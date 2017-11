Macri vendrá el miércoles a Salta para recorrer obras

El presidente Mauricio Macri viajará este miércoles a Salta para recorrer obras junto al gobernador Juan Manuel Urtubey, mientras que el resto de los mandatarios provinciales se reunirán ese mismo día en Buenos Aires para evaluar una respuesta a la Casa Rosada sobre el Pacto Fiscal propuesto. El jefe de Estado y le mandatario salteño visitarán obras en Salta capital y en otra ciudad del interior, una de ellas ligadas a planes habitacionales en esta provincia donde Cambiemos derrotó al peronismo en las recientes elecciones legislativas. En tanto, en Buenos Aires se reunirán la mayoría de los gobernadores para negociar una respuesta al Pacto Fiscal y, en la previa la postura más extendida entre los mandatarios es que hay muchos puntos críticos por discutir antes de sellar el acuerdo que el Gobierno busca que sea al día siguiente, cuando se reunirán con Macri.

Críticas

Los dos puntos que los gobernadores más critican son la baja o eliminación de impuestos provinciales, en particular Ingresos Brutos pero también Sellos y tributos a electricidad o salud, y la renuncia explícita a los juicios presentes -y futuros- que las provincias tienen contra la Nación en la Corte Suprema. Otro artículo polémico es el que propone derogar el artículo 104 de la Ley de Ganancias, que establecía que un 36% de la recaudación por este tributo no ingresaba a la masa coparticipable y se dividía entre Anses (20%) Buenos Aires ($ 650 millones), resto de provincias (el 10% por coeficiente de coparticipación), y provincias con necesidades básicas insatisfechas (4%). El encuentro del miércoles aún no tenía lugar definido y entre los gobernadores ausentes estará Urtubey, quien deberá recibir al Presidente en su provincia.