Faurie: "Se vive con la posibilidad de un atentado en cualquier momento sin ninguna razón"

El canciller, Jorge Faurie, condenó hoy el ataque terrorista en Nueva York en el que fallecieron cinco argentinos y advirtió que "es una nueva modalidad de vida" a la que hay que acostumbrarse "de que se vive con la posibilidad de un atentado en cualquier momento sin ninguna razón". "Es una nueva modalidad de vida que debemos acostumbrarnos, de que vivimos con la posibilidad de un atentado en cualquier momento sin ninguna razón", sostuvo el funcionario nacional. En diálogo con Radio La Red, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto señaló que "todavía no se sabe" cuándo se producirá la repatriación de los cuerpos de los cinco rosarinos fallecidos "porque está andando la investigación judicial y policial y todavía no han liberado los restos de los argentinos", en alusión a las víctimas Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi. Consultado sobre el estado de salud de Martín Ludovico Marro, quien resultó herido y se encuentra internado en el Presbiterian Hospital de Manhattan, el jefe de la diplomacia argentina indicó que "tiene varias quebraduras, politraumatismos, un traumatismo craneano, pero los médicos entienden que por la fortaleza física tendría condiciones de recuperación". "Hemos mantenido contacto con la Embajada americana en la Argentina, y las autoridades de Nueva York inmediatamente después de los hechos estuvieron en contacto con nuestro cónsul (Mateo Estremé). No dudamos que entre hoy y mañana pueda haber un contacto de otro nivel por parte de las autoridades americanas, que nos han transmitido por diferentes vías toda su solidaridad y su impacto" por el hecho, remarcó el titular del Palacio San Martín. Finalmente, el canciller insistió en que la "esta nueva modalidad que hacen los lobos solitarios y terrorista decididos a atacar no pone a nadie exento y no importan cuántas previsiones se tomen para prevenirlo". "Sin dudas, hay que continuar con las tareas de prevención, compartir información, las labores de inteligencia y seguimiento", concluyó.