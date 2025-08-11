¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Precio de los Combustibles
terremoto
Accidente
Tartagal
cárcel
Miguel Uribe Turbay
Mario Benigno Cáceres
Juegos Evita
Salta

Elecciones 2025: todavía no habría nada definido en el sector justicialista kirchnerista de Salta

Pese a que en los últimos días surgieron algunos nombres, fuentes de ese frente electoral aseguran que las candidaturas serán definidas en una reunión a realizarse esta semana.
Lunes, 11 de agosto de 2025 10:50
Pese a que en los últimos días trascendieron algunas candidaturas para las próximas legislativas nacionales, lo cierto es que nada está definido aún en el frente Fuerza Patria.

Según se supo en la mañana de hoy, recién esta semana habrá definiciones en una mesa ejecutiva.

Fuentes del sector aseguran que los nombres de los aspirantes al Congreso de la Nación dependerá de la decisión que tome un triunvirato, que estará integrado por Walter Wayar, quien representaría al peronismo, partidos aliados y a la intervención del PJ Salta; Ramón “Rana” Villa, como la voz de Sergio el “Oso” Leavy; y Pablo Kosiner, encabezando al sector de Juan Manuel Urtubey.

