantó que realizará una denuncia en Defensa del Consumidor contra la empresa estatal encargada del cobro del peaje, Corredores Viales S.A.

"No pueden aumentar en un 200% el peaje si no hacen mantenimiento y mejoras en la ruta nacional 9/34. Se paga por un servicio que no se está prestando como corresponde. La empresa debe garantizar rutas en condiciones y seguras para proteger las vidas de las miles de personas que circulan a diario", dijo Delgado.

"En Defensa del Consumidor de Metán nos dijeron que a la denuncia la debo hacer a través de la plataforma virtual y así voy a realizar la presentación. Vamos a exigir que ese aumento se retrotraiga. La ruta 34, denominada "la ruta de la muerte", está destruida, intransitable en la zona de Metán. Vamos a hacer respetar los derechos de los consumidores como usuarios de la ruta", sostuvo Delgado.