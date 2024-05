Detienen a la mujer contratante de la narcoambulancia

Una mujer, oriunda de Orán, es la nueva detenida por la causa de la ambulancia salteña que transportaba 135 kilogramos de cocaína distribuida en ladrillos de un kilogramos aproximadamente y que fue detectada en un control de Gendarmería Nacional en la ruta nacional 16, en Monte Quemado (Santiago del Estero), a principios de abril pasado.

El intento de hacer llegar la droga a Buenos Aires en ambulancia fue parte de una operación planeada con mucha inteligencia y utilizando medios extremos para su consecución. Todo comenzó en Orán, cuando una mujer contrató un servicio privado de traslado de paciente grave con derivación hacia Buenos Aires. La mujer contrató el traslado en la empresa Nexus.

Esa mujer, que la investigación logró identificar, fue citada por la justicia federal de Santiago del Estero y en las últimas horas se presentó en aquella provincia. El juez federal 1 de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, tras indagarla en el Juzgado Federal, a pedido del Ministerio Público Fiscal, ordenó su detención.

Cabe recordar que en el procedimiento fueron apresados tres salteños, entre ellos una mujer que se hizo pasar por paciente. En tanto, sus dos cómplices actuaron de chofer y enfermero, en una puesta en escena digna de una película.

Los gendarmes sospecharon porque -entre otras cosas- detectaron que la vía del suero no estaba conectada a la mujer, la misma se veía espléndida y las respuestas del enfermero ante los hechos no pudieron sostener el fraude. Esto provocó que los federales realizaran una requisa minuciosa y allí visualizaron tornillos que estaban removidos debajo de la camilla. Entonces llegó el can antinarcóticos "Terra" y marcó la posible presencia de estupefaciente. Así hallaron un doble fondo que contenía varios paquetes de cocaína, y luego en un bolso médico hallaron otros tantos y en el mobiliario de la ambulancia, el resto.

La sospechosa

La nueva imputada había sido citada oportunamente, pero hizo caso omiso al llamado. Ante una segunda citación se presentó con su abogado de Salta, y negó vinculación con la maniobra delictiva. Sin embargo, su relato no fue convincente y el juez Molinari ordenó su detención.

Fuentes indicaron que aún faltan algunos de los responsables de idear este falso traslado de una paciente con el que se intentó camuflar la carga narco y pasar por los controles sin ser atrapados, pero que finalmente no tuvo éxito. La justicia trabaja sobre la extracción de datos de los celulares incautados, informó El Liberal de Santiago del Estero.