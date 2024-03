Milei dará de baja el aumento de sueldo de sus funcionarios y culpó a Cristina 

Luego de darse a conocer el aumento de diputados y senadores, ahora la mirada esta puesta en el presidente Javier Milei y su gabinete que tuvo un aumento de casi el 50% en sus salarios. El presidnete apuntó contra un decreto de Cristina Kirchner y aseguró que lo va a derogar.

A través de X ex Twitter el presidente se expresó al conocerse el alumento qeu tuvo junto a su gabinete y apunto directamente contra la ex presidente Cristina Kirchner. "Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno" así inició su descargo.

El mandatario continuó "Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido". Añadió "En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro".