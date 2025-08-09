 Paola Arias unirá la fuerza del folclore con la potencia de la Orquesta Sinfónica

La destacada artista salteña Paola Arias presentará en un espectáculo de gran formato que une la fuerza del folclore con la potencia de una orquesta sinfónica, bajo la dirección del reconocido Hernando Mena y la producción de Hebizor.

Esta propuesta artística, que tendrá lugar en el imponente Teatro Provincial Juan Carlos Saravia (Zuviría 70), invita a un recorrido por las raíces musicales y emocionales de la mujer latinoamericana, a través de la voz inconfundible de Paola Arias, una de las grandes referentes del folclore actual. La velada, que además contará con la Orquesta Sinfónica de Salta, se desarrollará el sábado 27 de septiembre, desde las 21.30.

Mena es nacido el 19 de junio de 1976 en la ciudad de Cutral Co, provincia de Neuquén. Es egresado del prestigioso Conservatorio Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires, donde se formó como maestro de música. Es miembro fundacional de la Orquesta Sinfónica de Salta, institución con la que se desempeña como violista desde sus inicios. Su talento lo ha llevado a participar en diversas grabaciones, incluyendo tres producciones discográficas junto al reconocido grupo Los Nocheros.

Al frente de la Sinfónica Juvenil durante diez años

Durante diez años, el maestro Mena estuvo al frente de la Sinfónica Juvenil de la Provincia de Salta, donde no solo formó nuevas generaciones de músicos, sino que también dirigió obras de gran envergadura del repertorio universal, entre ellas, la emblemática Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven.

Por su parte, Paola Arias nació el 10 de septiembre de 1976 en Rosario de la Frontera. La "Gauchita" es profesora nacional de piano, intérprete egresada de la Universidad Nacional de Tucumán y una de las voces más personales del panorama folclórico argentino. Con una sólida trayectoria nacional e internacional, ha editado numerosos discos, entre ellos: La Gauchita (1998), Desojando sueños (2000), Qué más querés (2004), Un verano cualquiera (2007), Quédate conmigo (2010), Tuya y ajena (2012), Uno más 6 (2015), La Despiadada (2017).

Fue reconocida como Artista Destacada, por el Concejo Deliberante de Salta y por la Vicegobernación de la Provincia, por su trayectoria artística y su compromiso con la cultura regional.

Además de su carrera musical, se ha destacado como actriz interpretando el papel principal en la obra teatral Juana Azurduy, presentada a sala llena en el Teatro Provincial en 2019. Actualmente, impulsa proyectos culturales y acompaña el desarrollo de artistas y emprendedores desde su rol de empresaria y gestora cultural.

Entrada General: $15.000, disponibles en: www.vamos.gob.ar o en boletería del Teatro Provincial. Una noche única, una voz con raíz, fuerza y alma.