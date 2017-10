“El departamento San Martín alcanzó un grado importante de mayor protagonismo político”

Pasaron las elecciones y llegó el momento de analizar los resultados; por primera vez en la historia institucional de la provincia dos diputados nacionales serán de Tartagal. Pero como lo reconoció el propio Sergio Leavy el mérito no fue solo de él. Para ese resultado se necesitó gestión, militancia, pero también de un grupo de jóvenes profesionales de Tartagal que aportaron las nuevas herramientas que la política necesita.

Ignacio Benítez Ocampo es publicista pero su especialidad son las tecnologías de la información y la comunicación haciendo foco en las redes sociales; Jeremías Carrazán es relacionista público y Franco Hernández Berni es abogado. Todos nacieron en Tartagal después del advenimiento de la democracia.

Pasión sin fanatismos, lealtad sin obsecuencia, marketing más militancia son algunos de los conceptos de estos jóvenes profesionales norteños que creen que -dado el actual panorama político de Salta- San Martín tiene mucho para dar. Los tres coinciden en que Gustavo Sáenz de la Capital y Sergio Leavy del interior encarnan los auténticos liderazgos.



¿Cómo analizan los resultados de las elecciones del domingo anterior?

Ignacio Benítez: Estamos muy contentos porque desde el interior de la provincia , con muy escasos recursos económicos entre todos hemos conseguido sumar otro diputado nacional además de quien representaba al oficialismo. El resultado de una campaña se mide en cantidad de votos pero también con qué recursos se obtuvieron. Estamos en un empate técnico con el candidato del oficialismo Andrés Zottos que tuvo un apoyo muy grande; los recursos con que se apoyó su candidatura no tienen punto de comparación con los que manejábamos desde Tartagal que eran ínfimos.

La pelea era entre los aparatos, pero ¿qué son los aparatos?

Franco Hernández: Son recursos económicos y humanos y durante esta campaña hemos visto a profesionales, muchos de ellos traídos de afuera y de vasta experiencia, a trabajar en la provincia. Estos equipos arman y manejan absolutamente todo con un gran nivel profesional y una persona determinada se dedica nada más que a ser candidato, por decirlo de algún modo, el resto lo hacen ellos. Pero eso cuesta mucho dinero y es por eso que nosotros nos sentimos tan satisfechos del trabajo que hemos realizado. En mi opinión, es falso que el oficialismo perdió porque -como argumentan- quedaron en el medio de la grieta macrismo - kirchnerismo. Las razones son otras y son materia de análisis también en nuestro equipo.

Jeremías Carrazán: Para pelear contra esos aparatos teníamos que potenciar lo que se tenía como fortalezas. El candidato Sergio Leavy tenía una trayectoria indiscutida porque es un dirigente conocido sobre todo en el interior y supimos difundir su gestión de gobierno al frente del municipio de Tartagal; a eso hay que sumarle el trabajo del militante que recorre casa por casa, habla con los vecinos, pero también lo que aportaron los dirigentes experimentados, que tienen muchas elecciones encima. Hemos logrado fusionar militancia con las nuevas técnicas como redes, investigación o marketing porque obtener un buen resultado prescindiendo de una o de otra es muy difícil; el marketing sin liderazgo y sin militancia es una cáscara vacía y militancia a la vieja usanza sin nuevas tecnologías es mucho esfuerzo desperdiciado.

IB: Parece un dato de color pero la realidad es que la promoción y publicidad que hicimos utilizando las redes sociales fue de tan solo $5.000; las redes son elementos de investigación porque las mismas plataformas nos dan las herramientas que nos permitieron conocer cuántos perfiles tenían alguna simpatía o afinidad con el espacio político que lideraba Leavy. Esa investigación la hice respecto de otras agrupaciones políticas y pudimos establecer que hay una correlación directa entre los perfiles y los estilos de usuarios y lo que la gente finalmente vota. Con esos datos fuimos directamente a nuestros potenciales electores porque los recursos eran escasos. Leavy, por una cuestión lógica, solo pudo recorrer la mitad del territorio provincial, la militancia hacía un trabajo muy duro pero no podía llegar a todos los hogares. Allí llegabamos nosotros mediante el celular.



¿Qué importancia tiene la militancia en tiempos de hiperconectividad?

IB: Es importante el tema de la militancia y el ejemplo es lo que sucedió con una agrupación de Capital que eran casi un ejemplo de cómo hacer política en estos tiempos, utilizando todas las herramientas modernas, hiper marquetineados, regalando manzanas verdes, con actos muy bien armados y todo eso seguramente les demandó una gran inversión; pero no lograron banca de senador ni en Diputados ni concejales. El otro extremo fueron algunos intendentes que no querían saber nada de redes sociales y perdieron en sus propios municipios porque creyeron que yendo casa por casa aseguraban el triunfo. Eso nos deja la enseñanza que marketing, militancia y una buena propuesta no pueden prescindir nunca una de otra. Además, hay que tener sentido común para traspolar las nuevas técnicas a nuestra provincia porque Salta no es la Capital Federal.



FH: Es un error creer que un candidato bien marquetineado, bien coucheado, es un reaseguro de triunfo. Antes, el presidente de un partido señalaba con el dedo a un ilustre desconocido y ese era diputado nacional, intendente o gobernador. Eso hoy es muy difícil porque hay un ejercicio democrático de la población que mejora en cada proceso eleccionario y la gente, a pesar de sus carencias materiales, analiza a cada candidato de una forma muy intuitiva.

¿Según ustedes, cuál fue el error del oficialismo?

JC: Que el candidato no fuera Matías Posadas, un dirigente nuevo, de buena presencia, bien formado y sobre todo bien salteño de la Capital, visto desde el interior de la provincia. Si el candidato hubiera sido Posadas, por ejmeplo, el oficialismo hubiera arrasado en las urnas pero como en las PASO decidieron ponerle como precandidato a Paz Posse, le restó votos a Posadas dejándolo como candidato a Zottos. Nosotros coincidimos en que no fue una decisión inocente. Seguramente tuvo alguna razón, porque de otra manera no se entiende.

IB: Los que generaron la grieta dentro del peronismo salteño le dieron la victoria a Cambiemos en la provincia. El presidente del partido prácticamente obligó a la gente a que tome una decisión: votar a un peronista que salía por afuera, como Leavy, o a un renovador por adentro del partido, como Zottos.

¿Qué influencia tuvieron los medios como radio, diario y televisión?

FH: Hay sectores bien diferenciados marcados por el factor generacional pero también hay gente que está mirando tele con el celular en la mano, una ventana abierta en forma permanente a las propuestas. La influencia sigue siendo muy importante y, por ejemplo, Leavy consiguió en capital 35.000 votos más en las generales que en las PASO. Eso fue producto del conocimiento que el electorado de Capital tuvo respecto de este candidato y que se lo otorgaron los medios tradicionales. En Salta, hasta antes de las PASO, el 50% del electorado no lo conocía.



¿Porqué insistían con la figura de Cristina Fernández?

IB: La gente no vota chorros o delincuentes y es un prejuicio decir que vota aunque les roben. La gente vota un modelo de país que siente que la contuvo. No estoy diciendo que uno sea bueno o el otro malo, sino que son diferentes y algunos se sienten más cómodos con uno que con otro. Muchos nos decían que la imagen de Cristina era un salvavidas de plomo, que era el ataud de Herminio Iglesias, pero tanto Leavy como nosotros estábamos convencidos de lo contrario. Leavy representó ese espacio en la que mucha gente se sintió contenida - el núcleo duro del kirchnerismo como se lo identificaba- pero en general nadie lo relacionó con los bolsos de López o con Milagro Sala, por mencionar algunas de las figuras más cuestionadas. La gente entendió que una cosa es un modelo de país y otra muy diferente algunos personajes que lo integran y eso corre para todos.

JC: El militante peronista, que tiene un olfato particular, lo escuchaba hablar, lo veía actuar y reconocía en Leavy a otro peronista. Por tanto, era muy difícil convencerlo que tenía que votar a un dirigente que desde hace más de 25 años es renovador, como Andrés Zottos.