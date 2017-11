Todo pasa donde pasa de todo

"Todo pasa" era la inscripción del emblemático anillo de "Don" Julio Grondona. Casualmente hace dos semanas nos acordábamos del "maestro" cuando advertíamos que CFK había tenido su búnker electoral en la calle de Sarandí que lleva su nombre; que es como si un candidato norteamericano hubiera tenido su sede en la avenida Al Capone.

Creo que podemos coincidir en que a Don Julio le caía a la perfección el "physique du r"le" para interpretar a nuestro Corleone vernáculo: "cara de póker", pero con una sonrisa intimidante, manos rollizas que uno imagina con un tenedor y una cuchara envolviendo unos spaghetti, cuello grueso, voz áspera, siempre vistiendo variados casimires ingleses y rodeado de "buenos muchachos" que lo besan efusivamente.

Grondona no fumaba como El Padrino, pero se fumaba a muchos de su entorno. Recordemos que Don Julio en el 2005 estableció (junto con el presidente Kirchner) la prohibición de fumar en las canchas de fútbol (para desesperación de Alfio Basile y Cesar Menotti).

La ausencia de los padrinos en este mundial también se está haciendo notar. ­Italia fuera del mundial! Esto con Corleone no hubiera pasado. En el entretiempo del partido con Suecia, Don Vitto ya hubiese tenido a los dos hijos del árbitro en el baúl del auto y la mascota hecha bolognesa. Los italianos se disculparon diciendo que es muy difícil jugar con suecos. Los tanos lloraron, pero el mundo se rió de ellos ¿qué otras cosas podían pretender llevando un Buffon como capitán y que ya tiene como 80 pirulos?

Pero Italia no va a quedar sin representación, nuestro país se hará cargo de ello, con su presidente Macri que es también ciudadano italiano (¿no lo sabía?: igual que Massa y Scioli), Sampaoli como director técnico, con capitanes de equipo Messi y Mascherano, con jugadores como Di María, Benedetto, Lavezzi, Biglia, Fazio, Mussacchio, Demichellis, Perotti y varios más.

Volviendo a "Don" Julio, si estuviera vivo tampoco Argentina hubiera perdido con Nigeria. Mucho más sutil, en el entretiempo habría hecho un depósito condicionado en una cuenta de las Islas Caimán de unos cuantos dólares a favor de Vincent Enyeama (capitán de los nigerianos) y de Muhammadu Buhari (presidente de esa república). Muchos dólares, porque Nigeria tiene el doble del PBI que Argentina. Lo que me preocupa es que somos muy triunfalistas y nos olvidamos después de festejar nuestra clasificación, que se la debemos pura y exclusivamente al "brujo" Manuel -qué desagradecidos- no lo llevamos a Rusia.

En realidad, no hay nada de extraño que gente de fútbol hable de repartirse un botín.

Burzaco lo anda buscando a su tocayo Alejandro Vandenbroele para proponerle formar un dúo, que se llamaría: "Los cantores del lava-do". Son pocos -hasta ahora- los que se animan a cantar todo. Los argentinos somos así: últimamente todo el mundo ve "animales sueltos", y nadie le avisa a la policía.

Pequeño noticiario semanal

Mucho para contar. Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, dijo: "Julio tiene mucho para contar". No aclaró que se refería a billetes. Concesiones. El peronismo cuando pierde elecciones, se queda sin líderes y da más pena que Argentina jugando la clasificación. Con sus "columnas" gremial y política, a través de CGT y gobernadores, le han dicho "sí, Bwana" a todo lo que pidió Mauricio. El peronismo está más debilitado que Ghandi después de los ayunos. La caída del zar. Mientras Rusia conmemora los cien años de la caída del Zar Nicolás II, aquí otros celebran la caída de "Cristóbal I" el "zar del juego", que pretendió convertirse en el "zar de los medios" a través del Grupo Indalo que adquirió medios como C5N, Ideas del Sur y radios como POP, Mega, Vale y One. Su futuro hoy depende del a-zar. En su caída arrastró a estrellas del firmamento K: Víctor Hugo Morales y Roberto Navarro, prestigiosos periodistas caracterizados por la objetividad e imparcialidad en la información (imaginemos aquí una carita de emoji sonriendo a carcajadas). ­Aguante Brancatelli! Sos el último que subsiste. (Aunque hablando en serio, no deja de ser peligroso que nos quedemos con un periodismo monocolor: amarillista).

La corrupción M: parece que los únicos corruptos fueron los políticos. Hasta ahora ni un solo empresario preso (Lázaro era el mero testaferro de un político), siendo la contracara imprescindible para esta forma de corrupción. Inconscientemente, quizá para librarnos de la vieja corrupción, estamos cerrando los ojos ante las alarmas que se prenden con la nueva corrupción con más protagonismo empresarial.

Despro-lijos. El juez Ariel Lijo, que en una casual sintonía con los deseos del presidente Macri, se ocupó de los vice presidentes, sobreseyendo a Gabriela Michetti y metiendo preso al "amado" Boudou. Pero debería preocuparse en dar explicaciones porque su hermano Alfredo (reconocido operador judicial), sería titular de una cuenta en Suiza con 1,7 millones de dólares.

Muñequita. Toda la prensa señaló que Boudou tenía una muñequita de Cristina Kirchner en su biblioteca. Dicen que CFK se emocionó hasta las lágrimas. ¿Nadie pensó que ante el ninguneo de CFK a sus antiguos fieles, Amado podía tenerla para hacerle honor a la pronunciación de su apellido: vudú?

La cheta de Nordelta. Lo que más le molestó a la "cheta de Nordelta" es que los guarangos usaran yerba mate "Cristina" (la que tiene más palitos verdes).

Se me ocurre que en la imagen además del anillo de Grondona, podría estar un botín lleno de oro.