Violencia de género, en la mesa de debate de mujeres radicales

Una jornada de sábado militante y feminista vivió la casa radical con la presencia de Sonia Frutos, quien vino desde Buenos Aires para disertar representando a la Secretaría de la Mujer de la Organización de Trabajadores de la UCR. Buena fue la convocatoria.

También disertó la abogada Betina Borgatta y la licenciada en comunicaciones sociales Maru Rocha Alfaro. Concluyó con las presentaciones el abogado jujeño Agustín Garlatti, quien dio cuestiones de referidas a la Justicia desde una perspectiva de género.

"Fue positivo. Las mujeres y hombres que asistieron mostraron interés por conocer sus derechos para poder aplicarlos en sus espacios de desempeño. Resulta preocupante saber que muchos no conocen sus derechos y por lo tanto no saben qué exigir al Estado, tampoco qué obligaciones y responsabilidades tener", dijo la periodista Vanesa López, quien estuvo al frente de la organización, y agregó: "El planteamiento de qué medios de comunicación consumimos y de qué manera se trata a las mujeres en los medios generó debate porque se manifestó un rechazo generalizado a la falta de compromiso de medios y periodistas. La explicación sobre el protocolo del aborto no punible despertó inevitablemente el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Y, finalmente, reconocer las situaciones de violencia dentro de los espacios laborales terminó siendo el tema de mayor consulta para conocer como reconocer y actuar ante estas situaciones".

La que se destacó fue Sonia Frutos quien es reconocida por ser una feminista, sindicalista y radical. Fue una de las autoras del cupo femenino sindical y todos los medios de prensa presentes le apuntaron los micrófonos.

"El tema especial de Salta son los femicidios. Salta es muy mentirosa. Estuve cenando con las autoridades de la Provincia y al lado estaban las chicas de las comparsas de Gualeguaychú cambiándose la ropa en plena calle. O de pronto descubro un club donde no dejan ingresar mujeres. Sin embargo, lo que digo en las disertaciones es lo mismo para todo el país. Siempre la diferencia la hace quien las escucha", le dijo Frutos a El Tribuno.

Sorprendió su opinión sobre el Gobierno nacional. Para cualquiera que se haya quedado con las bromas de Miguel del Sel y o las bestialidades que dijo el presidente Mauricio Macri sobre los piropos, la militante dijo: "Se tiene una agenda de tratamiento que se basa en la ley 26.485, sancionada hace 10 años por el kirchnerismo y que aún no se reglamentó. Con el Gobierno ya tenemos presentado el plan de acción, con la ley en la mano, donde hay metas que se van cumpliendo paulatinamente. En diciembre de 2019 se tiene que terminar este trabajo".

"Además ahora el Consejo Nacional de Mujeres se jerarquizó, tiene el rango de secretaría con presupuesto público y lo maneja una feminista luchadora de la calle. Lo bueno es que nos sentamos las mujeres de la OTR, el INAM y la CGT. Ya hemos logrado que la OTR sea reconocida como una central de obreras no sólo de radicales. Entonces nos sentamos en la misma mesa con la CGT y se ponen las miradas justicialista y ahora también hay otra radical; y eso es muy positivo", dijo la correligionaria.