Burzaco se quebró en plena declaración y denunció que fue amenazado por uno de los acusados

Alejandro Burzaco no pudo aguantar la presión y se quebró en el tercer día del juicio por corrupción en el fútbol contra los dirigentes Juan Angel Napout (paraguayo, expresidente de la Conmebol), José María Marín (brasileño, ex presidente de la CBF) y Manuel Burga (peruano, expresidente de la FPF). El empresario volvió a disparar acusaciones por la comercialización de los derechos del fútbol y denunció haber sido amenazado de muerte.

Según reportó el periodista Ken Bensinger, de BuzzFeed News, Burzaco aseguró que la mexicana Televisa, la brasileña TV Globo y la argentina Torneos pagaron un soborno de US$ 15 millones a Julio Grondona por derechos de TV para Latinoamérica de los mundiales 2026 y 2030. En su primer alegato, también involucró a Fox, Media Pro, Full Play y Traffic.

Burzaco precisó además que Grondona recibió el dinero en una cuenta del banco suizo Julius Baer. De todas maneras, el empresario no mencionó en concreto a ningún ejecutivo de las empresas que hayan tomado la decisión de pagar el dinero.

El argentino, ex CEO de Torneos, debía comenzar a declarar hoy por segundo día consecutivo, pero antes del ingreso del jurado se largó a llorar y tuvo que ser escoltado afuera de la sala de audiencias. El martes, Burzaco había implicado a Pablo Paladino (ex coordinador del programa Fútbol para Todos) y a Jorge Delhon (abogado, ex asesor de FpT), quien se suicidó el martes arrojándose a las vías del Ferrocarril Roca, en Lanús.

Burzaco se quebró en el estrado de testigos antes de que empezara el segundo día de su testimonio. Estaba de pie, esperando el ingreso del jurado, y empezó a llorar. Había cruzado miradas con Napout. El ex presidente de la Conmebol había observado de un modo amenazante -según periodistas que asistieron al juicio- a Burzaco durante toda la jornada de su primera exposición. También trascendió que Burga, mirando al argentino, hizo el gesto intimidatorio de pasarse una mano por el cuello.

Los fiscales aseguran que Burga fue quien provocó el llanto de Burzaco, pero el abogado del peruano argumentó que el argentino lloraba por la muerte de Delhon y que su cliente "siempre rascaba su cuello porque tiene dermatitis".

Después, la abogada del paraguayo Napout tuvo un duro cruce con uno de los fiscales en el que le habría gritado que dejara de mirar a su cliente. Después de ese episodio, Burzaco tuvo que dejar la sala. Recién por la tarde pudo volver a declarar. Y no dejó bien parado a Luis Segura, titular de la AFA tras la muerte de Grondona. “¿Cuánto me va a tocar a mí de los sobornos?”, le habría preguntado el ex presidente de Argentinos.

O Globo negó participación en el pago de coimas. “El Grupo afirma vehementemente que no practica ni tolera pago de sobornos”, señaló el holding brasileño, que así se desligó de cualquier participación en el contexto de la investigación del FIFAgate.

Televisa, en tanto, no realizó ninguna manifestación formal respecto de la acusación. Fox, al igual que el conglomerado con sede en Río, también rechazó haber pagado coimas o saber sobre algún episodio ilegal.

Amenazas y miedo de volver

Trascendió además que Burzaco, durante la testimonial, dijo que había recibido amenazas de muerte desde la Argentina cuando estaba en Italia, antes de quedar detenido.

En ese sentido, el ex hombre fuerte de Torneos advirtió que pidió ante las autoridades una visa para informantes en casos criminales para quedarse en Estados Unidos una vez que cumpla con su condena, ya que no no se siente "seguro" volviendo a la Argentina.