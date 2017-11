Benjamín Vicuña habló de su separación de Pampita 

Benjamín Vicuña y Carolina Ardohain estuvieron en pareja durante diez años y tuvieron cuatro hijos. A finales de 2015, se separaron en medio de un escándalo y Eugenia “La China” Suárez fue señalada como la tercera en discordia.

Aunque siguen vinculados por la crianza de sus hijos, cada uno rehízo su vida amorosa: Pampita comenzó un romance con Juan Pico Mónaco, mientras que Benjamín blanqueó su relación con la China unos meses después del escándalo. Ahora esperan a su primer bebé e incluso tienen planes de casamiento.

“Estoy con una mujer maravillosa, compañera, generosa, linda, que llena mi casa de risa, de alegría, que ama a mis hijos”, dijo Vicuña en una entrevista con Diana Bolocco en el Canal 13 de Chile.

“No es fácil estar conmigo, porque soy una persona que, y ella lo sabe, no hay un día que no recuerde a mi hija... es complicado decirlo”, agregó el intérprete con respecto a la dolorosa pérdida de su hija Blanca.

“Pero en el fondo hay que estar, hay que estar. Y ella está con mucha grandeza, con mucha madurez y eso va más allá de lo que uno ve aparentemente en las redes sociales o en una red carpet; digo lo superficial de todo”, manifestó en el ciclo Diana.

Luego tocó el tema de su controversial separación de la jurado del Bailando 2017: “Yo me encontré después de diez años separado, creo que en un momento muy frágil, muy duro”.

La conductora le preguntó: “¿Estabas separado cuando la conociste?”. Con total seguridad, el actor le respondió: “Sí, eso está clarísimo y no hay que ni siquiera aclararlo”.

Bolocco aseguró que era muy bueno que contara su versión de lo que pasó en ese momento. “Siempre se tejen otras historias. Pero insisto en que yo no voy a aclarar mi propia historia, para eso hago mis propias películas, obras de teatro”, le contestó el actor.

“Yo quise venir a tu programa, entendiendo que podíamos pasar por estos temas de alguna manera, porque yo sé que Chile es mi familia. Cuando estuvieron todos ese 8 de septiembre (por la muerte de Blanca), me acompañaron y Chile sufrió. De alguna manera, yo tengo esa responsabilidad de poder encontrarme con este público y poder hablar de mis dolores, de lo que pasó después de una separación, que fue algo súper tergiversado y se manipuló, se expuso”, señaló.

El escándalo

Cabe recordar que el escándalo se desató cuando Pampita afirmó públicamente que había encontrado a Benjamín y la China teniendo sexo en un motorhome durante el rodaje de la película “El hilo rojo”. Ardohain sostenía que la actriz era la culpable de destruir a su familia, pero Vicuña aseguró que ellos ya estaban distanciados.