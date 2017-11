Los olores nauseabundos invaden varios barrios de la zona sudeste

Las altas temperaturas y los líquidos cloacales que corren a cielo abierto y por sobre la avenida Mariano Moreno hasta llegar al canal sudeste para desembocar finalmente en el cauce del río Tartagal están haciendo imposible la vida de vecinos de varios barrios de Tartagal ubicados en los alrededores de la ciudad judicial.

La situación que vienen soportando desde hace dos años se agrava con los días de intenso calor, pero tiene solución: una inversión por parte de la Provincia de 8 millones de pesos que demora en llegar pero que es una suma exigua si se la compara con el malestar y el daño que causan a cientos de vecinos que residen en esa zona de Villa Saavedra y barrio 128 viviendas entre otros por estos olores nauseabundos que soportan durante las 24 horas del día.

Limpiar el canal no es solución

Miguel Parra es director de Obras Públicas del municipio de Tartagal y en referencia al tema, que tiene demasiado preocupados a los vecinos de al menos 5 barrios de la ciudad, explicó que "se hizo una obra importante que es la colectora mayor sobre la calle San Lucas que llega a la planta depuradora de líquidos cloacales de la zona sur. Esa etapa de la obra está finalizada pero faltan instalar las conexiones de diferentes ramales que van a esa colectora porque el caudal de líquidos cloacales se atora a la vera de la ruta 34 y van a parar al canal sudeste que desagota en el río Tartagal".

Parra explicó que hasta el momento "se hicieron algunos by pass que vienen de la cárcel y de los barrios Kirchner o Virgen de la Peña (ambos ubicados en la zona sur de la ciudad) pero no son suficientes porque faltan otros by pass que se conecten a esa cañería maestra que llega a la depuradora de la zona sur, por lo tanto, hasta que no se hagan esas conexiones los problemas van a continuar", explicó el funcionario municipal.

Un presupuesto de $8 millones

La obra a la que Parra se refiere está presupuestada en 8 millones de pesos y si bien el entonces jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia, Carlos Parodi, se comprometió a ejecutarla, la obra todavía no se concreta. "Es una obra que debe hacer la prestataria del servicios Aguas del Norte pero como no está, tenemos que afectar personal municipal al que lo dotamos de todos los elementos de higiene y seguridad, para que limpien ese canal en forma permanente; la empresa coloca algunos productos, pero lo que se haga de nada sirve si no se realizan las conexiones propias de este tipo de desages; mientras los líquidos estén a cielo abierto y sobre un canal la situación no va a mejorar para todo este sector de Tartagal", precisó

Y agregó que "a esa obra integral que es la construcción de la colectora máxima y todas las que llevan los líquidos cloacales les falta un 10 por ciento y mientras no se concrete la situación seguirá igual".

Los testimonios

Uno de los vecinos recordó que “la semana pasada cortamos la ruta para protestar por este tema; vino el concejal Sergio Gonzáles y si bien no es un tema que pueda resolver la comuna se comprometió a que se iban a traer máquinas para limpiar todo; hubo una tormenta grande pero hasta ahora no pasa nada. Estamos cansados de esta situación y no puede ser que las autoridades no se den por enteradas de lo que estamos soportando”.

Una joven mujer residente en uno de los barrios afectados relató que es mamá “de tres nenes y ya no soportamos más lo que estamos pasando. Es un olor espantoso, no se puede comer y no es justo que estemos viviendo así. A la gente que transita por la ruta 34, la recibimos con este olor insoportable”.