Güemes: Gustavo y Belén, ganadores de los concursos de la empanada y la humita

Organizados por la Subsecretaria de Cultura a cargo de Nelson Ordóñez, se llevaron a cabo los concursos de la empanada y de la humita, en los que fueron elegidas las personas que representarán al municipio de General Güemes en una instancia superior a desarrollarse en la capital salteña y la localidad de San Lorenzo, para lo que estarán en la capital hoy y mañana.

Gustavo Anaquín, un joven instructor de Zumba, se consagró ganador del concurso de la empanada, en un evento realizado sobre calle Cornejo que contó con la participación de 17 concursantes.

Gustavo es conocido por estar al frente de una academia que trascendió las fronteras de la provincia, con destacadas participaciones en concursos a nivel nacional que superaron la performance de academias de todo el país, su gusto por la cocina era muy poco conocido.

"En realidad me gusta cocinar para mi familia, todos cocinamos, las empanadas de los domingos son un clásico. Me sumé a la propuesta sin demasiadas expectativas de ganar, estoy feliz de que al jurado le haya gustado lo que hice, ahora debo representar al municipio a nivel provincial, voy a poner todo de mí para dejar en alto el nombre de General Güemes", manifestó Anaquín, quien deberá presentarse entre hoy y mañana en Salta capital.

El primer premio del concurso municipal de la humita se lo llevó Belén Rodríguez, una apasionada de la cocina que estudió para chef, pero aún no pudo obtener el título y le faltan pocas materias por rendir.

"Me gusta la cocina, aunque tengo poco tiempo para dedicarme de lleno a esa pasión, por ahora una actividad laboral que no tiene relación con cocinar tiene prioridad. Solo hago empanadas de viernes a domingo, también humitas cuando el choclo está de temporada. Estoy muy contenta por este premio, ahora espero un resultado similar en el concurso provincial, lo que me tiene algo nerviosa", manifestó la ganadora, que se midió con las mejores humiteras del Valle de Lerma en la localidad de San Lorenzo.

Para poder participar de ambos concursos un requisito era contar con un certificado de manipulación de alimentos, para que los interesados en concursar pudieran hacerlo el municipio lanzó un curso sobre manipulación de alimentos sin costos para las personas inscriptas como concursantes.

"Entendemos que no se trata solo de buscar ganar, sino que este tipo de actividades nos permite hacer visibles a familias que se dedican a la venta de alimentos, estos concursos son una forma de promocionarlas, para que cada emprendimiento siga creciendo", manifestó Ordóñez, quien se comprometió junto al intendente Carlos Rosso a brindar todo el apoyo a los ganadores.