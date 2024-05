Panaderías, en jaque por subas del 500% en el gas y 400% en la luz

El tarifazo de la luz, que se hace sentir desde marzo con un 400% de incremento en las facturas de ese servicio, y el que le siguió con el gas desde el mes pasado, pusieron en jaque a las cerca de 800 panaderías que tiene la provincia en distintas localidades, que tampoco pueden trasladar al precio del pan las brutales alzas registradas en otros costos de funcionamiento, impuestos e insumos básicos, en un contexto en el que l as ventas se desplomaron entre un 20 y 30% . El sector, ahogado a más no poder, está a un paso de empezar a ver cierres de pequeñas empresas familiares y gente en la calle.

El tarifazo de la luz, que se hace sentir desde marzo con un 400% de incremento en las facturas de ese servicio, y el que le siguió con el gas desde el mes pasado, pusieron en jaque a las cerca de 800 panaderías que tiene la provincia en distintas localidades, que tampoco pueden trasladar al precio del pan las brutales alzas registradas en otros costos de funcionamiento, impuestos e insumos básicos, en un contexto en el que las ventas se desplomaron entre un 20 y 30%. El sector, ahogado a más no poder, está a un paso de empezar a ver cierres de pequeñas empresas familiares y gente en la calle.

Así lo advirtió el presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, tras confirmar un nuevo tarifazo del cual El Tribuno dio cuenta anticipada, un par de semanas atrás, tras analizar el cuadro de costos fijos y variables que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) autorizó a Gasnor a aplicar desde el pasado 5 de abril a través de la resolución 114 del 27 de marzo último. "Las últimas boletas del gas llegaron con aumentos del 500%". Precisó Romano que en para algunas panaderías las facturas de Gasnor treparon de $100.000 a $500.000, en otros casos de $300.000 a 1,5 millones e incluso de $500.000 a $2,5 millones.

Romano remarcó que no se trata de un tarifazo que se limite a un único vencimiento del gas ni a un solo servicio del que las panaderías puedan prescindir, sino que se sumó al duro golpe que lo antecedió con las facturas de Edesa. "Una pyme no está en condiciones de pagar las brutales subas del gas y la luz sin trasladar su impacto al precio del pan, pero la gente tampoco da más con su bolsillo", recalcó el referente del sector, tras puntualizar que en los últimos diez días diferentes molineras subieron los precios de la bolsa de harina, un insumo con fuerte incidencia en el costo de los productos panificados, entre un 10 y 20%.

"Se puede ajustar hasta cierto punto, pero esto está fuera de control, y si seguimos así muchas pequeñas empresas van a quedar en el camino, porque no pueden seguir endeudándose con semejantes costos en los servicios", insistió Ramos. Subrayó que el gas se fue a las nubes y las panaderías no tienen manera de reducir los consumos en los hornos de los que depende su actividad. "A la luz también hay que pagarla, porque si no te la cortan, y no se puede atender a la gente con los mostradores a oscuras. Encima las facturas que vencen al día 15 vienen tan pesadas que la mayoría puede pagarlas a duras penas recién el 30, por lo que tienen que afrontar intereses y no se sabe cuánto están cobrando realmente", cuestionó, en referencia a los recargos por moras que, de acuerdo con una demanda que interpuso semanas atrás la asociación civil Protectora, ante la Justicia civil de Salta, se habrían venido aplicando en el servicio eléctrico con una tasa superior al tope legal establecido en el artículo 31 de la ley nacional de defensa del consumidor.

Romano señaló que "lo que está haciendo en estos momentos la gente es no pagar impuestos" para poder abonar las exorbitantes facturas de servicios. "Entonces viene el Estado y dice: te doy una moratoria y no habrá embargos de AFIP hasta julio. Muchos festejan la noticia que nos ayuda, pero ¿cuál es la situación de fondo?", se cuestionó. En este punto, el titular de la Cámara de Panaderos hizo notar las pymes están cada vez más endeudadas y afirmó que, si se levantará la suspensión de ejecuciones fiscales que rige transitoriamente "no quedaría una pyme sin caer en embargos".

Romano insistió en que el fondo de la crítica situación del sector es que "no se puede pagar" las exorbitantes tarifas del gas y la luz ni las elevadas cargas impositivas. "La verdad es que no veníamos de Disneylandia y que tengo muchas críticas para la gestión anterior", aclaró en referencia al gobierno de Alberto Fernández. Las pymes hemos tenido que soportar una devaluación del 120% en el dólar, pero que en el bolsillo ha sido del 300%, porque las grandes empresas subieron los precios pensando que el dólar se iba a $3.000 y hoy no hay un producto que haya bajado", enfatizó. En este orden, se preguntó ¿qué habría pasado si los panaderos llevábamos de 1.000 a 3.000 o de 1.500 a 4.500 el precio del pan? Seguramente seriamos tapa en todos los diarios. Hoy tenemos un precio promedio de alrededor de $1.800", indicó, tras asegurar que no hay manera de que 700 u 800 panaderías de la provincia puedan llegar a ponerse de acuerdo para cartelizar el precio del pan, "pero nosotros si sufrimos la cartelización de grandes empresas que nos dicen: Si querés comprarme a este precio bien, o si no fijate qué vas a hacer".

Romano señaló que no son pocas las panaderías que están advirtiendo a la Cámara que "ya no dan más. Graficó la situación en los siguientes términos: "Una pequeña panadería pagaba antes $100.000 de factura de gas y ahora se le fue a $500.000. De luz pagaba $30.000 y se le fue a $120.000. Compra mensualmente unas 100 bolsas de harina que se encarecieron en $200.000. En suma, tiene que erogar $30.000 pesos más por día solo para cubrir esos nuevos costos, si trabaja todos los días del mes. ¿Cómo hace?", cuestionó, tras añadir que "las ventas de pan en general cayeron entre un 20 y un 30%".