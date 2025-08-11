¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11 de Agosto, Salta, Argentina
relatos de salta
Futsal
Copa Argentina 2025
Precio de los Combustibles
terremoto
Accidente
Tartagal
cárcel
Miguel Uribe Turbay
Espectáculos

VIDEO. El cantante de Dale Q’ Va se cayó del escenario durante un show

El accidente ocurrió durante un show en San Francisco, Córdoba.
Lunes, 11 de agosto de 2025 08:01
Momento de la caída en el escenario
Una preocupante caída en pleno recital por un agujero del escenario sufrió David Ortiz, cantante de la banda cordobesa Dale Q´ Va, y el accidente se hizo viral.

El artista se encontraba sobre el escenario en el Gigante de Bomberos de la ciudad cordobesa de San Francisco cuando, al dar un salto, las tablas cedieron y pasó de largo hacia abajo.

El músico fue asistido por el equipo médico del evento y trasladado al hospital para controles preventivos.

Aunque se encuentra bien de salud, Ortiz tuvo que recibir varios puntos en la cabeza y quedó en observación.

El posteo de David Ortiz

