¿Faltan policías en la calle? Hay más de 3 mil con licencia

Días atrás, el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, expuso en la Legislatura que "la Policía cuenta con 11.388 efectivos, pero casi 3 mil no prestan servicio activo por diferentes motivos, por lo que en las calles y comisarías son 8.428 policías y reconoció que lo ideal es contar con 4 mil miembros más para tener un promedio de agente por habitantes".

Al respecto, el jefe de la Policía de Salta, Miguel Ceballos, explicó que efectivamente todo el recurso humano de la fuerza consiste en 11.388 efectivos y que ahora, los que están presentes cubriendo servicios durante las 24 horas, rondan los 8.428 pero que eso puede variar de acuerdo a los reintegros de licencias. "Pero no todos (los casos) son carpetas médicas", aclaró.

Añadió que 2.960 son los que están ausentes por distintos tipos, ya sea por las licencias ordinarias, reglamentarias, por paternidad o maternidad e inclusive los trámites de retiro y de personal que se encuentra suspendido por algún tipo de falta.

Con carpetas médicas y dengue

"Y después tenemos las carpetas médicas, entre esas están los que han sufrido o tienen el tratamiento todavía por dengue, por el artículo 38 que son las lesiones ocurridas en servicio y después, por atención familiar, lesiones o diagnóstico por enfermedades por fuera de lo que es el servicio, que son las menos", precisó el jefe de la Policía.

"En síntesis, el ausentismo que nosotros tenemos en relación al personal, tiene que ver con todo, tanto licencias ordinarias como varias. Ahí entran la médicas y también el personal que se encuentra en trámite de retiro, que son más de 600 efectivos", señaló Ceballos.

"Justamente las carpetas médicas son las que menos tenemos", hizo hincapié. Indicó que actualmente hay menos licencias médicas por dengue, ya que los casos han disminuido.

"La verdad es que no he visto el último parte, pero me parece que no superan las 400 entre carpetas médicas de todo tipo, tanto por dengue, con aquellos que están en tratamiento psiquiátrico o por artículo 38, que son lesiones en servicio o enfermedades por fuera del servicio", sostuvo en diálogo con El Tribuno.

Al ser consultado sobre la falta de efectivos, Ceballos dijo que ya se realizó un análisis al respecto. "En materia de seguridad, en todo lo que se pueda sumar siempre va a faltar un poco más". añadió.

Un policía cada 100 habitantes

En el 12º Congreso de las Naciones Unidas en Prevención de Delitos y Justicia Penal se ha determinado que para una determinada comunidad es necesario un policía por 100 habitantes. Según el último censo, Salta tiene más de 1.440.000 habitantes. Es decir que son necesarios más de 14.400 efectivos.

"Esto va de la mano con otros factores adicionales. Tiene que ver con la infraestructura, la colaboración de la comunidad, la formación del personal policial, los recursos financieros, la logística institucional para operar", sostuvo.

Con el crecimiento de la urbanización de Salta, que ha sido exponencial y se ha dado en forma desordenada se implementaron cambios.

"Eso nos obligó, hace dos años, a hacer un fuerte análisis respecto al tema y desde ahí es que se han creado las nuevas unidades regionales. Antes eran seis, hoy son 14, lo que nos posibilita un mayor acercamiento a la comunidad, sobre todo en aquellos lugares donde no teníamos prácticamente llegada, a través del responsable de la zona, del jefe de la unidad regional", precisó.

Unidades regionales

Y agregó: "Ahora creadas las unidades regionales, es necesaria la disponibilidad de los recursos para que estos puedan llegar más rápido a la zona en donde son requeridos por la gente, por el vecino".

Mencionó que en el caso de la Unidad Regional 11, del Valle de Lerma, ya cuenta con división motorizada, rural y tendrá Caballería.

En el caso de la Unidad Regional 8 de Pichanal hacia el sur, que se separó ya de la regional 2 de Orán, tendrá próximamente su propia policía rural, Infantería, Criminalística y Bomberos.

La regional 9 de Lajitas hacia el norte y que incluye Mollinedo, Saravia, Pizarro, Piquete Cabado ya tiene policía rural, vial, y se está por disponer la instalación de Infantería en esa zona.

"Con ese crecimiento de la urbanización, el análisis y la distribución geográfica, se ha hecho necesario el incremento de recursos que ahora se lo está asignando a las regionales", aseguró Ceballos.

Cómo se evalúa los pedidos de carpetas

Al ser consultado sobre los pedidos de carpetas médicas psicológicas y psiquiátricas, expresó: "Para eso hay un funcionario facultativo que lo valora y justifica. Si la carpeta médica se está justificada, lo que tenemos que hacer nosotros, en caso de ser necesario es la reasignación del recurso para que, de manera correcta en cuanto a la administración, no nos falte personal en ninguna de las jurisdicciones".

Recordó que durante la pandemia por el COVID-19 llegaron a tener alrededor de 1.500 efectivos de carpeta médica. "Por supuesto, ahí uno ve disminuida la capacidad operativa, pero tiene todavía al alcance otros mecanismos para administrar la operatividad de la policía y sacar recursos e implementarlos de alguna forma que en el horario en donde hace falta mayores efectivos, esté disponible la fuerza", dijo este medio.

Mencionó que los institutos de formación de la Policía trabajan permanentemente en la formación de los nuevos efectivos, tanto oficiales como suboficiales.

Bajas de policías

"Por ejemplo, en el 2024 se van de baja 675 efectivos, porque pasan a retiro. Entonces en los institutos de formación, este año, está planificado que se incorporen con el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia actualmente para poder incorporar 831, o sea 156 efectivos más de los que se retiran", aseguró.

Y añadió que "la Policía de Salta permanentemente analiza la planta efectiva del personal, con todas las variables que tiene: la fuerza efectiva, los presentes, los ausentes, las licencias, suspensiones, retiros y los efectivos que se encuentran en tratamiento por dengue: hoy son 74, hace 10 días eran 140. Han disminuido los casos y esperamos que sigamos en ese proceso", finalizó Ceballos.

Licencias en Educación

En tanto, al ser consultadas sobre cuántas carpetas médicas hay en el sector, fuentes del ministerio de Educación de la Provincia de Salta, informaron que desde el inicio de este año hasta la fecha, se han pedido 1945 cartas médicas, de las cuales 1770 son por dengue, lo que representa un 6 por ciento del total de los trabajadores.

Sobre si la situación afecta al funcionamiento del sistema, refirieron: "afecta un poco pero en realidad se contratan suplentes, que reemplazan a los docentes con licencia médica".