Llega Thor: Ragnarok la nueva película del dios del trueno

En 2016 el universo Marvel atravesó una profunda crisis en Guerra Civil , el nombre con el que se denominó al enfrentamiento entre dos facciones de héroes, una liderada por Iron Man ( Robert Downey Jr.), y la otra por el Capitán América ( Chris Evans). Por no encontrarse allí, Thor (Chris Hemsworth ) no formó parte del conflicto.

La última vez que se vio al guerrero asgardiano fue en Avengers: Era de Ultrón, segundo largometraje dedicado a Los Vengadores. Allí el personaje alcanzó un nuevo nivel de poder en su lucha contra el villano y una vez terminada esa misión partió nuevamente rumbo a Asgard.

En esta tercera película solista, Thor debe enfrentarse a Hela (Cate Blanchett), la diosa de la muerte, que no solo destruye su mítico martillo Mjolnir, sino que incluso exilia al personaje a una lejana galaxia en la que deberá convertirse en gladiador. A partir de ese momento, el objetivo del Vengador será formar un equipo de aliados y evitar el Ragnarok, nombre con el que se conoce al fin de Asgard.

Uno de los atractivos del film fue la decisión de incorporar a Hulk ( Mark Ruffalo ) como coprotagonista. La última vez que vimos a Hulk en pantalla también fue en Avengers: Era de Ultrón, película que finalizaba mostrando al gigante esmeralda partiendo hacia rumbo desconocido en una de las naves del grupo. Muchos presagiaron esa imagen como la antesala de Planet Hulk, y algo de razón tuvieron. Mirá el trailer: