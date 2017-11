Cocca: "El equipo dio el máximo. Vamos a dar vuelta esta situación”

Tras la eliminación de Racing con Libertad de la Copa Sudamericana, Diego Cocca se mostró con fuerzas para seguir: “Muy dolido por nosotros, por todo el equipo, por lo que estamos adentro. Teníamos una ilusión muy grande. El equipo se entregó, dio el máximo. La motivación es vestir la camiseta de Racing. Queremos ganar para revertir esta situación y queremos ganar. Somos luchadores y vamos a dar vuelta esta situación”.

Luego Cocca expresó: “Vi un compromiso muy grande del equipo, intentó por todos lados. Tratamos de encerrarlos y encontrar el gol. Siempre fuimos positivos. No entró. En el fútbol pasan estas cosas. La imagen de Lautaro con el arquero parecía que si no entraba esa no entraba ninguna. Teníamos expectativas. El equipo dio muestras de ganas, rebeldía”.

Cocca concluyó: “Nosotros estamos tratando de crecer. Es difícil crecer en la confianza cuando los resultados no se dan. Perder 1-0 de visitante está en la lógica. Acá no perdimos un partido en el año. Buscamos por todos lados. Estaría más preocupado si el equipo no hubiera mostrado esa actitud y esas ganas. Racing tiene que ir a ganar siempre y lo que nos toqué afrontar lo haremos de esa manera”.