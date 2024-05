El paro en Salta: comercios abiertos, pero poca gente en el centro

Contra el ajuste, la media sanción de la Ley Bases y la reforma laboral que plantea, las principales centrales obreras llevan adelante un paro nacional.

En Salta la falta de transporte público de pasajeros profundiza el impacto de la medida de fuerza. En el microcentro capitalino, la mayoría abrió normalmente, sin embargo el movimiento en las peatonales es escaso. La postal también incluye acumulación de basura en las esquinas, ya que no se brinda el servicio de recolección de residuos.

Jorge, un joven que transitaba por Alberdi contó: “Está bien que se realice un paro, por las modificaciones en las leyes de trabajo que se están proponiendo. A mí no me afectan directamente, pero a otra gente si y les toca el bolsillo. Hay que respetar y adaptarse”.

Por su parte, Cacho, vendedor de bingos se quejó: “Esto nos perjudica, porque vendemos menos. Hay que trabajar. Yo caminé 20 cuadras y me vine al centro”.

En tanto, los remiseros Sebastián y Jorge contaron que pese a que no hay colectivos, no hicieron muchos viajes. “Hay pocos movimiento en las rutas. El que hace paro es porque trabaja para el Estado, el particular no hace paro”, dijeron.

Los bancos permanecen con las puertas cerradas. El dictado de clases en las instituciones públicas también se vieron afectadas por la adhesión de los gremios docentes.

La plaza 9 de Julio también se encuentra prácticamente vacía, salvo por una movilización de trabajadores que circulan por Zuviría rumbo a la Legislatura. La frecuencia de las medidas de fuerza duplica la cantidad de paros anuales de las últimas cuatro décadas, con un promedio de 1,05 paro por año.