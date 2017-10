Fueron reincorporados los 47 trabajadores despedidos de una finca

Afortunadamente, el viernes fueron reincorporados los 47 trabajadores despedidos de un establecimiento agrícola de El Bordo. Tras largas negociaciones entre los gremios Uatre, Renatre y José Resina, productor tabacalero, se pudo firmar un acta acuerdo que puso fin a un conflicto que había dejado a 47 trabajadores rurales en la calle. El conflicto tuvo lugar el pasado 22 de octubre, cuando una inspección por parte de Renatre, Osprera y Uatre se hizo presente en la finca de la familia Resina, allí detectaron 12 trabajadores sin registrar en la cosecha de cebollas, por lo que decidieron labrar una multa a la patronal, estimándose el valor de la multa en unos $25.000 por cada trabajador. Esta sanción adoptada por la parte del sector gremial no fue bien recibida por el productor tabacalero José Resina, al considerar que estaba siendo víctima de una persecución, en forma inmediata decidió despedir a todo el personal que trabaja en su finca, un total de 47 trabajadores.

Tras recibir las notificaciones correspondientes de las cesantías, y luego de arduas discusiones, Luis Mamaní, secretario general de Uatre, con sede en El Bordo, se comprometió a una reunión entre las partes involucradas para destrabar la situación. La reunión se llevó a cabo el pasado martes con la presencia de representantes de los gremios y José Resina, donde se firmó una acta acuerdo por medio de la cual hubo un compromiso de reincorporación de los trabajadores rurales cesanteados, el pago de los días no trabajados y el alta de los trabajadores no registrados.

Por su parte, Uatre se comprometió a dejar sin efecto las multas labradas para garantizar la paz social.

Sobre el tema, José Resina expresó: "Por suerte todo se solucionó, no quiero perjudicar a nadie, mi personal cometió el error de tomar gente sin avisarme, pero sé la difícil situación por la falta de trabajo que hay, esta vez yo me arriesgo y voy a incorporar a todos, a los que estaban registrados y a esta otra gente que no lo estaba porque yo no sabía".

El productor agregó: "Lamentablemente, si el campo no abre fuentes laborales por aquí nadie lo va a hacer, pero si esto vuelve a ocurrir me veré en la obligación de cesar con las tareas de campo, las verduras no están en su mejor momento, es muy difícil para mí afrontar tantos gastos".

Apoyo al productor

Sobre este tema otros productores, en una reunión de consorcio, apoyaron al productor Resina, al considerar que debería haber una cierta flexibilización en cuanto a la toma de personal. "Nadie está en contra del personal registrado, nos parece bien, pero hay situaciones donde se necesita gente para cosechar y completar una carga de camión, y se necesita mano de obra por uno o dos días, si debemos registrar a esas personas, nos va a llevar mucho tiempo, ningún comparador podrá esperar y terminará por no concretar la compra, en todos los rubros existen los changarines o figura similar, por eso pedimos cierta flexibiliza- ción".