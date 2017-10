Eduardo Brigada: “Créditos UVA están teniendo un éxito muy importante”

Eduardo Brigada es santafesino y es el actual presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA). Llegó el viernes a la provincia para participar de un encuentro de cámaras inmobiliarias en el Copaipa, en el cual disertó ante cientos de corredores inmobiliarios de todo el país y la provincia. En diálogo con El Tribuno, el titular de FIRA analizó la realidad del sector y mencionó que están viviendo una reactivación gracias a los créditos hipotecarios UVA y en un principio al blanqueo de capitales.

¿Cuál es la realidad del sector inmobiliario?

Hemos visto una reactivación que comenzó en principio muy tenuemente con el blanqueo de capitales, donde la gente se volcó a la inversión del ladrillo. A posteriori, la cuestión de los créditos UVA que han tenido y están teniendo un éxito muy importante. Lo que a lo mejor no acompaña mucho es la celeridad en el otorgamiento porque obviamente es tanta la cantidad para procesar lo que el Banco Nación específicamente está con varios meses de atraso en el scoring del crédito para otorgarlo. Los créditos están saliendo en un promedio de 90 días aproximadamente desde que la persona ingresa a su solicitud y puede tener el dinero y la escrituración.

¿Qué análisis me puede realizar de los créditos UVA?

El UVA es distinto porque en definitiva, como es un crédito que se actualiza por unidad de UVA que a su vez tiene su actualización anual en base a costo de vida, lo que tiene seguro y fijo es una tasa de interés que ronda entre los bancos nacionales del 3,5% y los privados hasta el 4,5%. Ahora, lo que hay que aclarar, que lo que se actualiza es el capital. Vos venís pagando todos los meses una cuota de interés que es fija, pero lo que no es fija y es variable es la unidad de valuación. Entonces, vos pagaste durante un año y cuando al año se actualizó el UVA, si este año va a tener un 22% vos pagaste la cuota y si no adelantaste para pagar unidades de UVA en mayor medida lo que vas a tener es una actualización del 22% del capital que todavía no devolviste. Este sistema va a funcionar si es a muchos años y si se logra bajar la tasa de inflación, sino estamos al horno. Este sistema funciona muchísimo en Chile que hace diez años tiene un 3% de inflación. Pero nosotros que venimos del 40%, del 30%, del 22% si no adelantas cuotas estamos al horno. No es una panacea, pero es una salida importante para la gente que no tiene vivienda, pero siempre condicionada a que tenga la capacidad económica de adelantar unidades de UVA más allá de la cuota mensual de interés.

¿Cómo está el mercado del alquiler de propiedades a nivel nacional?

La media nacional, en las 15 jurisdicciones que controla FIRA, tiene un promedio del 4,6% de rentabilidad. Es una rentabilidad muy baja para los alquileres. Hoy, lo que yo veo de dicotomía es que los ingresos de la gente han disminuido y los servicios se han ido muchísimo. En relación, los alquileres con los aumentos de las tarifas, de la naftas, de los servicios, de las expensas son porcentajes extraordinarios cuando los ingresos no acompañaron y su vez los alquileres no aumentaron la misma cantidad porque la gente no los puede pagar. Entonces, es una falacia pensar en decir que el alquiler está caro cuando hoy estamos por debajo de un 30 o 40% de lo que históricamente estarían los alquileres.

Un informe de una consultora afirma que el valor de las propiedades aumentaron un 8% en dólares este año a causa del incremento de los créditos hipotecarios.

La nota no refleja la realidad promedio del país. Normalmente, los diarios toman la realidad de Buenos Aires y te la transportan como que es nacional. Ojalá tuviéramos el 8% en las provincias, por lo menos en Santa Fe no es así. Esa actualización es otra cosa. Yo diría que no está en el 8%. Si bien hubo una modificación, estamos muy por debajo de esos valores. En mi empresa estoy manejando propiedades con el sistema de fideicomiso y no hubo modificaciones en los valores que estamos trabajando en los últimos seis meses.

Si comparamos 2016 con este año, creció mucho la venta de inmuebles. ¿Las políticas de Estado que están llevando adelante sirven?

Yo te diría que más que hacer que aumente, tienen que controlar la inflación. Ahí está la clave porque dar créditos para que después la gente no pueda pagarlos o esté pegándolos toda la vida, no funciona. Acá hay que cuidar mucho la relación de la mal llamada burbuja inmobiliaria, que es cuando vos tenés una deuda sobre un inmueble que supera el valor venal del inmueble. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Lo que yo sugeriría es que espero que el Estado logre las herramientas necesarias como para bajar la inflación y eso nos va a ayudar a todos; no solo al mercado inmobiliario sino a todo el sector financiero, de servicios, industrial. Básicamente, lo que hemos visto es que hay actividades o sectores de la economía que han crecido muchísimo, otros que no tanto y otros que están en ese andarivel. Los brotes verdes no se ven muy seguido.