Julio De Vido se entregó en Comodoro PY y segundos antes dijo "Mándenle champagne a Carrió"

El ex ministro kirchnerista y actual diputado Julio De Vido se entregó esta tarde en los tribunales de Comodoro Py en medio de un fuerte operativo de seguridad, e ironizó ante los medios que le envíen "champagne a la doctora Carrió",

Según constató Télam en los tribunales del barrio porteño de Retiro, al ingresar al juzgado y antes de quedar detenido De Vido hizo esa alusión a la diputada electa por Vamos Juntos Elisa Carrió, quien en el cierre de campaña, la semana pasada en el microestadio de Ferro, había celebrado los pedidos de desafuero y detención por parte de la Justicia Federal con la frase: "¡Qué caviar, qué champagne!".

Un rato después de la aparición de De Vido en Comodoro Py, la diputada le respondió al ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner a través de Twitter: "Que no me manden (champagne), porque no tomo alcohol".

De Vido se entregó poco después de las 14 en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez, donde se tramita la causa que lo investiga por presunta defraudación con fondos destinados a Yacimiento Carbonífero Río Turbio, donde había una orden de detención en su contra, sumada a otra por la causa a raíz de irregularidades y sobreprecios en la importación de gas licuado.

Previamente, y tras conocerse la noticia del desafuero de de Vido por parte de la Cámara de Diputados, cientos de personas se congregaron frente a la entrada del edificio donde posee un departamento el ex ministro de Planificación, a la espera de que efectivos de Gendarmería, en el marco de un operativo que fue desplegado en avenida Del Libertador al 2200, y Coronel Díaz, en el barrio porteño de Palermo, dieran con el diputado kirchnerista para proceder a su detención, aunque luego se entregó por voluntad propia.