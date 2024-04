En vivo: recta final para la votación de la Ley Bases

Finalizaron los oradores en particular y arrancan los cierres

La Cámara de Diputados concluyó la ronda de oradores en particular e inició la recta final del debate con los cierres de los bloques. La votación en general se estima para cerca de las 9 de la mañana.

Luego del golpazo de febrero, La Libertad Avanza (LLA) se encamina a conseguir la aprobación en general, pero hay dudas en puntos clave.

Los tres puntos que aún traban al Gobierno son: el Régimen de Incentivos Grandes Inversiones, el artículo tres de facultades delegas y la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

30/4 05:58

"El Estado es un lastre que nos tiene a todos empeñados", dijo Juliana Santillán

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán señaló que el objetivo de la Ley de Bases es tener un "país normal", al tiempo que pidió "cambiar el paradigma" del Estado.

"Queremos un país normal, debemos cambiar el paradigma, el Estado, así como está es un lastre que nos tiene a todos empeñados", sostuvo la libertaria.

Al hablar en el recinto, Santillán aseguró que la Ley de Bases es "uno de los proyectos más importantes tratados en los últimos años".

"Son los instrumentos necesarios para poder llevar adelante las reformas estructurales de la Argentina, para cambiar el modelo empobrecedor que nos ha llevado a una de las mayores crisis de nuestra historia", enfatizó, y agregó: "Debemos cambiar de paradigma, el Estado, así como está, es un lastre que nos tiene a todos empeñados".

Santilli: “En estos 120 días de caos, hay una cierta estabilidad”

El diputado nacional del PRO Diego Santilli adelantó su voto positivo y criticó que la Ley de Bases no se pudiera aprobar en el período de sesiones extraordinarias.

"El Congreso no pudo, no supo o no quiso tratar la Ley Bases; le dio la espalda, no a un presidente, a un país que había planteado un cambio en su presidencia y que le pedía al parlamento que le dé reformas para cambiar este debate que no funciona y terminó generando estos desastres", afirmó el bonaerense.

Santilli habló de la inflación, el aumento de la pobreza y las dificultades económicas, pero indicó: "Así y todo, en estos 120 días de caos, hay una cierta estabilidad".

"Nosotros pasamos de un agujero fiscal monumental a tener tres meses de superávit fiscal; pasamos a tener un Banco Central equilibrado; pasamos de 1.147% de inflación acumulada a, si Dios quiere, empezar a tener un dígito", consideró.

30/4 03:29

Entre citas de filosofía, Germán Martínez cruzó a Milamn por Cristina Kirchner

El jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió hoy al cruce del legislador del PRO Gerardo Milman por la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Pasadas las 3 de la madrugada, Milman tuvo su turno para hablar de la Ley de Bases y eligió una particular forma para expresar el respaldo a la norma: una serie de citas de filósofos de distintos tiempos que coincidieron en hablar de la libertad.

Milman citó a Sócrates, Platón, René Descartes, Immanuel Kant y Adam Smith, entre otros, quienes -según dijo- "hablaron del concepto de libertad".

Para finalizar su alocución, el diputado del PRO leyó un pasaje del Martín Fierro.

A continuación, fue el turno de la diputada de UxP Roxana Monzón, momento en el que Martínez le pidió una interrupción a su compañera para darle un mensaje a Milman.

"Kant decía que había que actuar de tal manera que la acción se transformara en una máxima universal. Lo que usted hizo con Cristina Kirchner no se puede transformar en ninguna máxima universal", subrayó el titular del bloque kirchnerista.

Inmediatamente, Milman solicitó otra interrupción a Monzón, pero la legisladora respondió: "De ninguna manera".

Tras ese turno, cuando le tocaba al puntano Alberto Arancibia Rodríguez de La Libertad Avanza (LLA), Milman consiguió un momento para responder: "No me nombró pero se refirió a mí adjudicándome un hecho que no existe en la justicia".

"Una de las cuestiones de la libertad es la división de poderes. Este recinto no tiene la facultad de juzgar, la justicia es la que determina la inocencia de las personas, y la nuestra sostiene el principio de inocencia", subrayó el bonaerense.

Y completó: "Si el diputado tiene alguna prueba que vaya y denuncie, porque no soy imputado, ni procesado y mucho menos condenado. Todas las pruebas dieron negativas" en mi contra.

Martínez hizo alusión a lo que en el marco de la investigación del intento de homicidio de la ex presidenta se conoció como la "pista Milman".

Ese línea de la pesquisa surgió en base a la declaración de un testigo que dijo a la Justicia que días antes del atentado, el diputado del PRO estaba en el bar Casablanca junto a sus asesoras y dijo que cuando se produjera el atentado él estaría rumbo a la costa atlántica.

Luego de ese momento, Milman bajó el perfil político y se despegó en público de su líder, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

30/4 03:02

Lemoine: “Por una cuestión de egos no le quieren dar al Presidente los poderes que necesita”

La diputada Lilia Lemoine cuestionó a la oposición por no querer darle al presidente

Javier Milei "los poderes que necesita" por una cuestión de "egos".

"Por una cuestión de egos no le quieren dar al Presidente los poderes que necesita", sostuvo la legisladora libertaria.

En el debate en la madrugada, Lemoine afirmó que las facultades que pide Milei en la Ley de Bases "son tres veces menos que los que le otorgaron a su presidente títere", en referencia al ex mandatario Alberto Fernández.

"Es ridículo y la gente que los está mirando y los va a ver. Cómo le van a negar facultades porque les cae mal que les dijo ´ratas´ y no los miró cuando vino" al Congreso, subrayó la diputada nacional.

Además, se quejó del debate: "Tuve que escuchar a los diputados de la izquierda cuestionar que se puede aumentar la edad jubilatoria de las mujeres a los 65 años, cuando la expectativa de vida de los hombres es de 72 años y la de las mujeres de 78".

Lemoine también se refirió a la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

"(Sergio) Massa quedó como bueno por sacar un impuesto que no se podía sacar y ahora Milei, lamentablemente, lo tiene que restituir", agregó la libertaria.

30/4 02:04

Martín Menem volvió a cruzarse con Gaillard en la madrugada

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la diputada de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, volvieron a protagonizar un momento de tensión durante la sesión de la Ley de Bases.

Luego de que Menem le cortara el micrófono al inicio del debate al plantear una cuestión de privilegio en su contra, se cruzaron en la madrugada cuando la legisladora hacía uso de la palabra.

"Diputada, por favor, le pido respeto, ¡otra vez!", se quejó el riojano, cuando Gaillard hablaba efusiva en contra de la norma y se le acababa el tiempo.

30/4 02:02

Karina vino a darnos ánimo", la visita de la hermana de Milei a los diputados oficialistas

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitó a los diputados del bloque de La Libertad Avanza (LLA) para darles "ánimo" y mantuvo una reunión con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

La diputada nacional Lilia Lemoine publicó una fotografía del encuentro de la hermana del presidente Javier Milei con la bancada oficialista.

"Estamos acá desde el mediodía, vino a darnos ánimo Karina, siguen los discursos kirchneristas y van a seguir hasta las 7 de la mañana cuando finalmente comience la votación", expresó la legisladora de LLA.

Y agregó para sus seguidores: "No, no se puede adelantar, se arma lista de oradores, son 100, hablan TODOS. Y todos hablan X2".

30/4 01:12

Los diputados radicales divididos entre la aprobación, el rechazo y la abstención

El bloque de la Unión Cívica Radical volverá a mostrar sus distintas visiones en una votación que no solo mostrará respaldos y rechazos a la Ley Bases, sino también abstenciones.

Entrada la madrugada, el diputado de Buenos Aires Pablo Juliano, del sector de Facundo Manes, pidió permiso para abstenerse, marcando así la tercera postura del bloque que quedará plasmada a la hora de votar.

"Solicito permiso para abstenerme. Este articulado no defiende a los argentinos", resaltó Juliano al hablar en el recinto.

Más temprano, el diputado Martín Tetaz, del espacio de Martín Lousteau, había adelantado su rechazo al regreso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

"No puedo acompañar la estafa electoral del impuesto a las Ganancias porque advertimos que (Javier Milei) iba a bajar el gasto, pero en la campaña no dijo que iba a volver el impuesto a las Ganancias y queremos pedirle un plan de estabilización al presidente”, expresó el economista.

Al tomar la palabra en el debate, agregó: “Es una inmundicia. Yo no lo voy a acompañar”.

La tercera postura dentro de la bancada la expuso la diputada por Córdoba Soledad Carrizo, coterránea del jefe del grupo, Rodrigo De Loredo, quienes votarán a favor.

"Reivindico el valor del diálogo y para la UCR es un elemento esencial. Es momento de terminar con el péndulo y darle certezas al sector privado para que invierta", evaluó Carrizo ya iniciado el martes.

23:30

Eduardo Valdés: “¿Vamos a delegar facultades a una persona que odia al Estado?”

El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés se preguntó si era conveniente “delegar facultades a una persona que nos anuncia que odia al Estado” como el presidente Javier Milei.

“Por ese odio al Estado quieren rematar y cerrar empresas y medios públicos, el INCAA, el Conicet, Instituto Nacional del Teatro, y desfinanciar las universidades públicas y la Agencia Nacional de Discapacidad. Para que todo esto no ocurra tenemos que votar en contra de esta Ley”, advirtió el dirigente peronista.

Según Valdés, Milei tiene “una concepción inexistente sobre el Estado presente”, y lo comparó con la visión de otros países de la región.

"Dice Lula (Da Silva, presidente de Brasil) que el Estado es como una madre que se ocupa de todos sus hijos pero ayudando especialmente al que más le cuesta. Y como dijo (el presidente de Uruguay, Luis) Lacalle Pou: sin derechos y sin Estado no se puede disfrutar de la libertad”.

En tanto, Valdés criticó el capítulo de reforma laboral de la ley de Bases y Puntos de Partida. “Llaman modernización a una reforma laboral. Quitan multas, flexibilizan, crean la ficción del trabajador independiente que puede tener hasta cinco trabajadores sin derechos", enumeró.

"En lo provisional eliminan las moratorias. Estos proyectos no quitan privilegios, suprimen derechos”, recriminó.

22:04

Cecilia Moreau contra el Gobierno y la ley Bases: "Están eligiendo el camino de la crueldad"

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apuntó hoy contra el Gobierno al sostener que eligió “el camino de la crueldad” y consideró que la ley Bases junto al paquete fiscal y el DNU 70 representan “un plan de negocios”.

“Tengo la sensación de que eligieron el camino de la crueldad, el de enterrar en los escombros a sectores apuntados", arremetió la diputada de Unión por la Patria.

Entre los sectores que son, a su criterio, víctimas de la política del Gobierno de Javier Milei incluyó a científicos, estudiantes, jubilados y colectivos feministas.

"Desde el 10 de diciembre quieren enterrar los valores, y lo que estaba mal, lo terminaron de destruir; pero lo que estaba bien también lo destruyeron”, lamentó.

Para la referente del Frente Renovador, en el Gobierno "retomaron la premisa de (José Alfredo) Martínez de Hoz de achicar el Estado para agrandar la Nación”.

En este sentido, denunció que “con esta ley se vuelve a rematar las empresas públicas”, y reivindicó el rol que desempeñó Aerolíneas Argentinas en los últimos años bajo control estatal: "Trajo repatriados de la pandemia, de la guerra y trajo las vacunas”.

Sobre el final de su exposición, expresó que “esta ley Bases más el paquete fiscal y el DNU 70/2023 son un plan de negocios porque ganan los 120.000 más ricos de la Argentina".

"Las fuerzas del pueblo se construyen en la calle y en las universidades”, cerró.

21:43

Tetaz: “La vuelta de Ganancias es un delirio y una estafa electoral"

El diputado nacional de la UCR Martín Tetaz afirmó que la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias en la Ley de Medidas Fiscales “es un delirio" y una “estafa electoral”

"No puedo acompañar la estafa electoral del impuesto a las Ganancias porque advertimos que (Javier Milei) iba a bajar el gasto, pero en la campaña no dijo que iba a volver el impuesto a las Ganancias y queremos pedirle un plan de estabilización al presidente”, expresó el economista.

“Es una inmundicia. Yo no lo voy a acompañar”, dijo al tomar la palabra como expositor en el debate de la ley Bases y del paquete fiscal.

En tanto, Tetaz planteó la necesidad de “darle a la Argentina herramientas para construir estabilidad”, y agregó: ”Queremos sumarle al Gobierno las que creemos que son fundamentales como la reforma laboral”.

Sobre esta reforma, manifestó su disconformidad con la versión acotada en que quedó la redacción dentro de la ley ómnibus y criticó que se haya dejado afuera la eliminación de las cuotas solidarias sindicales.

"Nos gustaría que se respete el derecho a la libre afiliación. Le vamos a pedir al miembro informante que se prohíban las contribuciones sindicales que hoy son obligatorias y deberían ser optativas”, avisó el radical porteño.

20:47

Vidal defendió la eliminación de las moratorias jubilatorias

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal defendió hoy la propuesta contenida en la Ley Bases de eliminar la moratoria previsional y reemplazarla por un nuevo régimen que reconoce “una prestación del 80%” de una jubilación mínima para personas que no llegaron a los 30 años de aportes.

“Después de haber cambiado la fórmula nefasta del kirchnerismo es necesario también ser equitativos en relación a los que aportaron y los que no. La moratoria previsional no es el camino”, planteó.

Para la ex gobernadora bonaerense, “tan justo como quienes no tuvieron aportes tengan una jubilación es que quienes aportaron toda su vida no la financien y que reciban lo que aportaron y no sean víctimas del achatamiento de la pirámide”.

“Esta ley subsana este problema con un nuevo régimen, que les da a quien aportaron proporcionalmente a los aportes que hicieron y les garantiza una prestación mínima del 80%”, detalló Vidal, sobre esta iniciativa similar a la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) que se creó en tiempos de Mauricio Macri en la presidencia del país.

La diputada del bloque amarillo dijo que no le “sorprende que el kirchnerismo no acompañe esta ley”, y al respecto señaló que “si hubieran escuchado de verdad el voto no estarían esperando que ''cuanto peor, mejor'”.

“No podemos seguir esperando que unos fracasen para ganar la siguiente elección. Un gobierno recién electo necesita herramientas. Por eso vamos a votar esta ley, porque nos debemos a los argentinos que votaron un cambio y estas reformas son un primer paso”, afirmó la legisladora del PRO.

Por último, apoyó el achicamiento del Estado y en particular el controvertido artículo 3 de la Ley Bases que habilita al Poder Ejecutivo a modificar, fusionar o disolver organismos públicos.

“No es sostenible en una Argentina pobre decenas de organismos con funciones superpuestas, miles de empleados y ningún resultado. Por eso vamos a apoyar las facultades para el presidente para que pueda ordenar la estructura del Estado”, cerró.

20:12

Juan Marino: “No le podemos dar facultades extraordinarias a alguien que va a aplicar un genocidio económico”

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino cargó contra la ley Bases y desaconsejó enfáticamente darle “facultades extraordinarias a alguien que vino a aplicar un plan de genocidio económico”, y alertó que “con esta sobredosis de ajuste" el presidente Javier Milei "está conduciendo a la Argentina a una depresión profunda”.

“Milei no está administrando medicina para bajar la inflación y generar crecimiento económico. Milei está administrando veneno y este veneno conduce a la depresión económica”, sostuvo al hacer uso de la palabra durante la sesión especial en el recinto de la Cámara baja.

A los diputados de la oposición dialoguista les advirtió que si mantienen su decisión de acompañar la iniciativa ómnibus, les advirtió que “le van a dar facultades extraordinarias a una persona que no sabe los documentos que firma”, y recordó cuando el jefe de Estado firmó el aumento de su sueldo y luego dio marcha atrás culpando a funcionarios de su gobierno.

“No le podemos dar facultades extraordinarias violando la Constitución a alguien que vino a aplicar un plan de genocidio económico y con esta sobredosis de ajuste está conduciendo a la Argentina a una depresión profunda”, continuó.

Para Marino, apoyar la ley Bases es “estar en el lado equivocado de la historia”, y consideró que “el lado correcto de la historia es el de las movilizaciones populares, multitudinarias, que claman para que en este Congreso le pongamos un limite a Milei y reclaman la unidad política contra Milei”.

“Las diputadas y diputados que vamos a votar en contra de la ley bases que reclamamos la nulidad absoluta e insanable del DNU elegimos estar del lado correcto de la historia que es del lado del movimiento popular y obrero que copa las calles de Argentina”, remató.

19:49

Heller: "El oficialismo quiere seguir favoreciendo a los ricos en detrimento de las grandes mayorías populares"

El diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Heller cuestionó de punta a punta los proyectos de ley de Bases y de Medidas Fiscales del oficialismo, y aseguró que a través de esas herramientas el Gobierno busca “seguir favoreciendo a los ricos en detrimento de las grandes mayorías populares”.

"No hay que mentir, no hay que decir falacias para tratar de justificar lo que quieren justificar, que es un ajuste brutal que no tiene ninguna justificación”, consideró.

Al comienzo de su exposición en el recinto, el economista desmintió la idea propagada por el oficialismo de que “el país estaba al borde de la hiperinflación y al borde de un desorden y un desastre absoluto”.

También negó enfáticamente que el plan antiinflacionario esté teniendo éxito. "La inflación promedio del año pasado fue 8,6% (enero-noviembre del año pasado); la inflación de los 4 meses de la gestión de este gobierno es 17,6%; la inflación acumulada de los 4 meses de este gobierno es 90% por ciento y dicen que están derrotando a la inflación”, comparó.

En otro orden, Heller rechazó “de plano” el blanqueo de capitales incluido en el paquete fiscal y consideró que la rebaja del impuesto de Bienes Personales “es otra cuestión inaceptable porque la propuesta va a generar una pérdida de recaudación en un país que no tiene plata”.

"Buscan bajar impuestos a los que más tienen y gravar a los que menos tienen. Nuestro dictamen va en inversa a todo lo que el Ejecutivo busca”, cerró el diputado opositor.

18:41

Banfi defendió la Ley Bases: "Quiero terminar con este Estado ineficiente"

La diputada nacional de la UCR Karina Banfi defendió con énfasis la Ley Bases que se está discutiendo en el recinto de la Cámara baja y aseguró que comparte el objetivo de “terminar con este Estado ineficiente”.

Mimetizándose con el discurso libertario, la radical bonaerense resaltó que la iniciativa ómnibus propone “una economía liberada de las ataduras burocráticas” y apoyó el proceso de privatizaciones que se impulsa a través de la norma.

"La Ley Bases propone cambios profundos, una economía liberada de las ataduras burocráticas, una reforma administrativa que pone al Estado en cumplimento de misiones esenciales", destacó al intervenir como oradora en el debate.

“Hemos vivido mucho tiempo bajo un imperio de lógica proteccionista, conservadora, prebendaria. Y el resultado es que hoy uno de cada dos argentinos es pobre”, siguió con tónica liberal.

Sobre las privatizaciones, Banfi dijo que la ley ómnibus garantiza “los resguardos institucionales que aseguran su transparencia y equidad”.

“El Gobierno tomó nota de esto en distintas conversiones que fuimos llevando, diferenciándose del proceso de privatizaciones de los 90 que terminó en variados casos de corrupción. Hoy proponemos un proceso mucho más transparente, con acceso a la información y participación ciudadana. Con rendición de cuentas y adecuación a los estándares internacionales”, ponderó.

La diputada radical hizo hincapié en la necesidad de hacer una “vuelta de página” y avanzar con la media sanción después de “meses de discusión”.

“Tenemos una oportunidad excepcional para mostrar ante la sociedad que está cansada, intolerante, esta ley que es fruto de la discusión y los consensos alcanzados. Llevamos meses de discusión, avances, retrocesos, participación de muchos actores, acuerdos, disidencias. Y hemos llegado a un momento donde debemos materializar todo este esfuerzo en una norma que de vuelta la página, que nos saque de la frustración en la que estamos”, insistió.

17:44

Massot: “Esta no es más la ley de Milei, esta es la ley de este Congreso”

El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot aseguró hoy que el proyecto de Bases “no es más la ley” del presidente Javier Milei sino que “es la ley de este Congreso”, fruto de “más de cuatro meses de trabajo”.

Al intervenir como orador individual en el debate del proyecto ómnibus que se trata en sesión especial de la Cámara baja, el legislador bonaerense destacó todas las mejoras que sufrió el texto tanto en el primer proceso de debate que se frustró en febrero pasado como en la antesala a la actual sesión, producto de la insistencia de la oposición dialoguista.

A la vez, Massot dijo que se “juega entero” a que el Senado va revisar la media sanción que surja de Diputados, y consideró que eso sería deseable, especialmente en temas polémicos como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la eliminación del monotributo social y la actualización del impuesto a las Ganancias.

“Esta no es mas la ley de Milei, esta es la ley de este Congreso a la que le falta la revisión de una cámara”, indicó, y dijo que si fuera necesario tomarse “tres semanas” para “sacar algo” a “largo plazo”, que se haga.

Massot criticó tanto a quienes se ponen “en una posición irreflexiva de que acá no hay nada que cambiar, de que hay que votarlo a libro cerrado”, en una alusión a La Libertad Avanza y al PRO, como a aquellos (Unión por la Patria y la izquierda) que dicen que todo es negativo, que nada de todo esto va a ocurrir y que solo podemos mejorar si vamos para atrás"

El diputado de Hacemos criticó “lo inequitativo del reparto del peso del ajuste” llevado a cabo por el Gobierno, aunque reconoció que había que transitar un sendero de ajuste y equilibrio fiscal.

Más allá de comprometer el apoyo en general al proyecto de Ley de Bases, el ex titular del bloque del PRO durante la época de Mauricio Macri prometió que desde su actual bancada van a “pelear” para que a los jubilados les paguen una compensación por la inflación entera de enero.

“No vamos a dejar de insistir para que se haga, porque sí hay plata”, aseveró Massot, confrontando con el eslogan libertario de que “no hay plata”.

También indicó que desde Hacemos Coalición Federal van a “insistir en que se resuelva la cuestión de los presupuestos universitarios y la ciencia y la tecnología”.

“Nada de todo eso implica que no se pueda auditar para que las cosas mejoren. Pero no hace falta que para que las cosas mejores cargarse consensos que la sociedad construyó o instituciones públicas enteras”, cerró.

15:41

Juan Manuel López: “El presidente tiene una emocionalidad desbordada”

El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López cargó hoy contra el presidente Javier Milei a quien acusó de querer “degradar el debate” por la ley de Bases, y aseguró que “tiene una emocionalidad desbordada”.

Al intervenir en la sesión especial, el legislador opositor llamó a “no caer en la provocación, no entrar en la mugre de un Presidente de la Nación que intenta degradar el debate y al que no hay que hacerle el juego”.

"Porque el Presidente, después de que se sancione esta Ley de Bases, tiene miedo de que se note que no hay equipo, de que se note que no hay pericia, y no va a tener más excusas para gobernar y trazar un programa de salida", señaló.

López consideró que el "presidente tiene un carácter, una emocionalidad desbordada", y también opinó sobre su hermana Karina Milei, de quien dijo que "es una señora que no conoce la Argentina pero que decide todo".

Sobre el sentido del voto del grupo de seis diputados de la Coalición Cívica (que a partir de mañana dejará de formar parte de Hacemos Coalición Federal) dijo que no son “mezquinos, ni especuladores ni mucho menos cobardes”.

"Vamos a votar a favor lo que haya que votar a favor y consideremos pertinente y votaremos en contra lo que nos parezca", afirmó, y ratificó que no acompañarán la delegación de facultades a favor del Poder Ejecutivo.

"Miedo no tenemos, no le tuvimos miedo en su momento ni a Aníbal Fernández ni a (Julio) De Vido, ni a Néstor ni Cristina (Kirchner), mucho menos vamos a tener ahora miedo de apoyar o de criticar", continuó López, uno de los referentes del partido político que lidera Elisa Carrió.

En tanto, denunció que está en marcha “un evidente y posible acuerdo de impunidad que se está tramitando” con la promoción de la candidatura de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, y al respecto advirtió que Milei “después tendrá que hacerse cargo”.

15:19

Germán Martínez: "Este es un gobierno de tramposos y mentirosos"

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió hoy con los tapones de punta contra la Ley Bases, y sostuvo que “este es un gobierno de tramposos y mentirosos” por hacer creer que esta es una versión “atenuada” respecto del dictamen que no pudo aprobarse en febrero pasado.

““No hay transparencia posible con un gobierno de tramposos. Y este es un gobierno de tramposos y de mentirosos”, despotricó el santafesino al tomar la palabra durante el debate en la sesión especial.

Para Martínez, “es absolutamente falso que este proyecto de ley sea mejor que el anterior”.

“Que tenga menos artículos no significa que sea mejor; al contrario, incorpora aspectos como todo el paquete de la reforma laboral y todas las cuestiones previsionales que no estaban en debate antes”, agregó.

Sobre la iniciativa de Medidas Fiscales, Relevantes y Paliativas que se está tratando conjuntamente con la ley ómnibus, dijo que “lejos de mejorar la idea primigenia que tenía el Gobierno alrededor de este tema lo que hace es empeorarlo”.

“Ciertamente trabajadores que no pagaban Ganancias van a volver a pagar, el escalón más alto de contribuyentes que pagan Bienes Personales va a tener una alícuota más chica, van a dejar en la lona a monotributistas sociales, van a llevar adelante un blanqueo de capitales que es tirarle la alfombra roja al producido por las economías delictivas en la República Argentina”, enumeró.

Martínez también cuestionó la idea de que el oficialismo esté “impulsando una reforma laboral light”.

“Es falso. Lo meten para que un bloque se siente y les de quórum, se enoje quien se enoje”, dijo al hacer alusión, sin nombrarlo, al bloque Hacemos Coalición Federal.

“Es una reforma laboral que termina con cualquier tipo de estabilidad laboral en la planta permanente”, dijo Martínez sobre el capítulo que regula el empleo público.

“¿Qué están haciendo ustedes hoy acá? Dan quorum y quieren que se apruebe algo que blinda el capítulo laboral del DNU que está observado y suspendido por los fallos judiciales. Perverso es lo que están haciendo”, fustigó, dirigiéndose a la oposición dialoguista.

Según el titular del bloque de Unión por la Patria, “la República Argentina no necesita la ley bases ni un mega DNU refundacional”.

“Argentina no se tiene que refundar. Despejemos toda idea de tabula rasa, toda posibilidad de empezar de cero”, insistió.

“Toda vez que tuvimos proyectos refundacionales que dijeron que había que arrancar de cero, hicieron pelota la Argentina”, señaló Martínez, y comparó este proceso de La Libertad Avanza con las dictadura de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla, y el gobierno constitucional de Carlos Menem.

14:16

Espert sobre el nuevo piso del impuesto a las Ganancias: “Seguimos teniendo un mínimo no imponible altísimo”

Como miembro informante del oficialismo, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, defendió tanto la ley Bases como el paquete fiscal que se están discutiendo en la sesión especial de la Cámara de Diputados, y sobre el nuevo piso del impuesto a las Ganancias que propone la iniciativa consideró que seguirá siendo “altísimo”.

“Seguimos teniendo un mínimo no imponible altísimo”, dijo el diputado oficialista en el recinto, recientemente incorporado a las filas del bloque de La Libertad Avanza.

Como primer orador del debate por ambas leyes, Espert insistió en que “el paquete fiscal deja el piso muy alto”, al referirse al mínimo no imponible de 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y de 2.200.000 para casados con hijos.

La Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes del Gobierno propone reponer la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias (renombrado impuesto a las Ingresos Personales) luego de que la gestión anterior del Frente de Todos la dejara sin efecto en medio de la campaña electoral.

“Los que sostienen que 'el salario no es ganancia' deberían votar de cabeza” esta reforma, recomendó Espert durante su intervención.

13:40

Reforma laboral: Del Caño cuestionó “el regalito” que el oficialismo le hará a los trabajadores en vísperas del 1 de Mayo

El diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Nicolás del Caño apuntó hoy contra el oficialismo y las fuerzas de la oposición afines al Gobierno que tienen la decisión tomada de votar a favor de la reforma laboral contenida en la Ley Bases.

"¿Qué regalito en vísperas al Día del Trabajador? Muchos van a votar acá una reforma para meterle la mano en el bolsillo a los laburantes", se quejó airadamente el legislador trotskista al formular una cuestión de privilegio en la sesión de la Cámara baja.

Del Caño recordó que el presidente Javier Milei ganó las elecciones del año pasado prometiendo al pueblo que iba a “ajustar a la casta” y destacó que al final quedó al descubierto que su intención era “ajustar a la clase trabajadora”.

“Al final la casta está de fiesta y los que pagan este ajuste brutal son las clases trabajadoras”, señaló el ex candidato a vicepresidente del FIT, que catalogó al oficialismo como “la casta paleo libertaria”.

Para el diputado de izquierda, en el Gobierno “no van a poder ocultar lo que están haciendo con este paquetazo”, y agregó que “tienen miedo y por eso están apurando para tratar estas leyes rápidamente”.

“¿Se creen que esto va a pasar así nomás?”, preguntó de forma retórica, y subrayó las "décadas de historia" que tiene la clase obrera en la defensa de sus derechos.

“Hay que unificar todas las peleas y toda la bronca que es hoy es mayoritaria. No se crean que tienen crédito para que acá hagan los que quieran porque el año pasado los votó una mayoría. La gente lo votó porque iba a ajustar a la casta, no a las mayorías trabajadoras”, consideró Del Caño.

El capítulo de modernización laboral fue incluido en la Ley Bases luego de intensas negociaciones con el acuerdo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.

Este último bloque, coordinado por Miguel Pichetto, logró que la versión final de la reforma laboral fuera más acotada, lo que generó el descontento de la UCR, del PRO, e incluso de un sector interno de la propia bancada como la Coalición Cívica.

13:23

Martín Menem le cortó el micrófono a diputada de UP que lo estaba cuestionando

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le cortó este mediodía el micrófono a la diputada nacional de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, quien estaba desarrollando una cuestión de privilegio en contra del riojano por no haber dado lugar al pedido de sesión especial de su bancada para mañana a fin de rechazar el DNU 70.

La legisladora kirchnerista de Entre Ríos se estaba excediendo en el uso del tiempo estipulado en esta primera tanda de cuestiones de privilegio, y tras una primera advertencia el titular de la Cámara baja procedió a silenciar el micrófono y darle la palabra al siguiente orador.

Antes de que sucediera ese incidente, Gaillard apuntó contra Menem por la supuesta “censura” en el canal Diputados TV a raíz de una serie de hechos irregulares que ocurrieron pocas semanas atrás.

Luego arremetió contra él por haber denegado el pedido de sesión especial para mañana a las 11 pedido por Unión por la Patria para rechazar el mega decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación económica.

“En esta cámara no es discrecional o no otorgar la sesión especial”, indicó la entrerriana, que recordó que las convocatorias a sesiones especiales están reguladas en el artículo 35 y 36 del reglamento..

Gaillard reconoció que la sesión especial por la Ley Bases de este lunes se iba a extender más allá del horario de inicio de la sesión pedida por el titular de su bloque, Germán Martínez, para mañana.

“Efectivamente se iba a extender. Usted tendría que haber convocado para mañana y si esta sesión no terminaba, la levantaba (la sesión de UP)”, reprochó. "Pero tiene que cumplir el reglamento”, remató.

12:45

Hostil recibimiento a los diputados dialoguistas que acompañarán la Ley de Bases

La sesión por la Ley de Bases del presidente Javier Milei motivó una serie de reclamos en contra del oficialismo y de los diputados de los bloques opositores que ya anticiparon su acompañamiento al proyecto.

En las inmediaciones del Congreso se dieron manifestaciones en contra de los legisladores de la Unión Cívica Radical, del PRO y del bloque Hacemos Coalición Federal por votar a favor de la extensa ley.

"Traidores a la Patria", afirmaba un cartel con los rostros y los nombres de los diputados de esas bancadas que acompañarán la votación firmado por el Frente de Trabajadores jubilados.

Además, apareció una muñeco con la cara del presidente Milei y la leyenda “La casta son los jubilados”.

El Congreso amaneció con un fuerte operativo de seguridad, mientras que la ministra del área nacional, Patricia Bullrich, aseguró que se aplicará el protocolo antipiquetes de ser necesario ante un corte de calles.