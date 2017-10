“Semblanza”, un libro que recoge resonancias de épocas y afectos

María Belén Zannier

Realizar una semblanza de personajes o lugares que fueron relevantes para una persona no solo habla de la vida particular de ese alguien, de sus intereses e inquietudes, sino también de una riquísima impronta histórico cultural que trasciende lo particular para abarcar un ámbito más general.

En este caso, ese ámbito es Salta y la persona es David Slodky, reconocido escritor y psicólogo salteño que hoy viernes presentará su libro “Semblanzas”. La cita es a las 21, en la Casa de la Cultura (Caseros 460).

Al lado de sus experiencias, Slodky deja una galería de nuestra Salta, con poetas como Jacobo Regen y Ángel Zapata; la impronta de la cultura judía en nuestra ciudad o la figura de la icónica Carmen Puch de Güemes, un personaje que siempre acaparó la atención del escritor. Los afectos se hacen presentes matizados en la figuras materna y paterna.

Esta obra puede describirse como una lucha contra el olvido, ya que recoge “pedazos” de la vida de su autor, que fueron escritos o dichos a lo largo de varios años y que tuvieron una resonancia especial.

“Llamo ‘Semblanzas’ a este libro porque da un testimonio sobre el carácter y la personalidad de algunos de los seres humanos que me dejaron su impronta”, señaló David Slodky a El Tribuno.

Las páginas de este nuevo trabajo del autor dan cuenta de una multiplicidad de voces en las que el enunciador les cede la palabra a otros enunciadores. Cada capítulo cuenta con una introducción que retrata a un personaje o época elegido y luego se les abre el juego a múltiples voces, algunas canonizadas, como la de Jacobo Regen, o desconocidas, como la de Zapata.

Contextos históricos

En otros momentos, la semblanza se hace en tono histórico, para dejar huella de una época y de las transversalidades que la signaron.

“En algunas páginas, intento ‘semblantear’ el porte de una época, ensayando una reflexión acerca de hechos de los que fui partícipe o testigo, como las imposturas intelectuales en el campo teórico o hechos abominables ocurridos en nuestra Salta que la hacen ‘no siempre tan linda’”, detalló el escritor.

La historia y las ciencias sociales se entremezclan en el abordaje del lacanismo, una de las corrientes más en boga hoy en nuestro país y parte del mundo. “Me interesó entender cómo las diferencias teóricas pueden romper sólidas amistades, otra faceta de la grieta de la que tanto se habla hoy”.

Letras salteñas

Como una esperanza reivindicadora, la obra les da voz a aquellos poetas que no forman parte del canon literario local. “Es un orgullo haber salvado del olvido a un gran poeta como Julio César Luzzatto y otros poetas que no lograron desarrollar plenamente su enorme talento, sea por la vida, sea por la muerte, como Jorge Da Fonseca o Ángel Zapata. Nosotros pasamos, pero los libros quedan”.

Los afectos

Las figuras de los padres aportan, como no podía ser de otra manera, una significancia trascendental. “A mi padre lo semblanteo a partir de cosas que fui conociendo de él, siguiendo sus recónditos mandatos después de su muerte, cuando yo tenía 22 años. A mi madre, a partir de dos anécdotas estremecedoras que hablan de su instinto de madre, presente hasta el último de sus suspiros, más allá de las dificultades que siempre tuvimos como madre e hijo”, afirmó.

Consultado sobre el rol que juegan la historia, la política y la cultura judía en el libro, especialmente por la inclusión de un personaje histórico como Carmen Puch, el escritor salteño señaló: “La política, la historia, siempre jugó un rol en mí, como juega en la vida de todas las personas, sólo que algunos no lo meditan, y quizá ni lo sepan. En cuanto a la cultura judía, me asumo como una mixtura de lo nativo y lo judío. También hago un melancólico recorrido por la poesía salteña y judía que me unió a otros afectos”, afirmó. Así, los textos del Talmud se entremezclan con los de Manuel J. Castilla, Carlos Grümberg, Juan Carlos Dávalos, Haim Bialik y otros.

Un capítulo aparte merece el dedicado a Carmen Puch de Güemes. Slodky se ha dedicado incansablemente en estos años a destacar la personalidad de la esposa del héroe salteño y de los gauchos que comandó en la lucha independentista. “Pude testimoniar la proeza inigualable de los centauros salteño-jujeño-tarijeños dirigidos por Güemes, en esa gesta histórica de las guerras de la independencia”.

El proceso de escritura

Es así que cada semblanza, con su encanto o su nota gris, su lágrima y su sombra; da cuenta de cuándo fue pronunciada o escrita y del porqué integra este abigarrado testimonio.

El mayor dilema al momento de producir esta obra radicó en la selección de los temas de cada semblanza. “Toda selección es arbitraria, así que estuve traspasado por varios dilemas. Toda elección implica una ganancia y una pérdida. Fue emocionarme nuevamente, porque la escritura para mí es emoción, nunca es un proceso puramente intelectual”.

Obras a futuro

Actualmente David se encuentra embarcado en un sinnúmero de proyectos literarios de varios géneros: una novela sobre Güemes, un libro de microcuentos, la segunda parte de “Semblanzas” y un libro de cuentos que abordan la familia, “esa institución tan necesaria y compleja” al decir de David Slodky.