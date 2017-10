¡Peligro!, hinchas en extinción

Cada vez son menos. Los hinchas de los clubes salteños definitivamente están desapareciendo, están cansados, hartos, aburridos, enojados.

Los simpatizantes de los tres clubes más populares, Juventud Antoniana, Central Norte y Gimnasia y Tiro ya no están dispuestos a seguir a sus equipos en estas pobres condiciones, en estos torneos que son, a esta altura, completamente tediosos. Y dan su veredicto todos los fines de semana: tribunas desiertas. No da ni para la cargada entre las hinchadas la pobre concurrencia que se registran en el Martearena, en el Gigante del Norte o en el Dr. Luis Güemes.

Los números que otorga la Liga Salteña en cuanto a la venta de entradas son lapidarios. Los hinchas dicen basta de lo mismo, y se alejan. La actualidad es preocupante, la tendencia es peor.

Ver a sus equipos dando vueltas en el mismo lugar, con las mismas caras, los mismos rivales, los mismos técnicos, los mismos dirigentes... Los mismos fracasos. Es todo lo mismo, y así es imposible “sostener al cliente”.

En una encuesta que realizó El Tribuno sobre las razones por las que los hinchas dejaron de ir a la cancha se impuso la opción “por los fracasos anteriores”, con más del 40% de los casi 4 mil votos (ver página 39). Más claro, imposible.

Las razones de la deserción del público son varias y están a la vista. Cuando el debate se amplifica, la culpa o la responsabilidad le cae a todos. Nace en la clase dirigencial, sin dudas. Pues nadie le encuentra la vuelta, se ciegan y cometen los mismos errores torneo tras torneo.

En el caso de Juventud, desde que dejó la B Nacional en el 2006, no transita sino deambula en la tercera categoría del fútbol nacional, antes llamado Argentino A, ahora Federal A. En más de diez temporadas, solo un par de veces ha estado como para pegar el salto, pero todo en vano, por supuesto.

Sus números de concurrencia están cada vez más bajos. En el 2016 tuvo una media de 2.600 hinchas por partido y este año registra una merma aun con los dos clásicos que tuvo como local. Se sabe, la gente en los enfrentamientos entre equipos salteños concurre un poquito más. Pero, si no fuera por los dos partidos que jugó con Gimnasia, su media de público sería la peor de todas. Qué dirán sus hinchas con la decepción del martes frente a Sarmiento de Chaco.



Gimnasia y Tiro, por su parte, no despierta de su letargo. Ya no tiene ni sentido hablar de los 90. Juega el Federal A desde hace 16 años (descendió de la B Nacional en 2001). Su taquilla fue pobre en el 2016 y es peor en este 2017. De un promedio de 2.274 personas por partido en el último semestre del año pasado, redujo su concurrencia media a 1.759 en el primer semestre de este año. En el actual torneo está promediando 1.172 hinchas por encuentro.

Con su último empate de local (Mandiyú) y última derrota en Chaco, la cifra caerá.



Central Norte fue un sube y baja del Federal B y del A. Su último paso por una categoría superior -Nacional B- fue hace 31 años, ¡31 años! Su campaña de regreso a casa el año pasado surtió efecto por unos partidos, en los que pudo mantener un promedio de 2.400 personas, todos socios. El cuervo es el último club en registrar la mejor concurrencia cuando disputó la final del torneo pasado, en diciembre, frente a Huracán Las Heras, con 15 mil hinchas. Pero en los siete partidos que disputó este año como local, registró una convocatoria de 1.400 hinchas por encuentro. Y no aumentará hasta que Central vuelva a jugar una final.



Los números del Federal B son peores, pero mucho más comprensibles. Eso sí, hay una sorpresa y se llama Cachorros, cuya convocatoria supero a la de los otros tres, Camioneros Argentinos, Mitre y Pellegrini, durante los primeros seis partidos. Cachorros registró un promedio de 249 personas por partido, Pellegrini suma 169 espectadores por cada encuentro. Mitre cierra una media de 83 personas y Camioneros lleva 72 como promedio.

La falta de interés se expande en el torneo Anual que organiza la Liga. Hoy solo gracias a la inclusión de Villa Primavera se cuenta hasta mil personas por cada fin de semana en todas las canchas (8 partidos). Es decir, 127 personas de promedio por cada encuentro. En el 2016 fue de 75 personas por partido.

¡Peligro! El hincha salteño está en peligro de extinción y por ahora no hay nada que lo salve.