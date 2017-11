Una escuela innovadora donde los chicos eligen a qué clase ingresar

No hay timbre ni grados por edades ni aulas. Los chicos están agrupados por niveles, de acuerdo a sus capacidades e intereses. El establecimiento TAI cuenta con 60 alumnos en la primaria y 200 en jardín.

No hay timbres, hay momentos. No hay aulas sino espacios de aprendizajes o salas. No hay grados por edades sino agrupamientos por niveles, de acuerdo a sus capacidades e intereses. Todo esto ocurre en la Escuela TAI, un establecimiento salteño con nuevas formas de enseñar.

TAI nació como Talleres de Arte Infantil en 2007, luego en 2011, con cinco bebés de un año pasó a ser un jardín maternal, más tarde se extendió a jardín de infantes y desde este año funciona la primaria con 60 alumnos. En pocos años el nivel inicial creció notablemente y hoy tiene 200 pequeños desde 45 días hasta los 5 años.

A diferencia del resto de las escuelas, chicos y docentes no usan delantal ni uniforme, cada uno va vestido como se sienta cómodo. El único requisito para los niños es que las zapatillas no tengan trenzas por lo que estas se desatan a cada rato. Los agrupamientos se realizan por nivel: el primero es equivalente al primero y segundo grado común; el intermedio sería como un tercero y cuarto; el segundo nivel, un quinto y sexto, y el nivel superior, el séptimo grado.

"Acá todo es distinto. Somos una escuela con un propuesta innovadora pedagógica, con una identidad muy fuerte", definió Viviana Figueroa, directora general y fundadora de TAI, aclarando que no instalaron una pedagogía en particular sino que tomaron un poco de distintas experiencias que hay en el mundo. Se reflejan bastante, dice, con la pedagogía jesuita Horizontes 2020 de Barcelona, con la de Finlandia y con la newimar pedagogía 3000 de Chile; también algunas formas de la Montessori, de Reggio Emilia y Waldorf.

El año pasado, el nivel inicial fue reconocido por el Ministerio de Educación de Salta, incorporándose con el número 8227 a la educación oficial. "Nos ajustamos a los contenidos curriculares de la provincia pero con una propuesta innovadora", remarcó la directiva. La primaria, por su parte, está en trámite para obtener la oficialización.

En esta escuela innovadora, a diferencia de la tradicional, hay "parejas pedagógicas" al frente de cada uno de los grupos. No hay maestras de grado, sino profesores en Ciencias de la Educación, en Educación Especial, en arte, música, educación física y psicopedagogas. En total son 37 docentes.

Sobre los agrupamientos por intereses, Figueroa dijo: "Tenemos un sistema tradicional que funciona en el país basado en necesidades que teníamos hace un siglo y medio. Hoy hay otras, hoy los chicos tienen toda la información afuera y vienen con una carga muy grande y una avidez de conocimientos amplísimo. Entonces, cuando te encontrás con un niñito de 6 años, pero con otros intereses a su edad y lo ponés en un primer grado, lo limitás a una edad cronológica".

Además, agregó la directora, "le quitás la posibilidad de que intercambie y se relacione con chicos de otras edades que es lo que más favorece porque el aprendizaje entre pares es mucho más significativo que el que se realiza de un adulto a un niño". Mencionó que en esta situación hay niños de 7 años en el nivel intermedio (lo que sería un tercero o cuarto) que lograron antes del tiempo previsto por el sistema la apropiación del conocimiento.

Parte de la rutina

El establecimiento primario abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 13, en Alvarado 1042. Mientras que el nivel inicial lo hace en horario corrido de 7.30 a 20.30, de acuerdo a la necesidad de los padres, en Belgrano al 2000.

En el primario, a las 8.30, tras el izamiento de la bandera y de la ronda donde se trabajan la empatía, las emociones y el diálogo, empieza el primer momento de "aprendizaje experimental" de la jornada (durante una hora y media), equivalente a la clase común, pero con el aditamento de que los chicos hacen cosas más prácticas.

El juego y la autonomía de los chicos

En el jardín TAI se promueve la autonomía y, sobre todo, el juego de los niños. “A través del juego se logran muchos aprendizajes”, afirmó Belén Díaz, coordinadora del nivel Inicial.

Además, en la semana los pequeños tienen plástica, cocina o amasado, jardinería o ciencia, expresión corporal, música y danzas. Algo similar ocurre en el primario, en el que tienen establecido un día especial de juegos: los viernes. Aparte del recreo de media hora a diario que aprovechan para hacer lo que más les gusta: jugar.

La escuela novedosa garantiza la trayectoria escolar de un chico, dado que trabaja con el diseño curricular jurisdiccional. “Todos los contenidos que se abordan son los mismos que en la escuela común, con la diferencia de que acá van a adquirir habilidades sociales y emocionales que, lamentablemente, en la escuela tradicional están alteradas”, señaló la directora, Viviana Figueroa, convencida de que el sistema educativo en la Argentina va a cambiar.