Paro y movilización: municipales de Quijano y Cerrillos endurecen sus reclamos

La medida de fuerza comenzó ayer. Reclaman el aumento del 6,5% pactado y que no se cumplió y un adicional de 1.500 pesos para hacer frente a la inflación. En Cerrillos les ofrecieron 600 adicionales y no aceptaron. Mañana marcharán por el pueblo.

Lejos de menguar, se agudiza el conflicto con municipales tanto en Campo Quijano como en Cerrillos. Salvo algunos detalles, el reclamo es el mismo: mejoras salariales.

En ambos municipios del Valle de Lerma los trabajadores se quejan sobre el magro aumento, del 6,5%, y piden un adicional no remunerativo para hacer frente a los efectos negativos de la inflación.

En el Portal de los Andes, la posición es muy firme: “Vamos a endurecer las medidas si es necesario”, contó a El Tribuno, Daniel Sosa, delegado de ATE.

El gremialista anticipó que mañana en la tarde marcharán por las calles del pueblo, para informarle a los vecinos sobre lo que realmente ganan los empleados municipales. Según fuentes de ATE, el nivel de acatamiento fue del 100% y alcanzó a unos 120 empleados de la comuna.

La medida de fuerza en Campo Quijano comenzó el lunes y es por tiempo indetermindado. Con el transcurrir de los días se va endureciendo. Reclaman del pago de los aumentos acordados a nivel provincial y que no se hicieron efectivos, según señalaron. Sosa detalló: “Ninguno de los acuerdos a los que se llegaron a nivel provincial se hicieron efectivos en Quijano. En agosto y septiembre debió pagarse el 3,5% del aumento, cosa que no se hizo. Y ahora con los haberes de octubre restaba el 3%, para completar el 6,5%, pero tampoco sabemos nada”.

El gremialista agregó: “No se pagaron las actualizaciones familiares, que son una 40 pesos por hijo. Es decir, para los municipales no hay nada. Pedimos, además, 1.500 pesos no remunerativos por sobre el aumento, para poder equipararnos un poco frente al deterioro del salario a causa de la inflación”.

Ayer (miércoles), sin embargo, se brindó un servicio mínimo de recolección de residuos con personal contratado por horas, señalaron fuentes municipales.

En Cerrillos no hubo acuerdo

En la localidad de Cerrillos el conflicto también amenaza con endurecerse. No hubo acuerdo entre las partes y los municipales continúan de paro. El nivel de acatamiento, según ATE, es de cerca del 80%. Reclaman el pago de un adicional de 800 pesos por encima del acuerdo provincial del 6,5%.

Ayer al mediodía los representantes gremiales se reunieron con la intendenta Yolanda Vega, pero el encuentro no llegó a buen puerto.

Pablo Loaisa, delegado de ATE contó a El Tribuno: “La intendenta propuso pagarnos 600 pesos a partir de noviembre. Si bien pudimos aceptar ese monto, con la posibilidad de negociarlo más adelante, la postura del Ejecutivo nos puso en alerta y no accedimos, porque dijo que si pedíamos más iba a tener que recurrir a recortes y a dejar sin trabajo a algunos compañeros”.

Ante el desacuerdo, Loaisa dijo que mantuvieron una asamblea y decidieron continuar con el paro, al que día a día se van sumando más sectores. Mañana, en tanto, tienen previsto marchar por las calles y podría plegarse al paro el sector de recolección de residuos que hasta hoy brindaba servicios, para no afectar a los vecinos.