Para la UIA, la negociación será larga con los gremios

Miguel Acevedo dijo que no será posible sin el apoyo del sector de los trabajadores.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, afirmó ayer que la reforma laboral "no se va a hacer" si los sindicatos consideran que esos cambios apuntan contra los derechos de los trabajadores.

"Si los gremios piensan que va contra los derechos de los trabajadores, no se va a hacer", sostuvo el también director de la Aceitera General Deheza en declaraciones a la prensa en la que señaló que la reforma que promueve el Gobierno "tiene el apoyo de la UIA".

"Como argentino uno no va a pensar que va a ir en contra de los derechos adquiridos, no se va a volver a los años 50 y además no veo a nadie yendo en contra de los derechos de los trabajadores", aseguró.

Dijo también que está de acuerdo con la reforma laboral, porque busca que haya "mayor trabajo formal con el blanqueo" y destacó el beneficio para la producción porque, dijo, "habrá menos competencia desleal con empresas fuera del circuito".

"La reforma laboral va a tener una negociación larga con los trabajadores, los que podamos ayudar, bienvenido sea", completó.

Días atrás, Acevedo había expresado que la reforma laboral no trae consigo una "flexibilización" del trabajo, tal como se lo conoce hoy, y afirmó que una modificación de ese tipo no "precarizará empleos" ni "bajará sueldos".

Para el titular de la UIA "hoy el empleado tiene derechos y tiene obligaciones, se puede valer de esos derechos. Yo no creo en el tema de que el empleado está desprotegido. Es decir, no veo un tema de trabajo esclavo general, eso sería imposible en la Argentina actual", agregó.

Intendentes, con expectativa y dudas

Entre los intendentes y sindicalistas hay expectativas por la reunión que tendrán hoy con el gobernador Juan Manuel Urtubey. La semana pasada, el mandatario salteño se reunió con sus pares de otras provincias y el presidente para avanzar en la reforma tributaria y lograr un acuerdo en el planteo del Fondo del Conurbano Bonaerense.

La Nación busca que las provincias logren un equilibrio fiscal, y esa idea también bajará a los municipios, que en muchos casos tienen rojos financieros y problemas de caja. Entre los jefes comunales hay expectativas por la reunión pero también cierta preocupación.

El gobernador llegará al Foro de Intendentes a las 12, luego de reunirse en UPCN con las 62 Organizaciones Peronistas.

Urtubey, la semana pasada también mantuvo un encuentro con la Multisectorial empresaria. Los sectores productivos temen que la reforma fiscal no incluya incentivos específicos para las economías regionales.