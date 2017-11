Riggio: “La definición del partido tendría que haber llegado antes”

El albo no defraudó, se quedó con la victoria en casa, pero casi se le escapa por muy poco. El equipo de Víctor Riggio ganaba en la primera mitad el partido con comodidad (3 a 0), gracias a la eficacia, pero en el complemento se quedó y Crucero del Norte descontó (3-2) y casi logra la igualdad.

“Son cosas que por ahí uno no las puede explicar tan fácil, el rival creció, el golpe que recibimos de dos goles seguidos fue fuerte”, explicó el técnico de Gimnasia y Tiro, quien agregó: “el dos o tres a cero es un resultado muy peligroso, no porque no se pueda ganar, pero cuando te descuentan o se acercan es un golpe anímico para el rival y un decaimiento para uno. No podíamos encontrar las marcas y contrarrestar su levantada”, analizó.

El albo tardó demasiado en liquidar el partido y porque dejó crecer a su rival: “La definición de partido tendría que haber llegado antes, el partido se terminaba con el cuarto gol, tardó mucho en llegar. Estos es fútbol y no enfrentamos a un muy buen equipo”, dijo el Tano.

El técnico albiceleste, es conciente que no puede dar ventajas ni cometer los errores que ayer casi le cuestan el triunfo. “Lógicamente no podemos decir que estuvo bien ese lapso donde dejamos crecer al rival, sufrimos un partido que tendríamos que haberlo terminado tranquilo. Hoy (por ayer) al equipo le contabilicé ocho situaciones y convirtió cuatro, fue muy efectivo a comparación de otros partidos”, destacó Riggio con respecto a la eficacia que tuvo el equipo en el primer tiempo.

Más allá del análisis del desarrollo del partido Gimnasia ganó y sigue en carrera.