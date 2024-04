Recordaron a Dante, quién murió tras ser atropellado

El trágico accidente que terminó con la muerte del joven Dante Laureano, de apenas 20 años, ha dejado una profunda huella en la comunidad de Rosario de Lerma. Después de luchar por su vida durante siete días, Dante falleció el 12 de noviembre pasado, un suceso que conmovió a muchos vecinos porque el joven era muy conocido y querido. Por otro lado, la forma en que ocurrió el accidente puso de relieve los peligros latentes en el consumo de alcohol y la conducción irresponsable.

Los padres de Dante, en su búsqueda de justicia y concientización, organizaron una marcha y rindieron homenaje a su hijo, pintando una estrella amarilla en el lugar del accidente. Fue entre las calles 9 de Julio y Güemes de esta ciudad. En pleno centro, este viernes, a pesar de la lluvia, numerosos vecinos acompañaron a los familiares del joven fallecido. Los padres siguen reclamando justicia contra la imprudencia en las calles de los conductores irresponsables.

"Pedimos que paguen por todo lo que pasó. No puede quedar así, no es justo para nadie, todos queremos que la Justicia actúe a favor de los inocentes. Y esto no es solamente porque le pasó a mi hijo, sino porque le podría pasar a cualquiera, no se puede abandonar a una persona en la calle como si fuera un perro", relató Daniel, padre del fallecido.

Mauro Martínez, de 28 años, fue imputado provisionalmente por el fiscal penal Leandro Flores como responsable del delito de homicidio culposo, agravado por la fuga y la falta de asistencia a la víctima. A pesar de su intento inicial de evadir a la Justicia, Martínez finalmente se entregó a las autoridades. Sin embargo, su abogado defensor logró su excarcelación y el acusado permanece con detención domiciliaria hasta que se eleve a juicio el caso.

"El dinero todo lo puede"

El caso de Dante Laureano es un recordatorio sombrío de las estadísticas crecientes de accidentes de tráfico relacionados con el alcohol. La comunidad de Rosario de Lerma, incluido el padre de Dante, han manifestado en los medios locales y redes sociales la frustración por la falta de medidas preventivas eficaces, especialmente en lo que respecta a la venta de alcohol en locales bailables y la necesidad de controles más estrictos para evitar que conductores ebrios pongan en peligro vidas inocentes

"Lo dejó abandonado a mi hijo como un perro moribundo. Pero la justicia divina se encargará de este mal sujeto. Para colmo, en redes sociales sus familiares directos, luego de lograr la liberación del acusado, sin escrúpulos han atacado la honra de mi hijo, a pesar de estar muerto lo tildan de lo peor, y hacen alarde de tener un buen abogado pagado. Lamentablemente el dinero todo lo puede, hasta con la Justicia parece ser".

"Nunca redujo la velocidad"

Los testigos también mencionaron que el conductor Mauro Martínez nunca redujo la velocidad. Dante estaba en una motocicleta, regresando a su casa en el barrio San Rafael después de dejar a uno de sus hermanos en un área periférica. Muchos testigos afirman que Dante fue lanzado por los aires al ser impactado por detrás. La camioneta se detuvo metros más adelante, los ocupantes se bajaron, se rieron y luego huyeron hacia un destino desconocido. Dante Daniel Laureano estuvo en coma durante una semana después de ser atropellado por el acusado conductor ebrio el domingo 5 de noviembre en el centro de Rosario de Lerma. El conductor, junto con otras tres personas en la camioneta, se fugó después de atropellar a Dante y dejarlo gravemente herido en la calle. Dante fue embestido en el centro de Rosario de Lerma ante la mirada de numerosos testigos que describen el andar de la camioneta como "frenética y descontrolada".