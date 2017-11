Netflix se burla de la #ChetadeNordelta

Netflix se sumó a las cargadas a Cinthia Solange Dhers, la “cirujana” de Palermo que se queja por el “mal gusto” de sus vecinos por tomar mate en Nordelta, donde compró un departamento.

Después de Nicole Neumann, Verónica Llinás y Jacobo Winograd, entre otros, la plataforma de streaming no se podía quedar afuera de las burlas a la #ChetaDeNordelta.

“La verdad es que no me divierte estar en mi sillón, mirando ST (Stranger Things), y viendo gente en sus redes tirando spoilers. No hay códigos de estética visual ni de estética moral”, escribieron en la cuenta de Twitter la plataforma en su versión latina.