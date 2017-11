Nueva derrota de Los Pumas: cayeron ante Inglaterra 21 a 18 

Inglaterra derrotó por 21-8 a Argentina, con la que compartirá grupo en el Mundial de rugby de Japón-2019, este sábado en test-match disputado en Twickenham, a las afueras de Londres.

Nathan Hughes y Semesa Rokoduguni anotaron los dos tries de Inglaterra, antes de que Nicolás Sánchez lograra uno para los Pumas al final del partido.

Esta es la cuarta victoria de Inglaterra ante Argentina en un año, contando los dos triunfos logrados en junio en el país sudamericano.

El XV de la Rosa no impresionó pero comenzó con solidez su serie de partidos de la ventana de noviembre. Argentina, por su parte, no pudo llevarse un triunfo de prestigio que adorne su discreto año 2017, y tampoco dio sensación de poder sacar adelante sus próximos compromisos ante Italia e Irlanda.

Antes de recibir a Australia, Inglaterra se mostró aplicada en ataque, pero sin brillantez, y dominadora en defensa, lo que no fue suficiente para satisfacer a su técnico, un Eddie Jones que presenciaba visiblemente contrariado desde la tribuna las evoluciones de los suyos.

Las bajas de Owen Farrell y Maro Itoje debido a las ‘cargas de trabajo excepcionales‘ de esta temporada no impidieron la superioridad del combinado británico.

Argentina, última en el Rugby Championship con cero puntos, deberá seguir esperando para conquistar ante Inglaterra un templo del rugby mundial del que no salen victoriosos desde 2006.

Tres penales de Ford y un try de Hughes bastaron a los locales para llegar por delante al descanso (14-3), frente a un penal argentino, anotado por Boffelli.

Lentos y poco inspirados, con un juego con el pie catastrófico, los argentinos ofrecieron una pobre imagen, mostrándose aguerridos sólo en el scrum.

La afición inglesa en Twickenham sólo pudo vibrar en una ocasión en el segundo acto. Nada más ingresar al terreno de juego, el rápido centro Lozowski percutió en pleno corazón de la defensa de los Pumas. Frenado a diez metros de la línea, el oval llegó a Rokoduguni para anotar el segundo try inglés (66).

Casi al final del partido (77), Sánchez rebasó la línea tras una larga jugada, anotando el try de consolación para una Argentina que deberá mejorar mucho para que en dos años en Japón el resultado sea diferente.

.

Síntesis.

.

Inglaterra 21 - Argentina 8 (14-3).

Terreno: húmedo.

Árbitro: Marius van der Westhuizen (RSA).

Los puntos:

Inglaterra: Dos tries de Hughes (23) y Rokoduguni (66), una conversión de Ford (66), tres penales Ford (7, 14, 33).

Argentina: Un try de Sánchez (77), un penal de Boffelli (9).

.

Exclusión temporal:

Argentina: Tuculet (21, contacto en el aire).

.

Los equipos:

Inglaterra: Brown (Rokoduguni 22) - Watson, Joseph (Lozowski 62), Slade, Daly - Ford, Youngs (Care 62) - Underhill, Hughes (Simmonds 71), Robshaw - Kruis (Launchbury 57), Lawes - Cole (H.

Williams 68), Hartley (cap.) (George 59), M. Vunipola (Genge 68).

Argentina: Tuculet - Boffelli, Moroni, González Iglesias, Moyano (Cancelliere 55) - Hernández (Sánchez 64), Landajo (Bertranou 68) - Kremer, Lezana (Macome 57), Matera - Lavanini (Senatore 68), Alemanno - Tetaz Chaparro (Pieretto 59), Creevy (cap.) (Montoya 68), García Botta (Noguera 59). AFP-NA