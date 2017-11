El Gobierno emitirá un bono para compensar a las provincias que firmaron el pacto fiscal

El Gobierno emitirá un bono de 80.000 millones de pesos a favor de las provincias que, como compromiso firmado en el pacto fiscal, desistan de los juicios por coparticipación que tienen radicados contra la Nación en la Justicia.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, realizó el anuncio tras la firma del acuerdo con las provincias sobre cuentas fiscales y modificaciones al sistema previsional.

Dujovne explicó que el bono tendrá una tasa de 6%, con amortización anual a 10 años de plazo y que se le entregará a cada provincia de acuerdo con "su coeficiente de participación en la coparticipación".

Quedan exceptuadas de esta percepción la provincia de Buenos Aires, que renunció a reclamarle al Estado su deuda por el Fondo del Conurbano a cambio de una compensación y la Ciudad de Buenos Aires.

Tal como se había acordado, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal retirará la demanda ante la Corte y recibirá a cambio 40 mil millones de pesos en 2018 y 65 mil millones en 2019.

El ministro dijo que la compensación alcanzará a las provincias con juicios con sentencia firme, como Santa Fe y San Luis, si firma el pacto, ya que la provincia cuyana todavía no acordó con la Nación.

Según el acuerdo fiscal, el Gobierno nacional también emitirá un bono para todas las gobernaciones y la Ciudad de Buenos Aires (CABA), excluyendo a la provincia de Buenos Aires, a 11 años, que genere servicios por cinco mil millones de pesos en 2018, y doce mil millones de pesos, por año a partir del 2019, según el inciso "C" del acta del pacto fiscal.

Esos bonos serán distribuidos entre las jurisdicciones que aprueben el consenso en función de los coeficientes efectivos de distribución resultantes del régimen general de Coparticipación Federal de Impuestos.

La provincia de San Luis no firmó el pacto fiscal y tiene un juicio a favor de la Corte Suprema por fondos descontados de manera irregular durante más de nueve años y que a valores actualizados rondan los 13 mil millones de pesos.