¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
11 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Precio de los Combustibles
terremoto
Accidente
Tartagal
cárcel
Miguel Uribe Turbay
Mario Benigno Cáceres
Juegos Evita
Precio de los Combustibles
terremoto
Accidente
Tartagal
cárcel
Miguel Uribe Turbay
Mario Benigno Cáceres
Juegos Evita

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Dos jóvenes del Cerrillos Tiro Club representarán a Salta en los Juegos Nacionales Evita

Azul Rivero Cornejo y Leandro Kerner se clasificaron en la instancia provincial disputada en el Tiro Federal de Salta y competirán en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre.
Lunes, 11 de agosto de 2025 11:35

El último fin de semana, el predio del Tiro Federal de Salta fue escenario de la final provincial clasificatoria para los Juegos Nacionales Evita 2025 en la disciplina de Tiro Deportivo Sub 16. Entre los 13 participantes provenientes de distintos puntos de la provincia, los salteños Azul Rivero Cornejo y Leandro Kerner, representantes del Cerrillos Tiro Club, lograron destacarse y obtener su pase a la cita nacional en Mar del Plata.

El equipo del club cerrillano también contó con la participación de Hugo Clemente y Maximiliano Viltes, quienes sumaron experiencia en la competencia. Aficionados y familiares resaltaron el esfuerzo de los jóvenes y el apoyo constante de los entrenadores y dirigentes, que nuevamente estarán a cargo de todo el plantel salteño en la instancia nacional.

“Los chicos de Tiro Deportivo estará a cargo de los entrenadores del Cerrillos Tiro Club, quienes acompañarán a los chicos en una nueva edición de los Juegos Evita”, expresó uno de los padres.

La edición 2025 de los Juegos Nacionales Evita reunirá a jóvenes de todo el país entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre, en una competencia que combina deporte, formación y camaradería.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD