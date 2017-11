Un click para que Cristina Exeni sea la "abanderada"

Todavía hay tiempo para entrar a www.premioabandera dos.com.ar/#votacion y tenderle la mano a Cristina Dolores Exeni, una mamá norteña, de Salvador Mazza, que no bajó los brazos ante la tragedia interior que representa tener un hijo con alguna discapacidad. Ella, como los lapachos que justo cuando pierden las hojas florecen, puso los ojos en el futuro y creó en 2001, entre el living y la cocina de su casa, el grupo Vivir y Amar Con Esperanza (Vyace) que reunió la frustración y la desesperanza de otras familias para transformarlas en promesas de un futuro con sentido.

Cristina Exeni tiene 54 años y 16 años de amoroso y arduo trabajo fueron observados para participar en el premio Abanderados de la Argentina Solidaria. Entre cientos de postulaciones de grandes personas detrás de grandes causas, esta salteña resultó nominada entre los 8 finalistas que compiten por ser el abanderado que ganará un premio de 300 mil pesos para contribuir a que su obra solidaria crezca.

Cristina tiene muchos planes y necesita del apoyo de los salteños que solo tienen que entrar a la página web mencionada y votarla. "Nunca imaginé que llegaría tan lejos", dijo casi sin poder creer este reconocimiento que todavía no es un premio pero que ya pone en evidencia una labor silenciosa y profunda que va remendando con hilos invisibles una parte de nuestro deteriorado tejido social.

Cristina fundó en 2001 la organización Vivir y Amar con Esperanza (Vyace) con el objetivo de promover el desarrollo de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Con un enfoque integrador a través de un equipo interdisciplinario y de talleres terapéuticos, asisten a más de 60 personas. Todo este logro gigantesco la convirtió en una de las 8 finalistas del certamen que organiza Canal 13.

El centro de Vyace es el único en 400 km en el norte Salta. Cristina busca que "los padres se empoderen, sean fuertes y valientes, y que confíen más en ellos mismos y en sus hijos". Contó: "Mi hijo Alejandro nació de cinco meses de gestación. Me dijeron que si sobrevivía no podría caminar, hablar ni aprender, sin embargo, dijo su primera palabra a los 8 meses y caminó a los 13 meses, además desarrolló una memoria increíble. Como vivenciaba estos avances se me ocurrió crear un lugar para él y otro niño. Entonces hablé con mis amigas que a su vez trajeron a sus amigas y en 2001 dio sus primeros pasos en mi casa Vyace."

Este año, en la séptima edición del premio Abanderados, todos apoyamos a Cristina Exeni para que levante la bandera que tanto se merece.