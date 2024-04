En Campo Santo se fumigará, aunque no se recomienda

El municipio de Campo Santo se prepara para una fumigación masiva de todo el pueblo, medida que apunta a combatir al mosquito Aedes aegypti adulto como agente transmisor del dengue, en un intento por controlar el avance de la enfermedad, cuyo pico de casos se espera llegue en los próximos 30 días, de acuerdo a lo señalado por el ministro de Salud, Mangione.

La fumigación fue suspendida hace una semana pese al pedido de la población, ya que según el secretario de Gobierno del municipio, Dante Giménez Guevara, "desde el Ministerio de Salud se enteraron del plan y se comunicó conmigo la Dra. Mabel Guanca, directora de Coordinación Epidemióloga de la Provincia, y me dijo que fumigar no es aconsejable, que era inútil hacerlo y me solicitó que suspenda la fumigación", explicó el doctor Giménez.

Días después de suspendida la campaña, una nena de 6 años falleció en el hospital víctima de dengue grave, y en forma inmediata las autoridades municipales fueron el centro de muchas críticas por no haber fumigado y tomado acciones concretas contra la enfermedad: "No estoy muy convencido de que de haber fumigado hubiese salvado la vida de la niña, una pérdida que nos dolió mucho, pero seguramente que de haber fumigado no estaríamos siendo apuntados como responsables por no haber hecho nada", declaró Giménez Guevara.

La fumigación suspendida se va a llevar a cabo, "pero si la comunidad no cuida sus fondos liberándolos de potenciales reservorios del mosquito Aedes difícilmente podamos controlar el dengue, el cuidarnos es responsabilidad de todos", señaló.

Cuidar la casa propia

La cantidad de casos positivos en el municipio de Campo Santo aún se encuentra por debajo de los 10, pero lamentablemente, al igual que en El Bordo, entre los pocos casos se registraron una muerte en cada uno de los municipios.

La campaña de descacharrado continúa, los agentes socioambientales visitan a diario domicilios de distintos barrios informando a los habitantes sobre cómo deben hacer la limpieza de sus fondos, luego extraen los cacharros hacia la vereda y dan aviso al personal de recolección para que pasen a retirarlos. "Es lamentable que tengamos un elevado porcentaje de familias que no permiten el ingreso de nuestro personal, poniendo en riesgo al resto de los vecinos", se quejó Giménez.

Los intendentes de General Güemes, Campo Santo y El Bordo participaron ayer de una reunión informativa, convocados por el gerente, Dr. Daniel Rallé: "El departamento Güemes no se encontraría en una situación de epidemia, sino de un brote de dengue. Mucha gente recurre al hospital por una atención, pero los pacientes febriles son pocos, aún estamos por debajo de los 100 casos, pero debemos tener en cuenta que el pico no llegó, se espera que se produzca dentro de los próximo 20 a 30 días, nos estamos preparando para ese momento".