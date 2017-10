Una escuela tiene docentes sin título y el edificio sin habilitar

Por Daniel Díaz

La historia de la Escuela Cooperativa 8.020, de Chicoana, se ha convertido en una maraña de desaciertos de parte de las sucesivas administraciones de la entidad y también del Estado provincia, que hoy ponen a la institución en serio riesgo de verse en la obligación legal de cerrar sus puertas.

Son 362 los alumnos que asisten a los niveles inicial y primario. Actualmente la escuela, que ya cuenta con 27 años de antigedad, se enfrenta a dos profundas problemáticas: una edilicia y la otra que gira en torno de una avalancha de conflictos laborales a los que está expuesta si no se toman medidas inmediatas.

En el primer caso, el consejo de diez padres que representa a la Cooperativa de Provisión de Servicios Educacionales Chicoana Ltda. debe resolver un tema urgente: el edificio, ya que no cuenta con habilitación para funcionar como establecimiento educativo, según contaron a El Tribuno.

"Las instalaciones hoy son inadecuadas. Desde el área de Infraestructura y de Educación de la Provincia nos exigen planos y proyectos de reforma, pero por el momento no podemos hacer nada", explicaron consternados desde el Consejo de Administración de la Cooperativa que maneja la escuela.

El edificio pertenece al Estado provincial, según informaron, y fue cedido en comodato a la cooperativa, pero no cumple con las exigencias mínimas.

Hasta hace poco tiempo, dicho acuerdo se renovaba cada dos años. Respecto a este tema, los responsables detallaron: "En 2015, en el marco de la celebración de los 25 años de la escuela, las autoridades provinciales anunciaron que el comodato se había formalizado por cinco años. Pero la rúbrica del acuerdo desapareció y no podemos hacer reformas sin ese documento".

Desde la cooperativa contaron, además, que solicitaron el comodato a Infraestructura y a Educación Privada, pero no obtuvieron ninguna respuesta. "Todos los años inspeccionan las instalaciones y nos dicen que las mismas no están aptas para que funcione la escuela. Los responsables de Infraestructura nos exigen planos y proyectos de reforma. Pero al ser el edificio de la Provincia y no contar con el documento de comodato firmado, no podemos hacer refacciones, no se puede iniciar nada, no se pueden encarar las mejoras", dijeron con preocupación.

Quienes integran la Cooperativa dejaron entrever que creen que hay una posible mano negra que está interesada en que la Cooperativa deje de funcionar y los aprietan de todos lados esperando que "tiren la toalla".

Sin embargo, pese a las irregularidades, la institución continúa funcionando por la gran cantidad de alumnos que acuden a ella.

Los responsables de la escuela destacaron que los más de 300 alumnos que tiene la institución representan prácticamente un tercio de la población de chicos en edad escolar de esa localidad del Valle de Lerma.

Hay docentes sin título

Otra de las problemáticas que enfrenta el actual consejo directivo de la cooperativa es la permanencia en la institución de docentes sin título.

“Hay tres casos de docentes que no cuentan con título habilitante, pero ya tienen un promedio de diez años de antigüedad. Desde Educación nos exigen que regularicemos la situación, es decir que no pueden continuar dando clases, pero nos ponen frente al problema de tener que indemnizarlos. Sin embargo, durante esa década estuvieron al tanto de la situación, porque las inspecciones fueron constantes”, comentaron desde la entidad.

Luego señalaron que existen responsabilidades compartidas y que no están en condiciones económicas de hacer frente a juicios laborales, que dejarían a la escuela al borde del cierre de sus puertas. Por otra parte, resaltaron la inconveniencia de que dichas personas continúen al frente de las aulas, sin contar con los títulos.

“Hoy tenemos que destinar dinero que podría utilizarse en mejoras edilicias, a resolver cuestiones judiciales y administrativas, que podrían superarse con ayuda y asesoramiento del Estado”, concluyeron desde la Cooperativa.